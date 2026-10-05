Quảng Ninh kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam

Ngày 4.10, tại P.Vàng Danh và P.Uông Bí, Hội LHTN Việt Nam TP.Quảng Ninh tổ chức chuỗi hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15.10.1956 - 15.10.2026), thu hút đông đảo cán bộ, hội viên, thanh niên tham gia.

Lãnh đạo Trung ương Hội và thành phố trao chứng nhận tuyên dương cán bộ Hội tiêu biểu và thanh niên sống đẹp

Tâm điểm là lễ kỷ niệm diễn ra tối cùng ngày tại Quảng trường 25/2 (P.Uông Bí), với sự tham dự của ông Đỗ Tuấn Hanh, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, Phó trưởng ban Công tác Thanh thiếu nhi Cơ quan Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Phó chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam; đại diện lãnh đạo TP.Quảng Ninh, các thế hệ cán bộ Đoàn - Hội cùng hàng nghìn hội viên, thanh niên.

Tại chương trình, Hội LHTN Việt Nam Quảng Ninh cho biết tổ chức Hội trên địa bàn hiện có hơn 211.000 hội viên. Cùng với ôn lại chặng đường 70 năm hình thành, phát triển của Hội LHTN Việt Nam, chương trình dành phần quan trọng để tôn vinh những cá nhân, gia đình trẻ có đóng góp tích cực cho cộng đồng.

Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam TP.Quảng Ninh đã biểu dương các cán bộ Hội, gia đình trẻ tiêu biểu và những gương thanh niên sống đẹp. Đây là những cá nhân đại diện cho lực lượng thanh niên tích cực tham gia hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội và các phong trào tại địa phương.

Thành lập thêm 3 tổ chức Hội trong doanh nghiệp

Trước lễ kỷ niệm, chuỗi hoạt động được mở đầu tại Khu di tích lưu niệm sự kiện Bác Hồ về thăm Uông Bí ở P.Vàng Danh.

Hơn 300 cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh niên tham dự lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân kỷ niệm 61 năm ngày Bác về thăm và chúc Tết quân dân vùng than - điện (1965 - 2026).

Tại đây, các đại biểu và thanh niên thực hiện lễ chào cờ "Tôi yêu Tổ quốc tôi", đồng thời sinh hoạt truyền thống về chặng đường 70 năm xây dựng và phát triển của Hội LHTN Việt Nam.

Dịp này, Hội LHTN Việt Nam TP.Quảng Ninh trao quyết định thành lập thêm 3 tổ chức Hội trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước.

Các tổ chức mới gồm Chi hội Nha khoa quốc tế Uông Bí; Chi hội Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Phương Thùy, trực thuộc Hội LHTN Việt Nam P.Uông Bí; Chi hội Công ty TNHH MTV Đào tạo giáo dục và phát triển Nghệ thuật Đức Trí, trực thuộc Hội LHTN Việt Nam P.Vàng Danh.

Việc thành lập các chi hội tiếp tục mở rộng mạng lưới tập hợp thanh niên trong khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước, nhóm lao động trẻ có đặc thù về thời gian và môi trường làm việc.

Cũng trong ngày 4.10, tại Quảng trường 25/2, đoàn viên, thanh niên tham gia chương trình đồng diễn "Áo xanh gọi tương lai" và Liên hoan "Vũ điệu thanh xuân - Tự hào thanh niên Quảng Ninh".

Liên hoan có các đội đến từ cơ sở Đoàn - Hội, trường học và câu lạc bộ thanh niên trên địa bàn tham gia các phần thi nhảy hiện đại, flashmob. Những tiết mục xuất sắc được công diễn và trao giải trong chương trình kỷ niệm vào buổi tối.

Chuỗi hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam tại Quảng Ninh khép lại bằng nghi thức thắp lửa truyền thống, với sự tham gia của các thế hệ cán bộ Hội và thanh niên thành phố.