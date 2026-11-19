Từ ven bờ xã Đất Mũi ra ngoài khơi, các mũi thi công cầu vượt biển Hòn Khoai (Cà Mau) cùng triển khai. Binh đoàn 12 - Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn (đơn vị thi công) huy động con người, phương tiện, thiết bị chuyên dụng để khoan cọc nhồi, thi công cọc SPP, lắp dựng kết cấu thép và xây trụ cầu.

Công trình cầu vượt biển nối đất liền với Hòn Khoai bắt đầu hình thành giữa vùng biển Cà Mau ẢNH: G.B

Binh đoàn 12 đã hoàn thành các khu phụ trợ tại bờ và đảo Hòn Khoai, cầu tạm, mố nhô, đồng thời lắp đặt và huy động đủ 8/8 trạm bê tông xi măng phục vụ thi công.

Trên đất liền, nhà xưởng và các bãi tập kết vật liệu nằm dọc phần tuyến đang thi công ẢNH: G.B

Dàn cần cẩu được bố trí trên các sàn thép ngoài khơi để phục vụ thi công ẢNH: G.B

Binh đoàn 12 dự kiến đưa thêm thiết bị và dây chuyền thi công chuyên dụng cỡ lớn ra công trường để có thể làm việc an toàn trong điều kiện sóng gió cấp 3, cấp 4 ẢNH: G.B

Binh đoàn 12 dự kiến đưa thêm thiết bị và dây chuyền thi công chuyên dụng cỡ lớn ra công trường để có thể làm việc an toàn trong điều kiện sóng gió cấp 3, cấp 4. Trước mùa biển động, cát, đá và thép sẽ được chuyển về dự trữ tại các khu phụ trợ. Đây cũng là nơi đơn vị sẽ tăng sản xuất cấu kiện đúc sẵn và dầm cầu, trong khi cấu kiện cọc SPP và dầm thép được sản xuất trong nhà máy.

Giữa sóng biễn, những trụ cầu vượt biển Hòn Khoai đã hình thành ẢNH: G.B

Giữa sóng biển, những trụ cầu vượt biển Hòn Khoai đã hình thành ẢNH: B.B

Hơn 1.200 cán bộ, kỹ sư và công nhân của Binh đoàn 12 - Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn đang bám công trường ngày đêm, tranh thủ những lúc thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ thi công. Khi hoàn thành, cầu vượt biển Hòn Khoai sẽ nối đất liền với đảo, tạo thêm dư địa phát triển kinh tế biển cho Cà Mau.

Chất lượng và an toàn được đặt lên hàng đầu. Để ứng phó với sóng gió, đơn vị thi công định hướng áp dụng giải pháp cầu tạm - sàn trượt và thi công trên hệ Jack-up. Các hạng mục đều được thi công thử để kiểm chứng và tối ưu giải pháp kỹ thuật. Chất lượng vật tư, vật liệu được kiểm soát từ khâu đầu vào đến bãi chứa tại công trường.

Hơn 1.200 cán bộ, kỹ sư và công nhân cùng nhiều phương tiện, thiết bị chuyên dụng được huy động để thi công đồng loạt các hạng mục, đẩy nhanh tiến độ ẢNH: G.B

Công nhân làm ca đêm trên công trường cầu vượt biển Hòn Khoai ẢNH: G.B

Với sự phối hợp của địa phương, các đơn vị đang triển khai đồng bộ các mũi thi công, phấn đấu hoàn thành dự án theo kế hoạch. Khi hoàn thành, tuyến đường và cầu vượt biển sẽ nối trực tiếp đất liền với đảo Hòn Khoai, kết nối với cảng nước sâu Hòn Khoai, tạo điều kiện phát triển cảng biển, logistics và kinh tế biển ở Cà Mau và vùng cực Nam Tổ quốc.