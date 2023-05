Hơn 10.000 căn nhà mới cho các hộ nghèo

Dân an cư, yên tâm sản xuất

Bà Lô Thị Thanh, một hộ nghèo ở bản Nhã Lỳ (xã Tà Cạ, H.Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An), cùng các thành viên của gia đình lâu nay sinh sống trong căn nhà xập xệ nằm bên sườn núi, được dựng bằng những tấm gỗ tạp. Tà Cạ nằm gần trung tâm huyện, nhưng cuộc sống người dân chỉ bám núi rừng. Rừng đã kiệt nên kiếm cái ăn cũng đã "vã mồ hôi", nói chi đến chuyện xây nhà.

Một căn nhà mới sắp hoàn thiện ở H.Kỳ Sơn (tỉnh Nghệ An) K.HOAN

"Cái nhà này mái đã bị hỏng, mưa là dột khắp nơi. Mùa đông thì lạnh, mà mùa hè thì nóng lắm. Gia đình cũng muốn xây từ lâu rồi nhưng không có tiền", bà Thanh nói. Gia đình bà Thanh là một trong số 48 gia đình của xã Tà Cạ được chính quyền địa phương chọn để hỗ trợ làm nhà mới. Căn nhà khá rộng rãi bằng loại vật liệu lắp ghép, mái tôn xốp chống nóng đang hình thành gần căn nhà cũ khiến bà Thanh rất mừng.

Cách nhà bà Thanh không xa là nhà anh Lô Văn Quy. Căn nhà cũ tạm bợ nằm cheo leo giữa lưng đồi đã được dỡ bỏ thế chỗ cho ngôi nhà mới sắp được dựng lên. Người dân trong bản đã tình nguyện đến hỗ trợ gia đình anh Quy vận chuyển vật liệu lên núi để dựng nhà. Người gùi cát, người cõng xi măng, công việc khá mệt nhưng không khí rất vui.

Anh Quy cho biết căn nhà của anh dựng bằng gỗ tạp, lợp mái tôn xi măng đã hơn 10 năm, nay đã hư hỏng, dột nát. Đợt mưa lũ cuối năm 2022 khiến một bên nhà bị sạt lở. Kinh tế gia đình khó khăn nên không thể làm nhà mới. Được chính quyền hỗ trợ để xây lại nhà, ít ngày nữa, 6 thành viên trong gia đình anh sẽ có nhà mới để ở.

Ông Vừ Bá Chả, Bí thư Đảng ủy xã Tà Cạ, cho biết chương trình hỗ trợ xây nhà cho người nghèo đã hỗ trợ mỗi gia đình nghèo, đang phải ở nhà tạm một căn nhà lắp ghép có diện tích 46,5 m2, trị giá 50 triệu đồng. Chí phí và công xây móng nhà do xã vận động từ các nguồn khác. Căn nhà lắp ghép có chung một mẫu, rất tiện dụng, đủ để người dân làm chỗ ở an toàn.

Tại xã Na Ngoi (H.Kỳ Sơn), 124 hộ dân cũng vừa được thụ hưởng chương trình này với 124 căn nhà mới. Ông Xồng Bá Dênh, Chủ tịch UBND xã Na Ngoi, cho hay nhờ chương trình này mà địa phương đã hoàn thành việc xóa nhà tạm. Người dân cũng rất phấn khởi vì đã có chỗ an cư, yên tâm sản xuất; tình trạng di cư, đặc biệt là việc di cư sang Lào không còn xảy ra.

Sẽ nhân lên trên 10.000 căn nhà

Tỉnh Nghệ An hiện có 15.300 hộ nghèo, hộ đang gặp khó khăn về nhà ở. Với mục tiêu đến năm 2025 xóa hết nhà tạm, dột nát, tỉnh Nghệ An đã thực hiện cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Chưa đầy 1 tháng kể từ ngày phát động (4.2), hàng trăm đơn vị đã đăng ký ủng hộ 512 tỉ đồng để xây mới dự kiến trên 10.000 căn nhà cho dân.

Bước đầu, Bộ Công an và Công an tỉnh Nghệ An đã hỗ trợ để xây dựng 2.420 nhà ở cho người dân nghèo tại 6 huyện biên giới, gồm: Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong, Con Cuông, Anh Sơn, Thanh Chương. Đến nay, sau hơn 2 tháng thực hiện, hàng trăm căn nhà đã bàn giao cho người dân sử dụng. Số còn lại dự kiến sẽ hoàn thành trước mùa mưa bão năm nay. Do địa hình khá hiểm trở nên việc vận chuyển vật liệu đến nhiều bản rất khó khăn, Công an tỉnh Nghệ An đã huy động lực lượng hỗ trợ người dân vận chuyển vật liệu đến tận nơi để dựng nhà.

Ông Lữ Văn May, Phó bí thư thường trực Huyện ủy Tương Dương, cho biết huyện này hiện còn hơn 3.100 hộ nghèo, khó khăn có nhu cầu sửa chữa, xây nhà mới. Do nguồn lực của địa phương hạn chế, đời sống người dân rất khó khăn, vật liệu xây dựng ở đây giá rất cao vì chi phí vận chuyển lớn, nên để có căn nhà kiên cố làm chỗ ở là mong mỏi của nhiều người dân.

Khi có chương trình hỗ trợ này, huyện đã lập ngay ban chỉ đạo với quyết tâm cao nhất để xây dựng nhà sớm nhất cho người dân. Đợt này, H.Tương Dương được hỗ trợ 600 nhà từ nguồn hỗ trợ của Bộ Công an và Công an tỉnh Nghệ An. Sau đợt này, dự kiến sẽ có gần 1.000 nhà hộ nghèo cũng được sửa chữa, xây dựng mới.

Ngoài ra, huyện sẽ huy động thêm sự ủng hộ của cán bộ, công nhân viên chức, lực lượng vũ trang đang công tác trên địa bàn và từ các nhà tài trợ, doanh nghiệp với mục tiêu xóa hơn 2.000 nhà tạm bợ, dột nát vào năm 2025.