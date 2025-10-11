Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Hơn 100 công chức Trung Quốc bị phát hiện lãnh trợ cấp thất nghiệp bất hợp pháp

Văn Khoa
Văn Khoa
11/10/2025 08:36 GMT+7

Hơn 100 công chức tại tỉnh Tứ Xuyên thuộc tây nam Trung Quốc đã bị bắt quả tang nhận trợ cấp thất nghiệp trong khi vẫn nhận lương cố định mỗi tháng.

Trong một bài báo về tham nhũng cấp cơ sở, Nhân dân nhật báo, cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản Trung Quốc, hôm 10.10 cho biết 119 cán bộ thôn tại thành phố Thập Phương, cách thủ phủ Thành Đô của tỉnh Tứ Xuyên khoảng 50 km, đã bị phát hiện nhận trợ cấp thất nghiệp trong khi vẫn nhận lương từ nhà nước, theo tờ South China Morning Post.

- Ảnh 1.

Vụ hơn 100 cán bộ thôn ở tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) nhận trợ cấp thất nghiệp bất hợp pháp cho thấy nguy cơ gian lận liên quan phúc lợi xã hội lan rộng trong đội ngũ cán bộ cấp cơ sở, theo South China Morning Post

Ảnh: chụp màn hình SCMP

Vụ gian lận nói trên đã diễn ra từ năm 2014 tại 43 thôn thuộc thành phố Thập Phương, với tổng thiệt hại lên tới 1,5 triệu nhân dân tệ (hơn 5,5 tỉ đồng), theo Nhân dân nhật báo dẫn thông tin từ cơ quan chống tham nhũng địa phương.

Vụ việc bị phát hiện khi Sở Nhân sự và An sinh Xã hội tỉnh Tứ Xuyên phát hiện những bất thường trong quá trình kiểm tra dữ liệu định kỳ. Sở Nhân sự và An sinh Xã hội tỉnh Tứ Xuyên phát hiện rằng nhiều cán bộ thôn nhận trợ cấp có thu nhập thường xuyên vượt quá mức lương tối thiểu địa phương và rõ ràng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Cuộc điều tra cho thấy một cán bộ thôn họ Dương đã nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp sau khi nghỉ việc từ một công ty. Sau đó, ông được bầu làm cán bộ thôn và nhận lương cố định hằng tháng. Tuy nhiên, ông đã không khai báo trung thực tình trạng việc làm của mình và đã nhận trái phép trợ cấp thất nghiệp trong 17 tháng liên tiếp, tổng cộng 27.700 nhân dân tệ, theo Nhân dân nhật báo.

Theo tờ South China Morning Post, vụ việc nói trên làm nổi bật một vấn đề tồn tại lâu nay trong hệ thống an sinh xã hội của Trung Quốc, khi hàng tỉ nhân dân tệ đã bị thất thoát trong các khoản chi trả cho những người nghỉ hưu "ma" và các yêu cầu trợ cấp về khuyết tật hoặc đại dịch giả mạo.

trung quốc tham nhũng trợ cấp thất nghiệp cán bộ nhà nước
