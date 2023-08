Home Credit và Thế Giới Di Động hợp tác hướng tới doanh thu 45.000 tỉ đồng

Thông qua thỏa thuận này, Home Credit sẽ cung cấp các giải pháp tài chính vượt trội và đặc biệt dành cho khách hàng của Thế Giới Di Động, bao gồm việc cung cấp lãi suất tốt hơn, nguồn ngân sách cho vay dồi dào hơn với nhiều hình thức trả góp thuận tiện và bao gồm cả các giải pháp trả góp trực tuyến. Ngược lại, Thế Giới Di Động sẽ ưu tiên Home Credit với cương vị là đối tác chiến lược dài hạn hàng đầu của mình, duy trì thị phần dẫn đầu Home Credit tại Thế Giới Di Động.

Sự hợp lực này, giữa một bên là đơn vị cung cấp dịch vụ tài chính số và một bên là nhà bán lẻ hàng đầu sẽ giúp ngày càng nhiều người Việt Nam được tiếp cận dễ dàng với các lựa chọn tài chính tối ưu, từ đó thuận tiện hơn trong việc mua sắm những sản phẩm họ mong muốn với trải nghiệm không gián đoạn. Hiện tại, một tỷ lệ đáng kể với 70% khách hàng mua trả góp tại Thế Giới Di Động đang được hưởng lãi suất 0% từ Home Credit. Toàn bộ quy trình vay trả góp được số hóa hoàn toàn và chỉ mất 3 phút.

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược cũng nằm trong dịp kỷ niệm 10 năm mối quan hệ đối tác giữa Home Credit và Thế Giới Di Động. Tỷ lệ thị phần của Home Credit luôn đi đầu tại Thế Giới Di Động. Hai bên đã bắt tay hợp tác kể từ khi thị trường cho vay tiêu dùng tại Việt Nam còn khá sơ khai. Cách đây 10 năm, người tiêu dùng còn lạ lẫm với hình thức này trong khi hồ sơ duyệt cho vay cũng rất phức tạp, nhiều công đoạn và mất nhiều ngày, thậm chí cả tuần… Trong suốt 10 năm qua, hai bên đã nỗ lực không ngừng để giúp thị trường cho vay tiêu dùng ngày càng phát triển hơn. Giờ đây, vay trả góp đóng một vai trò không thể thiếu trong tiêu dùng của người dân, giúp khách hàng có thể mua ngay một sản phẩm tốt phục vụ đời sống hằng ngày với một mức ngân sách nhỏ ban đầu.

"Trong suốt 10 năm qua, quan hệ đối tác giữa Home Credit và Thế Giới Di Động đã phát triển mạnh mẽ, đóng góp quan trọng cho sự thành công và phát triển chung của cả hai công ty", bà Annica Witschard, CEO Home Credit, chia sẻ. "Sự kết hợp giữa chuyên môn vượt trội về tài chính tiêu dùng của Home Credit cùng vị thế đi đầu thị trường của Thế Giới Di Động đang và sẽ tạo nên những trải nghiệm mua sắm liền mạch và ưu việt cho khách hàng. Sự hợp tác này cũng thể hiện cam kết mạnh mẽ của cả hai bên trong việc mang lại giá trị và thúc đẩy tính toàn diện cho dịch vụ tài chính".

"Chúng tôi rất hào hứng về việc thúc đẩy hợp tác sâu rộng hơn với Home Credit", ông Đoàn Văn Hiểu Em, CEO Thế Giới Di Động, phát biểu. "Dự án chiến lược này sẽ giúp khách hàng của chúng tôi có thêm một lựa chọn thanh toán tốt khi mua sắm, đây là nhu cầu có thực của khách hàng và là xu hướng mới trong tiêu dùng. Cảm ơn Home Credit trong suốt 10 năm qua đã đồng hành cùng chúng tôi để mang lại trải nghiệm mua sắm ngày càng tốt hơn đến khách hàng".

Với định hướng cùng tiếp tục đổi mới và phát triển, hai bên cùng hướng tới doanh thu 45.000 tỉ đồng, tương đương khoảng 2 tỉ USD trong thời gian khoảng 3 năm.

Về Home Credit Việt Nam:

Home Credit, tập đoàn tài chính số toàn cầu, gia nhập thị trường Việt Nam năm 2008 và hiện là một trong những công ty tài chính số hàng đầu, với khoảng 6.000 nhân viên đã và đang phục vụ gần 15 triệu khách hàng trên cả nước.

Home Credit cung cấp các sản phẩm tài chính tiêu dùng nổi bật với ba ngành hàng chính: cho vay trả góp hàng tiêu dùng (xe máy, đồ gia dụng, điện tử, nội thất,…), cho vay tiền mặt và thẻ tín dụng. Với nền tảng công nghệ và ứng dụng di động tối ưu, công ty đã mang đến cho khách hàng những sản phẩm và dịch vụ tài chính nhanh chóng, phù hợp và an toàn, mọi lúc, mọi nơi, giúp họ dễ dàng lựa chọn những gì thích hợp nhất với nhu cầu và phong cách sống của mình.

Home Credit luôn nhất quán theo đuổi sứ mệnh giúp khách hàng "sống vui" thông qua những giải pháp tài chính sáng tạo, toàn diện, có trách nhiệm và bền vững. Home Credit được bình chọn là Thương hiệu được yêu thích nhất 2 năm liên tiếp (Ipsos, 2020 - 2022) cùng với các giải thưởng uy tín khác như "Công ty tài chính tiêu dùng đi đầu trong chuyển đổi kỹ thuật số ở Việt Nam 2022" (Global Business Magazine), lọt Top 100 doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam 2022 (CSI100).

Về Công ty cổ phần đầu tư Thế Giới Di Động:

Công ty cổ phần đầu tư Thế Giới Di Động (mã chứng khoán MWG tại HOSE) vận hành các chuỗi bán lẻ thegioididong.com, Điện máy Xanh, TopZone, Bách hóa Xanh, An Khang... Công ty đã xây dựng một dịch vụ khách hàng khác biệt vượt trội với văn hóa đặt khách hàng làm trung tâm trong mọi suy nghĩ và hành động của mình.

Thế Giới Di Động được nhiều tổ chức uy tín trong nước và quốc tế trao tặng những giải thưởng quan trọng như Doanh nghiệp tiềm năng tăng trưởng toàn cầu của Diễn đàn kinh tế Thế giới 2015, Top 5 nhà bán lẻ vượt trội Châu Á TBD (Best of the Best Awards), Công ty Việt Nam 2 năm liên tiếp trong Top 50 công ty niêm yết hàng đầu Châu Á TBD của Forbes Asia, Top 50 nhà bán lẻ hàng đầu Châu Á - Thái Bình Dương, Doanh nghiệp tư nhân lớn thứ 3 Việt Nam (VNR500 2022)…