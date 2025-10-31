Hơn 1.000 tỉ đồng mở rộng đường cụt giữa trung tâm TP.HCM

Trước đó, Chủ tịch UBND TP.HCM đã giao Sở Xây dựng khẩn trương lập dự án đầu tư mở rộng tuyến đường này bằng nguồn vốn ngân sách thành phố.

Không gian trung tâm TP.HCM sẽ có nhiều dự án chỉnh trang được triển khai trong thời gian tới ẢNH: NHẬT THỊNH

Thực hiện chỉ đạo, Sở Xây dựng đề nghị Sở Tài chính tham mưu UBND TP giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông làm chủ đầu tư.

Theo đề xuất, dự án đầu tư mở rộng đường Trần Bình Trọng sẽ được bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030, với tổng vốn khoảng 1.073 tỉ đồng. Trong đó, riêng kế hoạch vốn năm 2026 dự kiến bố trí khoảng 850 tỉ đồng để kịp trình HĐND TP.HCM xem xét thông qua tại kỳ họp tháng 11.

Đường Trần Bình Trọng (đoạn từ đường Lý Thái Tổ đến Hùng Vương) hiện dài khoảng 370m, nhưng mặt đường chỉ rộng trung bình 5m, chưa được đầu tư đồng bộ với các tuyến lân cận như Hùng Vương và Lý Thái Tổ. Khi được mở rộng lên 17m, tuyến đường sẽ kết nối thông suốt với các trục chính xung quanh, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thông và cải thiện cảnh quan khu vực trung tâm.

Tổng mức đầu tư khái toán khoảng 1.073 tỉ đồng, trong đó chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng chiếm hơn 830,5 tỉ đồng, chi phí xây dựng khoảng 40,7 tỉ đồng.

Dự án dự kiến phải di dời 115 hộ dân và 1 tổ chức để có mặt bằng thi công.

Việc mở rộng tuyến đường Trần Bình Trọng cũng gắn liền với kế hoạch chỉnh trang đô thị và phát triển không gian xanh của TPHCM. Ngay tại khu vực lân cận, khu đất số 1 đường Lý Thái Tổ (rộng hơn 4,4 ha) đang được chuẩn bị xây dựng công viên cây xanh, không gian sinh hoạt cộng đồng, khu vui chơi trẻ em và đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19.

Hai dự án trên sẽ góp phần hình thành một không gian mở, kết nối cộng đồng ngay trung tâm thành phố, đồng thời thúc đẩy chỉnh trang hạ tầng, tạo diện mạo mới cho khu vực.