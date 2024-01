Ngày 25.1.2024, tại cuộc họp báo kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM, đại diện Tổng công ty Cơ khí Giao thông vận tải Sài Gòn (gọi tắt Samco) đã thông tin về kế hoạch vận tải hành khách dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Hơn 1,1 triệu lượt người sẽ rời TP.HCM về quê ăn tết qua các bến xe

56.000 chuyến xe phục vụ hơn 1,1 triệu lượt hành khách

Theo ông Nguyễn Hoàng Huy - Giám đốc Tổng công ty Cơ khí Giao thông vận tải Sài Gòn, trong dịp Tết Nguyên đán, các đơn vị bến xe trực Tổng công ty như Bến xe miền Đông, Bến xe miền Tây, Bến xe An Sương, dự kiến sẽ có 56.000 chuyến xe phục vụ hơn 1,1 triệu lượt hành khách, tăng khoảng 3,3% so với cùng kỳ.

Tổng công ty đã chỉ đạo các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch vận tải hành khách, chỉnh trang bến bãi xanh, sạch đẹp, chuẩn bị phương tiện sẵn sàng để phục vụ hành khách.

Đặc biệt, trước Tết Nguyên đán 10 ngày, các đơn vị bến xe, đơn vị vận tải hành khách thuộc tổng công ty sẽ đồng loạt ra quân sẵn sàng đồng hành cùng ngành giao thông vận tải TP.HCM phục vụ nhu cầu đi lại của người dân với tinh thần trách nhiệm cao nhất.

Ông Nguyễn Hoàng Huy khẳng định, trong đợt phục vụ Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm nay, tổng công ty và các đơn vị vận tải quyết tâm sẵn sàng phục vụ hành khách trong mọi thời điểm (nhiều bộ phận được tổ chức luân phiên phục vụ liên tục 24/24 giờ trong các ngày cao điểm), đảm bảo hành khách được phục vụ chu đáo, an toàn.

Sân bay Tân Sơn Nhất quá tải nhưng sẽ không để ai không có tết

Đảm bảo an toàn tài sản cho người về quê ăn tết

Để tạo thuận lợi cho người dân, các đơn vị đã triển khai việc phần mềm bán vé trực tuyến bên cạnh hình thức bán vé truyền thống. Điều này để hạn chế tình trạng ùn tắc tại bến xe.

Bên cạnh đó, trước nhu cầu hành khách tăng cao trong dịp tết, các đơn vị đã phối hợp tốt với cơ quan chức năng để điều tiết giao thông và đảm bảo an ninh trật tự.

"Nhất là đối với Bến xe Miền đông mới là một địa danh nằm giáp ranh giữa Bình Dương và TP.HCM thì luôn phối hợp với Công an thành phố Thủ Đức cũng như Công an thành phố Dĩ An để làm sao đảm bảo trật tự đi lại cũng như tài sản, tính mạng của hành khách trong dịp Tết Nguyên đán", ông Nguyễn Hoàng Huy - Giám đốc Tổng công ty Cơ khí Giao thông vận tải Sài Gòn, cho biết.

Đặc biệt, công ty cũng phối hợp với Công ty cổ phần xe khách Phương Trang để tiếp tục ký gia hạn việc vận chuyển 0 đồng các bến xe. Điều này để hạn chế tình trạng xe dù, bến cóc cũng như tăng sự tiện lợi cho hành khách. Đồng thời phối hợp với các đơn vị xe buýt để tăng cường chuyến xe, đảm bảo đi lại cho người dân.