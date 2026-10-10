Hơn 100 vận động viên khuấy động sân bóng rổ Gia Lai

Tối 9.10, Nhà thi đấu đa năng Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn (phường Quy Nhơn, Gia Lai) trở nên sôi động khi các đội bóng bước vào tranh tài tại giải bóng rổ các câu lạc bộ thanh thiếu niên Gia Lai 2026. Đông đảo học sinh, phụ huynh có mặt trên khán đài để cổ vũ, tạo không khí hào hứng cho các vận động viên.

Hai đội bóng Trường THPT Trưng Vương và Trường THPT Hùng Vương hào hứng tranh tài sau lễ khai mạc ẢNH: VĂN CHIẾN

Giải đấu do Tỉnh đoàn và Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức, khai mạc vào chiều cùng ngày. Đây là sân chơi để thanh thiếu niên giao lưu, học hỏi, thể hiện năng khiếu và phát triển niềm đam mê với môn bóng rổ.

Giải bóng rổ các câu lạc bộ thanh thiếu niên Gia Lai năm nay quy tụ hơn 100 vận động viên đến từ 6 trường THPT: Trưng Vương, Hùng Vương, Lê Quý Đôn, Trần Cao Vân, Quốc Học và Chi Lăng.

Các đội được chia thành 2 bảng, thi đấu vòng bảng để chọn những đội có thành tích tốt nhất vào bán kết và chung kết. Theo lịch thi đấu, các đội tiếp tục tranh tài ở vòng bảng trong ngày 10.10. Hai trận bán kết diễn ra vào chiều 10.10, lần lượt giữa đội nhất bảng A với đội nhì bảng B và đội nhất bảng B với đội nhì bảng A. Trận chung kết và lễ bế mạc dự kiến tổ chức vào sáng 11.10.

Hơn 100 vận động viên tham gia giải bóng rổ các câu lạc bộ thanh thiếu niên Gia Lai năm 2026 ẢNH: VĂN CHIẾN

Ban tổ chức tặng cờ lưu niệm cho các đội tại lễ khai mạc ẢNH: VĂN CHIẾN

Ngay sau lễ khai mạc, các vận động viên bước vào thi đấu với tinh thần hào hứng. Những pha xử lý bóng, phối hợp tấn công và tranh chấp quyết liệt nhận được sự cổ vũ từ khán giả.

Bóng rổ đòi hỏi sự kết hợp giữa kỹ thuật cá nhân, thể lực và khả năng phối hợp đồng đội. Thông qua các trận đấu, vận động viên có cơ hội cọ xát, tích lũy kinh nghiệm, nâng cao kỹ năng và tăng cường sự gắn kết với đồng đội.

Phát biểu tại lễ khai mạc, anh Nguyễn Tấn Hưng, Phó chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Gia Lai, cho biết việc rèn luyện thể dục, thể thao không chỉ giúp nâng cao sức khỏe mà còn góp phần bồi dưỡng ý chí, tính kỷ luật và tinh thần đồng đội cho thanh thiếu niên.

"Qua giải đấu này, tôi mong muốn tiếp tục thúc đẩy phong trào tập luyện bóng rổ, góp phần xây dựng thế hệ thanh thiếu niên Gia Lai khỏe mạnh, năng động, tự tin và giàu nghị lực", anh Hưng chia sẻ.

Những pha bóng hấp dẫn trong trận tranh tài giữa hai đội bóng Trường THPT Trưng Vương và Trường THPT Hùng Vương ẢNH: VĂN CHIẾN

Giải đấu là hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam (15.10.1956 - 15.10.2026), đồng thời góp phần thúc đẩy phong trào bóng rổ trong thanh thiếu niên, khuyến khích người trẻ tích cực rèn luyện thể chất và xây dựng lối sống năng động.