Hơn 12.000 VĐV chạy qua những địa danh lịch sử và biểu tượng của Đồng Tháp

Sáng 12.10, tại P.Cao Lãnh (Đồng Tháp), giải VPBank đất sen Hồng music marathon 2025 chính thức diễn ra các cự ly thi đấu 42 km, 21 km, 10 km và 5 km với chuẩn đường chạy được Hiệp hội marathon và chạy đường dài quốc tế (AIMS) khảo sát và chuẩn hóa.

Lãnh đạo tỉnh UBND tỉnh Đồng Tháp và các sở, ngành của tỉnh xuất phát nội dung 5 km ẢNH: TRẦN NGỌC

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Huỳnh Minh Tuấn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, giải VPBank đất sen Hồng music marathon 2025 diễn ra từ 10 đến 12.10, quy tụ hơn 12.000 VĐV trong và ngoài nước. Đây không chỉ là sân chơi thể thao chuyên nghiệp, mà còn là một lễ hội thể thao - văn hóa - âm nhạc - ẩm thực quy mô lớn, góp phần đưa Đồng Tháp trở thành điểm đến du lịch nổi bật của khu vực ĐBSCL.

Từ tờ mờ sáng 12.10, các VĐV xuất phát thi đấu cự ly 21 km và 42 km ẢNH: BTC

Giải đấu tạo nên điểm nhấn ấn tượng với các cung đường chạy đạt chuẩn quốc tế AIMS, dẫn dắt các VĐV qua những địa danh lịch sử và biểu tượng của Đồng Tháp. Mỗi bước chạy là một hành trình khám phá, trải nghiệm và kết nối sâu sắc với văn hóa, con người nơi đây; khám phá bức tranh sống động về một Đồng Tháp nghĩa tình, thân thiện và đầy sức sống.

Các VĐV nỗ lực trên đường chạy cự ly 42 km

Người dân P.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp thân thiện, mến khách chào đón các VĐV chạy qua ẢNH: TRẦN NGỌC

Với thông điệp xây dựng lối sống lành mạnh và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, Ban tổ chức VPBank đất sen Hồng music marathon 2025 đã đóng góp 100 triệu đồng cho Quỹ bảo tồn và phát triển sếu đầu đỏ - biểu tượng sinh thái và niềm tự hào của Đồng Tháp; ủng hộ 50 triệu đồng cho hoạt động tổ chức cho 1.000 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, giúp các em được tham gia trải nghiệm tại làng hoa Sa Đéc và Festival hoa kiểng Sa Đéc lần thứ II.

Đại diện VPBank trao hỗ trợ đồng bào các tỉnh phía Bắc khắc phục hậu quả sau thiên tai, lũ lụt

ẢNH: CTV

Phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, dịp này, VPBank đã đóng góp 100 triệu đồng hỗ trợ đồng bào các tỉnh phía Bắc khắc phục hậu quả sau thiên tai, lũ lụt. Đây là nghĩa cử thiết thực, thể hiện tinh thần sẻ chia và trách nhiệm cộng đồng của giải chạy năm nay tại Đồng Tháp.