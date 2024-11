Hơn 100 con giun đũa nằm trong bụng, ruột bé trai bị tắc, hoại tử

Ngày 2.11, thạc sĩ - bác sĩ Phạm Nguyễn Hiền Nhân (Khoa Ngoại tổng hợp - Bệnh viện Nhi đồng 2) người trực tiếp phẫu thuật cho bệnh nhi, cho biết bệnh nhi là người đồng bào vùng cao vừa đến Bình Dương sinh sống. Trước đó, bé bệnh ở nhà 2 ngày, sốt, tiêu phân lỏng và nhập viện tại bệnh viện tỉnh điều trị nhưng không thuyên giảm. Bé được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng sốc nặng, suy hô hấp tuần hoàn và đặt nội khí quản. Sau khi thăm khám, bệnh nhi được phẫu thuật khẩn với chẩn đoán tắc ruột, sốc nhiễm trùng.

Ca phẫu thuật kéo dài hơn 2 giờ. Trong quá trình phẫu thuật, bác sĩ phát hiện toàn bộ chiều dài ruột non chứa giun đũa lớn, nhỏ hơn 100 con. Ngoài ra, một đoạn ruột non khoảng 70 cm bị xoắn hoại tử đã được cắt bỏ, khâu nối. Bác sĩ Hiền Nhân cho biết việc khó khăn nhất là kíp mổ phải xẻ ruột non nhiều nơi mới có thể lấy hết giun đũa trong lòng ruột ra ngoài.

Bốn ngày sau phẫu thuật, bệnh nhi hồi phục tốt, ăn uống lại bình thường. Gia đình bệnh nhi đã được bác sĩ hướng dẫn về việc xổ giun định kỳ.

Hơn 100 con giun đũa được lấy ra từ ruột non bé trai ẢNH: BSCC

Nguyên nhân nhiễm giun đũa

Tiến sĩ - bác sĩ Phạm Ngọc Thạch, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2, cho biết giun đũa là loại ký sinh trùng phổ biến, có tên khoa học là Ascaris lumbricoides. Nó thường xuất hiện ở trẻ em, đặc biệt là trẻ trong độ tuổi từ 2-10 tuổi, sống trong môi trường kém vệ sinh, có khí hậu nóng ẩm. Khi một số lượng lớn giun đũa tập trung lại trong ruột, thường là ở ruột non sẽ gây tắc ruột, hoại tử như trường hợp trên.

"Nguyên nhân hầu hết do trẻ em có thói quen cầm nắm, ăn uống mà không vệ sinh tay kỹ, hoặc tiếp xúc với đất cát chứa trứng giun. Sau khi vào cơ thể, trứng giun nở thành ấu trùng, phát triển thành giun trưởng thành. Khi giun tập trung lại với số lượng lớn, chúng có thể gây ra tình trạng tắc nghẽn, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự lưu thông bình thường của đường ruột. Biểu hiện nhẹ hơn có thể nhận thấy là suy dinh dưỡng, đau bụng", bác sĩ Thạch cho hay.

Dấu hiệu trẻ nhiễm giun đũa

Các dấu hiệu thường gặp bao gồm đau bụng dữ dội, nôn mửa, đặc biệt là nôn ra dịch màu xanh vàng hoặc nôn ra giun; bụng chướng, bí trung tiện, bí đại tiện; trẻ có thể quấy khóc, bỏ ăn, mệt mỏi và sốt. Nếu có bất kỳ dấu hiệu nào trong số này, phụ huynh nên đưa trẻ đi khám sớm.

Việc phát hiện chậm trễ, búi giun có thể dẫn đến tắc ruột hoàn toàn, làm giãn và hoại tử đoạn ruột bị tắc, gây ra nhiễm trùng máu và sốc nhiễm khuẩn. Tình trạng này có thể gây nguy hiểm đến tính mạng và để lại hậu quả lâu dài nếu không được điều trị kịp thời.