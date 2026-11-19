Từ ven bờ xã Đất Mũi ra ngoài khơi, các mũi thi công cầu vượt biển Hòn Khoai (Cà Mau) cùng triển khai. Binh đoàn 12 - Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn (đơn vị thi công) huy động con người, phương tiện, thiết bị chuyên dụng để khoan cọc nhồi, thi công cọc SPP, lắp dựng kết cấu thép và xây trụ cầu.
Binh đoàn 12 đã hoàn thành các khu phụ trợ tại bờ và đảo Hòn Khoai, cầu tạm, mố nhô, đồng thời lắp đặt và huy động đủ 8/8 trạm bê tông xi măng phục vụ thi công.
Binh đoàn 12 dự kiến đưa thêm thiết bị và dây chuyền thi công chuyên dụng cỡ lớn ra công trường để có thể làm việc an toàn trong điều kiện sóng gió cấp 3, cấp 4. Trước mùa biển động, cát, đá và thép sẽ được chuyển về dự trữ tại các khu phụ trợ. Đây cũng là nơi đơn vị sẽ tăng sản xuất cấu kiện đúc sẵn và dầm cầu, trong khi cấu kiện cọc SPP và dầm thép được sản xuất trong nhà máy.
Hơn 1.200 cán bộ, kỹ sư và công nhân của Binh đoàn 12 - Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn đang bám công trường ngày đêm, tranh thủ những lúc thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ thi công. Khi hoàn thành, cầu vượt biển Hòn Khoai sẽ nối đất liền với đảo, tạo thêm dư địa phát triển kinh tế biển cho Cà Mau.
Chất lượng và an toàn được đặt lên hàng đầu. Để ứng phó với sóng gió, đơn vị thi công định hướng áp dụng giải pháp cầu tạm - sàn trượt và thi công trên hệ Jack-up. Các hạng mục đều được thi công thử để kiểm chứng và tối ưu giải pháp kỹ thuật. Chất lượng vật tư, vật liệu được kiểm soát từ khâu đầu vào đến bãi chứa tại công trường.
Với sự phối hợp của địa phương, các đơn vị đang triển khai đồng bộ các mũi thi công, phấn đấu hoàn thành dự án theo kế hoạch. Khi hoàn thành, tuyến đường và cầu vượt biển sẽ nối trực tiếp đất liền với đảo Hòn Khoai, kết nối với cảng nước sâu Hòn Khoai, tạo điều kiện phát triển cảng biển, logistics và kinh tế biển ở Cà Mau và vùng cực Nam Tổ quốc.
Khởi công ngày 19.8.2025, cầu vượt biển nối đất liền với đảo Hòn Khoai dài khoảng 18,22 km, trong đó phần cầu vượt biển dài khoảng 17,35 km. Công trình có tổng mức đầu tư hơn 25.700 tỉ đồng, quy mô 4 làn xe, mặt cầu rộng 16,5 m, tốc độ thiết kế 80 km/giờ. Dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2028, tuyến đường sẽ nối điểm cuối cao tốc Cà Mau - Đất Mũi với đảo Hòn Khoai.
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