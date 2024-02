Hơn 1.100 phạm nhân Trại giam Xuân Lộc được giảm án, trả tự do

Ngày 7.2 (tức ngày 28 tháng chạp), Trại giam Xuân Lộc (Bộ Công an) đã tổ chức ngày hội vui khỏe cho các phạm nhân chuẩn bị tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 và trao quyết định giảm án, trả tự do cho 1.139 phạm nhân chấp hành tốt án phạt tù.

Phạm nhân đang tham gia thi đấu bóng chuyền LÊ BÌNH

Theo thượng tá Nguyễn Thế Vũ, Phó giám thị Trại giam Xuân Lộc, cho biết thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an về việc đảm bảo tuyệt đối an toàn, an ninh trại giam trước, trong và sau tết cùng kế hoạch chăm lo tết cho phạm nhân; Ban giám thị cùng hội đồng cán bộ Trại giam Xuân Lộc cũng đã xây dựng, triển khai kế hoạch giáo dục phạm nhân. Theo đó, trước, sau khi thực hiện kế hoạch tại trại giam Xuân Lộc nói chung và phân trại số 2 nói riêng, phạm nhân vui vẻ, hưởng ứng, tham gia các hoạt động theo kế hoạch đề ra.

Niềm vui của các phạm nhân gói bánh chưng chuẩn bị đón Tết Nguyên đán 2024 LÊ BÌNH

Phạm nhân Chu Lý Minh Trung (ngụ Đồng Nai), cho biết: "Sau lỗi lầm đã gây ra tôi phải trả giá bằng hình phạt tù dài hạn, hiện tôi đang chấp hành án phạt tù tại trại giam Xuân Lộc hơn 6 năm qua. Những ngày tháng ở đây, chúng tôi đều được ban giám thị cũng như các cán bộ quản giáo quan tâm, giúp đỡ. Đặc biệt là những ngày lễ tết, được vui chơi, ca hát, gói bánh chưng…đây cũng là động lực mỗi ngày luôn cố gắng học hỏi, chấp hành để trở thành người tốt, sớm có cơ hội làm lại từ đầu và trở về với gia đình".

Lãnh đạo Trại giam Xuân Lộc trao quyết định hết thời chấp hành án cho phạm nhân LÊ BÌNH

Thượng tá Nguyễn Thế Vũ cho biết thêm, nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, Trại giam Xuân Lộc đã hoàn tất danh sách gửi TAND tỉnh Đồng Nai xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho 1.139 phạm nhân; trong đó có 210 phạm nhân giảm hết thời hạn phạt tù. Đơn vị cũng đã gấp rút hoàn thiện hồ sơ để trả tự do cho số phạm nhân về đón tết với gia đình.