Hơn 117.000 thí sinh 'từ chối trúng tuyển' ĐH đợt 1

Như Thanh Niên đã đưa tin, sau khi các trường ĐH thông báo kết quả xét tuyển đợt 1, những thí sinh đạt điểm đỗ phải xác nhận nhập học bằng hình thức trực tuyến trên hệ thống của Bộ GD-ĐT, bắt đầu từ ngày 24.8 cho đến 17 giờ chiều nay 8.9. Sau khi hệ thống đóng quyền truy cập để xác nhận nhập học, Bộ GD-ĐT đã thống kê và công bố số liệu về thí sinh trúng tuyển ĐH đợt 1 năm 2023, đồng thời so sánh với năm 2022.

Thí sinh làm thủ tục nhập học Trường ĐH Công nghệ GTVT sáng 8.9 VŨ TÙNG

Theo đó, năm nay cả nước có 612.283 thí sinh trúng tuyển đợt 1 trên hệ thống (bao gồm tất cả các phương thức xét tuyển). Tuy nhiên, chỉ có 494.488 em xác nhận nhập học trên hệ thống, đạt 80,8% so với số thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển đợt 1.

Theo quy định của Bộ GD-ĐT, đối với những thí sinh không xác nhận nhập học trong thời hạn quy định, nếu không có lý do chính đáng thì coi như từ chối nhập học và cơ sở đào tạo có quyền không tiếp nhận. Nếu do sự cố bất khả kháng (như ốm đau, tai nạn và có giấy xác nhận của bệnh viện quận, huyện trở lên; do thiên tai và có xác nhận của UBND quận, huyện trở lên), cơ sở đào tạo xem xét quyết định tiếp nhận thí sinh vào học hoặc bảo lưu kết quả tuyển sinh để thí sinh vào học sau.

Như vậy, cả nước có 117.795 thí sinh "từ chối trúng tuyển" đợt 1. Những thí sinh này sẽ được loại khỏi danh sách trúng tuyển và các em có quyền tham gia xét tuyển bổ sung.

Cũng theo con số Bộ GD-ĐT cung cấp, năm 2022, đợt 1 có 463.025 thí sinh xác nhận nhập học, ít hơn số thí sinh trúng tuyển đợt 1 trên hệ thống là 104.394 em (tỷ lệ xác nhận nhập học đạt 81,6%).

Dưới đây là số liệu về tuyển sinh ĐH đợt 1 năm 2023 (so với năm 2022):