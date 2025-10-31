Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Chính sách - Phát triển

Hơn 1.000 tỉ đồng mở rộng đường cụt giữa trung tâm TP.HCM

Hà Mai
Hà Mai
31/10/2025 13:20 GMT+7

Sở Xây dựng TP.HCM vừa có văn bản khẩn gửi Sở Tài chính về việc giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng đường Trần Bình Trọng (đoạn từ đường Lý Thái Tổ đến Hùng Vương, phường Vườn Lài).

Trước đó, Chủ tịch UBND TP.HCM đã giao Sở Xây dựng khẩn trương lập dự án đầu tư mở rộng tuyến đường này bằng nguồn vốn ngân sách thành phố.

Hơn 1.000 tỉ đồng mở rộng đường cụt giữa trung tâm TP.HCM - Ảnh 1.

Không gian trung tâm TP.HCM sẽ có nhiều dự án chỉnh trang được triển khai trong thời gian tới

ẢNH: NHẬT THỊNH

Thực hiện chỉ đạo, Sở Xây dựng đề nghị Sở Tài chính tham mưu UBND TP giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông làm chủ đầu tư.

Theo đề xuất, dự án đầu tư mở rộng đường Trần Bình Trọng sẽ được bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030, với tổng vốn khoảng 1.073 tỉ đồng. Trong đó, riêng kế hoạch vốn năm 2026 dự kiến bố trí khoảng 850 tỉ đồng để kịp trình HĐND TP.HCM xem xét thông qua tại kỳ họp tháng 11.

Đường Trần Bình Trọng (đoạn từ đường Lý Thái Tổ đến Hùng Vương) hiện dài khoảng 370m, nhưng mặt đường chỉ rộng trung bình 5m, chưa được đầu tư đồng bộ với các tuyến lân cận như Hùng Vương và Lý Thái Tổ. Khi được mở rộng lên 17m, tuyến đường sẽ kết nối thông suốt với các trục chính xung quanh, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thông và cải thiện cảnh quan khu vực trung tâm.

Tổng mức đầu tư khái toán khoảng 1.073 tỉ đồng, trong đó chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng chiếm hơn 830,5 tỉ đồng, chi phí xây dựng khoảng 40,7 tỉ đồng.

Dự án dự kiến phải di dời 115 hộ dân và 1 tổ chức để có mặt bằng thi công.

Việc mở rộng tuyến đường Trần Bình Trọng cũng gắn liền với kế hoạch chỉnh trang đô thị và phát triển không gian xanh của TPHCM. Ngay tại khu vực lân cận, khu đất số 1 đường Lý Thái Tổ (rộng hơn 4,4 ha) đang được chuẩn bị xây dựng công viên cây xanh, không gian sinh hoạt cộng đồng, khu vui chơi trẻ em và đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19.

Hai dự án trên sẽ góp phần hình thành một không gian mở, kết nối cộng đồng ngay trung tâm thành phố, đồng thời thúc đẩy chỉnh trang hạ tầng, tạo diện mạo mới cho khu vực.

Tin liên quan

TP.HCM 'chốt' mở rộng quốc lộ 22 lên 10 làn xe, xây thêm 7 cầu vượt

TP.HCM 'chốt' mở rộng quốc lộ 22 lên 10 làn xe, xây thêm 7 cầu vượt

UBND TP.HCM vừa ban hành văn bản thống nhất kế hoạch chi tiết triển khai dự án thành phần 3 - đầu tư xây dựng, cải tạo và nâng cấp quốc lộ 22 (đoạn từ nút giao An Sương đến đường Vành đai 3) theo phương thức đối tác công tư (hợp đồng BOT).

Khám phá thêm chủ đề

TP.HCM Đường Trần Bình Trọng đường TP.HCM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận