Hơn 1.000 mặt hàng mùa khai trường được trợ giá tại Co.opmart

Giảm giá đến 50% cho 1.000 mặt hàng phục vụ học tập

Bên cạnh chương trình bình ổn thị trường năm học mới, hệ thống siêu thị Co.opmart, Co.opXtra… còn trợ giá cho học sinh, sinh viên bằng hình thức giảm giá đến 50% cho 1.000 mặt hàng phục vụ học tập như tập trắng, ba lô, túi xách, quần áo, đồng phục, giày dép học sinh, bút viết các loại, dụng cụ học tập (bảng viết, kéo, thước kẻ), bình nước, ly nước, đèn bàn, bàn xếp ghế nhựa …

Co.opmart, Co.opXtra trợ giá đến 50% cho hơn 1.000 mặt hàng phục vụ học tập

Tại TP.HCM, Saigon Co.op tiếp tục phát huy vai trò chủ lực trong chương trình bình ổn các mặt hàng phục vụ học tập năm học mới thông qua việc đảm bảo cung ứng 800.000 tập viết, 38.400 bộ đồng phục học sinh. Lượng hàng bình ổn thị trường chiếm từ 35% đến 50% nhu cầu tiêu dùng của học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố. Tại những địa phương khác, Co.opmart, Co.opXtra tăng lượng tập vở, đồng phục học sinh mang nhãn riêng Co.op Select lên 30 - 40% so với cùng kỳ năm ngoái nhằm giúp học sinh sinh viên cả nước trang bị hành trang đến trường đầy đủ và tiết kiệm nhất.

Ngoài ra, từ nay đến hết ngày 18.8, các siêu thị Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food, Finelife khu vực TP.HCM, Đông Nam bộ, Tây Nam bộ và Tây nguyên tổ chức Lễ hội nấm với hơn 100 các loại nấm nội, ngoại nhập có mức giảm giá đến 30%. Co.opmart, Co.opXtra cũng tăng lượng hàng chay lên 40% so với tháng kinh doanh bình thường, đưa lên quầy kệ nhiều mặt hàng chay mới như muối ớt chay, pate chay, viên gia vị bún riêu chay, xốt kim quất mơ rừng… nhằm phục vụ cho nhu cầu dinh dưỡng thanh đạm trong thời gian này.

" Khai trường rộn ràng - Có Co.op trợ giá"

Những chương trình khuyến mãi cụ thể được áp dụng để trợ giá cho học sinh, sinh viên quay lại trường học có thể kể đến như "Rộn ràng mua sắm - Mùa tựu trường". Các sản phẩm được giảm giá 20% như ba lô, đồng phục học sinh; giảm 40% có bình nước nhựa: giảm 40%; áo học sinh nam/nữ Co.op Select; dụng cụ học tập được giảm từ 20 - 40% hoặc trợ giá chỉ từ 4.200 đồng đến 339.000 đồng/sản phẩm.

Hay "Deal thơm giặt xả - Áo trắng đến trường" áp dụng cho các sản phẩm giặt xả đến từ các thương hiệu Omo, LIX, Downy, Ariel, Surf, MaxKleen, Comfort, Co.op Select, Co.op Happy… giảm giá lên đến 38%.



Lễ hội nấm với hơn 100 loại nấm nội, ngoại nhập có mức giảm giá đến 30%

Không chỉ thế, các thực phẩm tươi sống cũng được luân phiên với mức giảm giá từ 15% đến 25% áp dụng cho các sản phẩm tương hột xào sả ớt, bánh nếp dimsum chay, sườn non chay, hành tím Lý Sơn, cải bẹ xanh, khổ qua trái, bắp cải trắng, cá hường, file basa tươi, tôm thẻ lớn, đu đủ vàng, táo Fuji Nam Phi, táo Envy New Zealand, lê Tai Nung... "Đi chợ đồng giá" từ ngày 15 - 21.8 sẽ có nhiều sản phẩm được bán đồng giá từ 10.900 đồng trở lên trong khung giờ quy định. Đó là cải ngọt, cải xoắn Kale, nho đỏ Ba Mọi, quýt đường, táo Fuji Nam Phi, táo hồng Queen New Zealand… Chương trình "Mua là tặng" khi khách hàng mua mầm cải tặng giá sống, mua dừa xiêm tặng dừa xiêm, mua rau câu thanh/lá dứa sữa dừa tặng sản phẩm cùng loại, mua cá phi tặng gói viên cá…

Ngoài ra còn có "Tích sao săn phiếu mua hàng", khách hàng mua thực phẩm tươi sống trong khu tự chọn Co.opmart và Co.opXtra tích lũy được từ 25 sao (theo quy định của chương trình) trở lên được tặng ngay phiếu mua hàng mệnh giá 50.000 đồng; Khách hàng thành viên được hưởng các ưu đãi đặc quyền giảm 25%, tích điểm thả ga trong các chương trình "Hạng càng cao giảm càng sâu", "Ngày đẹp ưu đãi nhân đôi", "Thứ 3 thả ga tích điểm".

Đồng thời khi mua sắm trên Co.op Online, chương trình "Năng lượng tựu trường" áp dụng từ ngày 19 - 28.8 dành cho khách hàng có hóa đơn mua sắm trên 300.000 đồng được áp mã KHAITRUONG30 giảm ngay 30.000 đồng.

Vui lòng quét mã QR code để trải nghiệm