Hơn 113.000 khách hàng chọn ‘mắt thấy, tai nghe’ tại nhà máy Acecook Việt Nam

Điều gì khiến hơn 113.000 người tiêu dùng dành gần 3 giờ để tham quan một nhà máy sản xuất mì ăn liền? Câu trả lời không chỉ nằm ở những dây chuyền hiện đại, mà còn ở cơ hội được tận mắt chứng kiến toàn bộ quy trình sản xuất.

Khi niềm tin bắt đầu từ sự minh bạch

Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến nguồn gốc và quy trình sản xuất thực phẩm, nhiều doanh nghiệp lựa chọn công khai quy trình sản xuất như một cách tăng tính minh bạch. Acecook Việt Nam là một trong số ít doanh nghiệp trong ngành mì ăn liền triển khai chương trình tham quan nhà máy dành cho người tiêu dùng.

Với doanh nghiệp, minh bạch không chỉ là chia sẻ thông tin mà còn là tạo điều kiện để người tiêu dùng trực tiếp quan sát, đặt câu hỏi và tự kiểm chứng quy trình sản xuất sản phẩm. Chính vì vậy, chương trình tham quan nhà máy được duy trì như một kênh đối thoại trực tiếp giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng trong suốt nhiều năm.

Acecook Việt Nam đón hơn 10.000 lượt khách mỗi năm đến tham quan nhà máy

"Mắt thấy, tai nghe" toàn bộ quy trình sản xuất

Không chỉ vậy, việc tổ chức những chuyến tham quan trực tiếp "mắt thấy, tai nghe" còn hướng đến mục đích làm sáng tỏ những "tin đồn" về mì ăn liền.

Gói gọn trong thời gian khoảng 2,5-3 giờ tham quan, khách hàng được chia sẻ các thông tin về quy mô công ty, hệ thống đảm bảo chất lượng, sự thật thú vị của mì ăn liền, cách sử dụng sản phẩm và cân bằng dinh dưỡng… sau đó là tham quan quy trình sản xuất tại nhà máy.

Thông qua hành lang bằng kính lắp đặt dọc dây chuyền sản xuất, người tham gia không chỉ tận mắt chứng kiến nhà máy sạch sẽ, khép kín với các dây chuyền hiện đại, mà còn được giới thiệu chi tiết từng công đoạn tạo ra sản phẩm từ khâu tuyển chọn nguyên liệu đến thành phẩm.

Theo khảo sát sau chương trình, phần lớn khách tham quan cho biết sau khi tham quan nhà máy đều có ấn tượng sâu sắc bởi lần đầu tiên biết về quy trình sản xuất mì ăn liền và cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc khi được doanh nghiệp tiếp đón nhiệt tình, chu đáo.

13 năm mở cửa để người tiêu dùng tự kiểm chứng

Trở lại 13 năm về trước, việc các doanh nghiệp sản xuất mở cửa cho người tiêu dùng tham quan nhà máy khá phổ biến trên thế giới, nhất là ở Nhật Bản, nhưng tại Việt Nam lại là điều khá mới lạ.

Sau hơn một thập kỷ bền bỉ duy trì chương trình với thông điệp "đến là vui, thấy là tin", những con số đã phần nào phản ánh giá trị mà hoạt động này mang lại. Hơn 113.000 lượt khách đã trực tiếp tham quan nhà máy Acecook Việt Nam; trung bình mỗi năm có trên 10.000 người đăng ký trải nghiệm. Kết quả khảo sát mới nhất trong năm 2025 cho thấy khoảng 99% khách tham quan hài lòng với chương trình, hơn 95% cho biết cảm thấy an tâm hơn khi sử dụng mì ăn liền và 98,1% khách biết đến và muốn thử sản phẩm mới của công ty sau chuyến tham quan. Để duy trì hoạt động này, doanh nghiệp đã đầu tư gần 50 tỷ đồng trong suốt hơn 13 năm qua, đồng thời huy động hơn 100 nhân sự tại các nhà máy để trực tiếp đón tiếp, hướng dẫn và đồng hành cùng khách tham quan.

Khách hàng đến tham quan nhà máy Acecook Việt Nam có cơ hội trải nghiệm nhiều hoạt động thú vị

Không chỉ cung cấp thông tin, kiến thức hữu ích, một trong những phần hấp dẫn nhất của chương trình chính là thử mẫu – người tiêu dùng được trải nghiệm sản phẩm mì ăn liền ngay tại nhà máy sản xuất. Thông qua hoạt động này, doanh nghiệp cũng có cơ hội lắng nghe, tiếp thu góp ý từ khách hàng để cải thiện sản phẩm ngày một tốt hơn.

Mỗi khách tham quan còn được tặng một phần quà mang về gồm các sản phẩm của công ty, với khoảng 2.500 thùng sản phẩm được gửi đến khách hàng mỗi năm.

Không chỉ mở cửa cho người tiêu dùng đến tham quan trực tiếp, Acecook Việt Nam còn phát triển nền tảng tham quan nhà máy online 360 độ, giúp bất kỳ ai, dù ở đâu cũng có thể khám phá quy trình sản xuất mì ăn liền chỉ với một chiếc điện thoại hay máy tính có kết nối internet. Toàn bộ 11 công đoạn sản xuất đều được mô phỏng trực quan, sống động như trải nghiệm thực tế.

Từ chỗ chỉ nghe qua tin đồn, nhiều khách hàng đã rời nhà máy Acecook Việt Nam với một góc nhìn hoàn toàn khác, đầy đủ, tích cực và an tâm hơn về món ăn quen thuộc này. Sau hơn một thập kỷ duy trì chương trình, công ty không kỳ vọng người tiêu dùng chỉ "nghe" doanh nghiệp nói về chất lượng, mà mong họ có cơ hội trực tiếp quan sát, đặt câu hỏi và tự đưa ra câu trả lời cho chính mình. Bởi đôi khi, niềm tin không đến từ những lời quảng bá, mà được hình thành từ những điều tận mắt chứng kiến.

Chương trình tham quan nhà máy của Acecook Chương trình tham quan nhà máy của Acecook Việt Nam "Đến là vui, thấy là tin" của Acecook Việt Nam hoàn toàn miễn phí và có hỗ trợ xe đưa đón tận nơi cho khách tham quan. Trải nghiệm tham quan nhà máy 360 độ online tại: https://thamquanonlineacecookvietnam.vn/



