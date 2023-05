Hơn 1.200 ca cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy trong 5 ngày nghỉ lễ

Ngày 4.5, đại diện Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết trong 5 ngày nghỉ lễ (29.4-5.3), số bệnh nhân vào cấp cứu là hơn 1.260 trường hợp. Trong đó, có 734 ca điều trị nội khoa và 526 ca điều trị ngoại khoa, gồm tổng quát, thần kinh, lồng ngực - mạch máu, tiết niệu, chỉnh hình, tai mũi họng, mắt, phỏng. Cao điểm là ngày 2.5, bệnh viện tiếp nhận 277 ca cấp cứu.

Về tình hình giao thông, đợt lễ năm nay, bệnh viện đã tiếp nhận 274 ca tai nạn giao thông, trong đó có 116 ca chấn thương sọ não.

Ngoài ra, có 50 ca tai nạn sinh hoạt, 27 ca cấp cứu do đả thương, đâm chém, 22 ca ngộ độc do rắn, rết, ong đốt. Chỉ có 2 ca phải cấp cứu do ngộ độc thuốc và không có trường hợp ngộ độc do thức ăn, nước uống hay tai nạn do pháo hoặc chất nổ khác.

Một bệnh nhân ngộ độc được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy BVCR

Trong những ngày nghỉ lễ, bệnh viện cũng đã thực hiện 191 ca phẫu thuật, sử dụng 481 đơn vị máu loại 350 ml. Trong đó, cao nhất là ngày 2.5 với 105 đơn vị máu. Tính đến 7 giờ sáng 4.5, Bệnh viện Chợ Rẫy còn hơn 4.796 đơn vị máu.