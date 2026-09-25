IELTS chính thức cho thí sinh Việt Nam thi viết trên giấy

Trong khi đó, với các kỹ năng còn lại là đọc, nghe, nói, thí sinh vẫn làm bài trên máy tính hoặc thi với giám khảo người thật như cũ, và các bạn vẫn có thể đăng ký thi lại một kỹ năng (OSR) nếu cần. Song nếu đăng ký thi lại kỹ năng viết, thí sinh vẫn phải viết trên giấy chứ không được chuyển qua gõ trên máy tính.

Theo IDP - một trong những đối tác IELTS và là đơn vị đồng tổ chức bài thi này tại Việt Nam, việc triển khai tính năng thi mới là một phần trong quá trình liên tục đổi mới của IELTS để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thí sinh về sự linh hoạt và đa dạng lựa chọn.

"IELTS luôn nỗ lực tạo điều kiện để mỗi thí sinh thể hiện tốt nhất năng lực tiếng Anh của mình. Tuy nhiên, chúng tôi hiểu không có cách tiếp cận duy nhất phù hợp với tất cả mọi người vì với một số thí sinh, việc làm bài thi viết bằng bút và giấy có thể giúp giảm căng thẳng để trình bày rõ ràng ý tưởng", ông Simon Emmett, Giám đốc quan hệ đối tác toàn cầu của IDP, chia sẻ.

Ông cho biết thêm, khả năng thể hiện tốt trong kỳ thi không chỉ phụ thuộc vào năng lực ngôn ngữ, mà còn gắn với sự tự tin và thoải mái của thí sinh trong môi trường thi.

Việc chọn viết trên giấy cũng không thay đổi bản chất hay giá trị của bài thi IELTS, bởi nghiên cứu cho thấy kết quả giữa các hình thức thi hoàn toàn có thể so sánh với nhau và theo cùng một chuẩn điểm. Dù thi hình thức nào, thí sinh vẫn được đánh giá trên cùng các kỹ năng tiếng Anh, với cấu trúc, thời lượng và tiêu chí chấm điểm thống nhất, ông Emmett nhấn mạnh.

Trao đổi với Thanh Niên, Hội đồng Anh và IDP cho biết tính năng thi viết trên giấy hiện chưa được triển khai rộng rãi tại các trung tâm khảo thí mà chỉ mới áp dụng ở một số địa điểm nhất định. Cụ thể, IDP sẽ tổ chức tính năng này ở 3 điểm, lần lượt tại Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng; trong khi Hội đồng Anh sẽ tổ chức tại 2 điểm ở Hà Nội và TP.HCM.

Hội đồng Anh cho biết thêm, tính năng thi viết trên giấy không áp dụng cho bài thi IELTS được thiết kế cho mục đích xin visa Anh (IELTS for UKVI).

Tính năng thi viết trên giấy được giới thiệu từ giữa năm 2026, và thời điểm triển khai tùy thuộc vào từng quốc gia. Trước Việt Nam, theo Thanh Niên thống kê, nhiều nước đã cho thi viết trên giấy như Singapore, Thái Lan, Hàn Quốc, Úc, Canada, New Zealand, UAE...

Ngoài ra, IELTS sẽ tiếp tục cung cấp các phương án hỗ trợ dự thi, bao gồm đề thi in chữ lớn và định dạng chữ nổi Braille nhằm bảo đảm cơ hội tiếp cận kỳ thi công bằng cho mọi thí sinh.

Thí sinh Việt Nam sắp được thi viết IELTS trên giấy trở lại, sau khi phương thức này bị loại bỏ cùng hình thức thi IELTS trên giấy hồi tháng 3.2025 ẢNH: SHUTTERSTOCK