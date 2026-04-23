Hơn 115 triệu người Hàn Quốc có thể thanh toán QR tại Việt Nam

Ngày 23.4, tại Hà Nội, Công ty cổ phần Thanh toán quốc gia Việt Nam (NAPAS) cùng Công ty GLN International và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Ngân hàng Hana (Hana Bank) công bố triển khai dịch vụ thanh toán QR xuyên biên giới giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Dịch vụ thanh toán QR xuyên biên giới giữa Việt Nam và Hàn Quốc chính thức vận hành ẢNH: THU HẰNG

Theo ông Nguyễn Quang Minh, Tổng giám đốc NAPAS, dịch vụ thanh toán QR xuyên biên giới được triển khai trên cơ sở thỏa thuận hợp tác ký kết tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc tháng 8.2025. Sau chưa đầy 1 năm, các bên đã hoàn tất kết nối hệ thống và chính thức đưa vào vận hành.

Theo đó, hơn 115 triệu người dùng Hàn Quốc, bao gồm du khách và người đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam, có thể sử dụng ví điện tử hoặc ứng dụng ngân hàng thuộc mạng lưới GLN International để quét mã VIETQRGlobal và thanh toán tại hàng trăm nghìn điểm chấp nhận trên toàn quốc.

Giao dịch được xử lý theo thời gian thực, tương tự như tại thị trường nội địa Hàn Quốc.

Đáng chú ý, hệ thống cho phép thanh toán trực tiếp giữa hai đồng bản tệ là won Hàn Quốc (KRW) và đồng Việt Nam (VND), thông qua hạ tầng quyết toán của Hana Bank và BIDV. Điều này giúp giảm thiểu chi phí chuyển đổi ngoại tệ và đơn giản hóa quy trình thanh toán cho người dùng.

Thúc đẩy du lịch, thương mại song phương

Theo ông Phạm Tiến Dũng, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, việc triển khai dịch vụ diễn ra trong bối cảnh Hàn Quốc nhiều năm liền là một trong những thị trường khách quốc tế lớn nhất của Việt Nam.

Thanh toán không tiền mặt, đặc biệt là thanh toán QR xuyên biên giới, được kỳ vọng sẽ góp phần xóa bỏ rào cản về tiền tệ và thói quen sử dụng tiền mặt của du khách.

Không chỉ mang lại tiện ích cho khách Hàn Quốc, dịch vụ còn mở ra cơ hội cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh trong nước tiếp cận hiệu quả hơn với nhóm khách này. Thay vì phải đầu tư thêm thiết bị hay hạ tầng, các đơn vị kinh doanh chỉ cần sử dụng một mã QR duy nhất để nhận thanh toán từ khách quốc tế, qua đó tối ưu chi phí và gia tăng doanh thu.

Khách mời tại sự kiện trải nghiệm dịch vụ thanh toán QR xuyên biên giới ẢNH: THU HẰNG

Ông Nguyễn Quang Minh, Tổng giám đốc NAPAS, cho biết: "Dịch vụ thanh toán QR xuyên biên giới là bước tiến cụ thể trong quá trình hội nhập tài chính, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của kinh tế dịch vụ Việt Nam. Trong thời gian tới, NAPAS sẽ tiếp tục mở rộng kết nối với nhiều quốc gia nhằm xây dựng hệ sinh thái thanh toán hiện đại, an toàn".

Tổng giám đốc GLN International Lee Suk nhận định việc triển khai dịch vụ sẽ thúc đẩy giao lưu kinh tế, văn hóa giữa hai quốc gia, đồng thời mở rộng khả năng sử dụng thanh toán QR của người Việt tại nhiều thị trường châu Á như Nhật Bản, Thái Lan, Lào hay Philippines thông qua mạng lưới của Hana Bank.

Theo kế hoạch, các bên sẽ tiếp tục hoàn thiện kết nối thanh toán hai chiều, cho phép người Việt Nam sử dụng dịch vụ tại Hàn Quốc. Đây được xem là bước đi quan trọng hướng tới xây dựng hệ sinh thái tài chính số xuyên biên giới, góp phần thúc đẩy kết nối kinh tế khu vực và toàn cầu.