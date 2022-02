Hơn 1.300 thanh niên Vĩnh Long hăng hái lên đường bảo vệ Tổ quốc

Sáng 16.2, cùng với các địa phương khác trong cả nước, 8 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Vĩnh Long đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân lên đường bảo vệ Tổ quốc năm 2022. Đến dự tại mỗi địa phương có lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Quân khu 9, tỉnh, huyện, các ban ngành đoàn thể, đơn vị nhận quân và người nhà các tân binh.

Trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, đại tá Trần Minh Trang, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng Nghĩa vụ quân sự- Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Vĩnh Long, cho biết đến sáng nay, tất cả tân binh đã có mặt tại các Ban Chỉ huy quân sự huyện, thị xã, thành phố, sẵn sàng lên đường bảo vệ Tổ quốc với tâm lý rất tốt và gia đình thanh niên cũng rất đồng thuận.

"Hiện tại, 1.315 tân binh đều có kết quả xét nghiệm PCR âm tính với Covid-19, tất cả đều được tiêm 2 mũi vắc xin phòng Covid-19 và 70% thanh niên nhập ngũ tiêm mũi 3. Các đơn vị nhận quân gồm Quân đoàn 4 (Bộ Quốc phòng), Quân khu 9, cùng những đơn vị của Bộ Công an và Công an tỉnh Vĩnh Long. Đến thời điểm hiện tại công tác giao nhận quân của Vĩnh Long đã hoàn thành rất tốt, đảm bảo an toàn, được lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Quân khu 9 đánh giá cao", ông Trang thông tin.

Năm nay, Vĩnh Long được giao tuyển chọn và gọi 1.315 công dân nhập ngũ, trong đó 1.000 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và 315 công dân thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân.