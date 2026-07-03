Hơn 120 người nhiễm virus dạ dày trên du thuyền cập cảng Mỹ

Hãng tin AP ngày 3.7 dẫn thông báo từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) xác nhận có 102 hành khách và 23 thành viên thủy thủ đoàn trên du thuyền Ruby Princess đã mắc norovirus.

Các ca bệnh được phát hiện khi con tàu đang trên chuyến hải trình khứ hồi kéo dài 20 ngày từ thành phố San Francisco (bang California) đi Canada và bang Alaska. Tổng cộng có 3.032 hành khách và 1.144 nhân sự phục vụ trên tàu.

Du thuyền Ruby Princess neo đậu tại cảng San Francisco, bang California (Mỹ) hồi năm 2021 ẢNH: AP

Du thuyền khởi hành vào ngày 12.6 và đợt bùng phát dịch bệnh đã được báo cáo cho CDC vào ngày 27.6. Giới chức y tế lưu ý rằng không phải toàn bộ người nhiễm virus đều phát bệnh cùng lúc, ngoài ra không có trường hợp phát bệnh vào đúng thời điểm tàu cập bến hay rời cảng.

Norovirus là một loại virus dạ dày có khả năng lây lan rất cao, thường lây truyền qua thức ăn hoặc các bề mặt tiếp xúc, đặc biệt dễ bùng phát trong môi trường đông người. Phần lớn các đợt lây nhiễm giữa người với người xảy ra khi tiếp xúc trực tiếp, chẳng hạn dùng chung thức ăn hoặc dụng cụ ăn uống. Dịch bệnh cũng có thể lây lan qua thực phẩm, nguồn nước hoặc các bề mặt bị ô nhiễm.

Theo CDC Mỹ, các triệu chứng bao gồm nôn mửa, tiêu chảy và đau dạ dày khởi phát đột ngột, có thể kéo dài trong 3 ngày. Mặc dù bệnh thường chỉ kéo dài trong thời gian ngắn ở hầu hết mọi người, thế nhưng lại có thể diễn biến nguy hiểm đối với những người có bệnh nền, trẻ nhỏ và người từ 65 tuổi trở lên.

Trong một tuyên bố, Hãng Princess Cruises khẳng định thủy thủ đoàn đã phản ứng nhanh chóng và lập tức áp dụng các quy trình vệ sinh trên toàn bộ con tàu. Đơn vị vận hành cũng sẽ làm sạch du thuyền trên và khử trùng triệt để trước khi khởi hành cho chuyến đi tiếp theo vào cuối ngày 2.7 theo giờ địa phương.

CDC nhấn mạnh rửa tay thường xuyên là biện pháp then chốt để ngăn ngừa lây nhiễm, đặc biệt là sau khi sử dụng nhà vệ sinh hoặc trước khi ăn uống. Phương pháp hiệu quả nhất là rửa tay bằng xà phòng và nước sạch. Cơ quan y tế Mỹ cho hay nếu chỉ sử dụng nước rửa tay khô thì sẽ không mang lại hiệu quả cao khi đối phó với norovirus.