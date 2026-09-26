Hơn 1/3 thí sinh nói luyện thi IELTS cải thiện tự tin dùng tiếng Anh hằng ngày

Theo kết quả nghiên cứu được Hội đồng Anh, IDP IELTS, Hội đồng Khảo thí và nhà xuất bản ĐH Cambridge công bố vào tháng 9 này, 63% trong số 8.395 thí sinh lẫn ứng viên dự thi IELTS quyết định chọn bài thi này nhằm mục đích học tập, xếp sau đó là nhập cư hoặc định cư (15%) và làm việc (13%). Phần lớn đáp viên (người tham gia khảo sát) (82%) chia sẻ ưu tiên chọn kỳ thi tiếng Anh được công nhận rộng rãi nhất có thể, và chỉ 7% cho biết sẽ chọn kỳ thi có kết quả nhanh nhất dù được ít tổ chức chấp nhận hơn.

Song song đó, 67% đáp viên cho biết quá trình luyện thi IELTS giúp cải thiện sự tự tin khi nói tiếng Anh; hoặc viết tiếng Anh trong môi trường học thuật hay công sở; hoặc cả 2. Tuy nhiên, con số đáp viên cho rằng luyện thi IELTS giúp cải thiện tự tin khi sử dụng tiếng Anh hằng ngày có tỷ lệ thấp hơn, ở mức 34%, trong khi 25% cho rằng việc này giúp họ quản lý thời gian tốt hơn.

"Những kỹ năng viết hữu ích đến mức tôi có thể áp dụng chúng cho kỳ thi tuyển sinh ĐH", một thí sinh Việt Nam đang học tại Úc chia sẻ.

Khảo sát nhóm thi IELTS nhằm mục đích học tập, 44% thông tin chọn kỳ thi này vì website của trường ĐH hoặc cơ sở giáo dục bạn dự định theo học có liệt kê IELTS trong danh sách các kỳ thi được chấp nhận, trong khi 31% nói do tự tìm hiểu như qua tra cứu trên mạng, so sánh các bài thi... Hai yếu tố tác động ít nhất tới quyết định đăng ký thi IELTS của đáp viên là qua tìm hiểu trên trang chủ IELTS, và qua bạn bè hoặc gia đình (cùng chiếm 17%).

Bên cạnh đó, 68% đáp viên thi IELTS chia sẻ bài thi này "rất hữu ích" trong việc xây dựng những kỹ năng cần thiết cho mục đích học tập hoặc làm việc - trong khi tỷ lệ cảm thấy điều tương tự nhằm mục đích đăng ký hành nghề, nhập cư hoặc định cư lần lượt ở mức 60% và 57%.

Nghiên cứu được khảo sát từ 19.3 tới 17.4 năm nay còn cho thấy, 42% đáp viên thi IELTS vì mục đích học tập cho biết sẽ cân nhắc nhiều hơn một điểm đến để học. Song song đó, 6 điểm đến học tập phổ biến hàng đầu với các đáp viên là Úc (18%), Canada (17%), Anh (16%), Mỹ (9%), Đức (6%) và New Zealand (4%).

"Học tiếng Anh không đơn thuần chỉ để đáp ứng một yêu cầu cụ thể mà còn giúp mỗi người phát triển những kỹ năng có thể mang tới lợi ích cho họ xuyên suốt cuộc đời", bà Francesca Woodward, Giám đốc điều hành toàn cầu lĩnh vực tiếng Anh của Hội đồng Khảo thí và nhà xuất bản ĐH Cambridge, chia sẻ.

"Dù trải nghiệm có thể khác nhau tùy theo quốc gia và lộ trình, các thí sinh đều chung quan điểm coi năng lực tiếng Anh là một khoản đầu tư cho tương lai", bà Woodward nhấn mạnh.

Còn ông Simon Emmett, Giám đốc quan hệ đối tác toàn cầu của IDP Education, nói nghiên cứu phản ánh cách thí sinh đang thích ứng với một môi trường ngày càng phức tạp và cạnh tranh, đồng thời cho thấy người học toàn cầu muốn duy trì nhiều lựa chọn cũng như đầu tư vào kỳ thi mang lại cho họ cơ hội thành công cao nhất.