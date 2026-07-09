Home Credit Việt Nam nâng cao văn hóa dữ liệu trong quản trị rủi ro

Home Credit Việt Nam vừa khép lại Tuần lễ Rủi ro - Tuân thủ - Kiểm toán 2026 (RCA 2026) với chủ đề "An toàn số - Hiểu rủi ro - Dẫn lối bằng dữ liệu". Bước sang mùa thứ hai, RCA 2026 tiếp tục cho thấy nỗ lực của Home Credit Việt Nam trong việc củng cố mô hình vận hành dựa trên dữ liệu. Chương trình tập trung vào ba trọng tâm: nâng cao năng lực quản trị dữ liệu, ứng dụng công nghệ và hoàn thiện hệ thống quản lý rủi ro trong toàn tổ chức.

Ở lĩnh vực tài chính tiêu dùng, dữ liệu từ lâu đã là nền tảng quan trọng trong mô hình vận hành của Home Credit Việt Nam, hỗ trợ nhiều khâu từ thẩm định tín dụng, xác thực khách hàng đến phát hiện gian lận và giám sát danh mục cho vay.

"Chúng tôi đã xây dựng nền tảng dữ liệu vững chắc trong nhiều năm và được các đối tác ghi nhận về năng lực quản trị rủi ro cũng như hiệu quả vận hành. Trong bối cảnh tài chính số không ngừng phát triển, Home Credit Việt Nam cần tiếp tục củng cố nền tảng này, đồng thời bảo đảm dữ liệu được quản trị, bảo vệ và sử dụng có trách nhiệm trong toàn tổ chức", ông Leos Gregor, Giám đốc Bộ phận Quản lý rủi ro và Hỗ trợ thanh toán Home Credit Việt Nam, cho biết.

Một trong những điểm nhấn của RCA 2026 là Data Drive Expo, nơi nhân viên trực tiếp tìm hiểu cách dữ liệu được ứng dụng trong nhiều mảng hoạt động của công ty thông qua 12 trạm trải nghiệm. Nội dung bao gồm chấm điểm tín dụng, xác thực danh tính số, phòng chống gian lận, Voicebot, Chatbot, trí tuệ nhân tạo tạo sinh (Generative AI) và nhiều giải pháp thực tế đang được triển khai tại các bộ phận khác nhau.

Triển lãm cũng giúp nhân viên hiểu rõ hơn các cơ chế kiểm soát, khung đánh giá và mô hình ra quyết định trong hoạt động cấp khoản vay. Qua đó, dữ liệu không chỉ hỗ trợ hiệu quả vận hành, mà còn góp phần củng cố nền tảng quản trị rủi ro của doanh nghiệp.

Chương trình cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ và sử dụng dữ liệu có trách nhiệm trong bối cảnh gian lận ngày càng tinh vi. Home Credit Việt Nam cho biết doanh nghiệp đang tiếp tục hoàn thiện các khung quản lý về phân loại dữ liệu, phân quyền truy cập và chia sẻ dữ liệu, nhằm bảo đảm dữ liệu được sử dụng đúng mục đích, phù hợp với quy định pháp luật và các chuẩn kiểm soát nội bộ.

Nhân viên Home Credit Việt Nam tìm hiểu các ứng dụng dữ liệu tại Data Drive Expo

Từ câu chuyện quản trị dữ liệu trong doanh nghiệp, chương trình tiếp tục mở rộng sang vấn đề bảo vệ thông tin cá nhân trong môi trường số. Tại phiên chia sẻ cùng chuyên gia an toàn không gian mạng Hiếu PC, các thủ đoạn lừa đảo phổ biến và cách người dùng tự bảo vệ mình trước rủi ro gian lận đã được phân tích cụ thể.

Từ trái qua: Chuyên gia an toàn không gian mạng Hiếu PC và ông Leos Gregor tại phiên chia sẻ trong khuôn khổ RCA 2026

Tại chương trình, Hiếu PC cho biết các thủ đoạn lừa đảo hiện nay ngày càng nhắm vào yếu tố con người, thông qua đường link giả mạo, cuộc gọi mạo danh, ứng dụng độc hại, cũng như các thủ đoạn sử dụng AI và công nghệ deepfake. Điểm chung của nhiều chiêu thức là tạo áp lực về thời gian, đánh vào tâm lý sợ hãi hoặc sự tin tưởng để khiến người dùng đưa ra quyết định vội vàng.

Ông khuyến nghị người dùng cần đặc biệt cẩn trọng với các yêu cầu liên quan đến mã OTP, thông tin thẻ, cài đặt ứng dụng hoặc chia sẻ màn hình; đồng thời nên kiểm chứng các yêu cầu đáng ngờ qua kênh chính thức. Thông điệp được nhấn mạnh tại chương trình là: đừng vội tin, hãy kiểm chứng. Với các tình huống liên quan đến tài chính cá nhân hoặc dữ liệu nhạy cảm, việc xác thực thông tin qua kênh chính thức trước khi hành động có thể giúp người dùng giảm thiểu rủi ro gian lận.

Tinh thần thận trọng này cũng được Home Credit Việt Nam đặt trong cách tiếp cận tăng trưởng. Trong tài chính tiêu dùng, đổi mới và ứng dụng công nghệ cần đi cùng nền tảng quản trị dữ liệu, cơ chế kiểm soát rõ ràng và khả năng nhận diện rủi ro, nhằm bảo đảm các quyết định vận hành được đưa ra một cách an toàn và có trách nhiệm.

Trong hoạt động thẩm định khoản vay, dữ liệu, quy tắc đánh giá và cơ chế kiểm soát được kết hợp để hỗ trợ quá trình ra quyết định hiệu quả, đồng thời duy trì chất lượng tín dụng. Theo doanh nghiệp, tỷ lệ nợ xấu của Home Credit Việt Nam ở mức 1,66% tính đến tháng 12.2025, phản ánh nỗ lực cân bằng giữa trải nghiệm khách hàng và chất lượng danh mục cho vay thông qua quản trị rủi ro dựa trên dữ liệu.

RCA 2026 hướng đến nâng cao nhận thức về dữ liệu, văn hóa rủi ro và sử dụng dữ liệu có trách nhiệm trong toàn tổ chức

RCA 2026 cho thấy Home Credit Việt Nam tiếp tục đầu tư vào năng lực quản trị, công nghệ và văn hóa rủi ro để vận hành hiệu quả trong môi trường tài chính ngày càng dựa trên dữ liệu. Các nội dung tại chương trình cũng phản ánh định hướng xây dựng một mô hình vận hành có kỷ luật, có kiểm soát và có trách nhiệm trong lĩnh vực tài chính tiêu dùng.