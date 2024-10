Hơn 1,3 triệu người Việt sống chung với căn bệnh tim mạch nguy hiểm

Gia tăng ca bệnh cần can thiệp tim mạch

Hội nghị khoa học Tim mạch can thiệp toàn quốc lần thứ 10 được Hội Tim mạch Việt Nam tổ chức tại Đà Nẵng trong 2 ngày 11 - 12.10 và trực tuyến đến các điểm cầu. Hội nghị có hơn 200 chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực tim mạch trong nước và quốc tế tham dự trực tiếp.



Việt Nam hiện có 140 trung tâm can thiệp tim mạch. Tất cả các bệnh lý tim mạch đều có thể được chẩn đoán và điều trị ngay trong nước. ẢNH: THÚY ANH

Các chủ đề nổi bật tại hội nghị năm nay là những tiến bộ trong can thiệp động mạch vành phức tạp (can thiệp thân chung, can thiệp vôi hóa, can thiệp có sử dụng các chẩn đoán hình ảnh trong lòng mạch…), giúp các bác sĩ có thể tiếp cận được các tổn thương phức tạp mà trước đây chỉ có thể tiếp cận theo con đường phẫu thuật tim mở hoặc chỉ điều trị nội khoa giảm nhẹ.

Tại hội nghị, bên cạnh những phiên hội thảo khoa học, các phiên can thiệp tim mạch phức tạp từ một số trung tâm tim mạch trên cả nước, những phiên hướng dẫn thực hành kỹ thuật mới giúp cập nhật những tiến bộ mới nhất trong lĩnh vực can thiệp các bệnh lý tim mạch.

Theo Bộ Y tế, trong 2 năm gần đây, số lượng ca bệnh cần can thiệp tim mạch tại Việt Nam đã tăng gần 20% so với các năm trước, đặc biệt là các trường hợp nhồi máu cơ tim cấp và bệnh mạch vành.

Ước tính có khoảng 1,3 triệu người Việt Nam sống chung với bệnh mạch vành (là bệnh của động mạch nuôi dưỡng tim, nguyên nhân do các mảng xơ vữa gây hẹp hoặc tắc lòng mạch, làm giảm lưu lượng máu và ô xy đến cơ tim, dẫn đến cơ tim bị tổn thương, gây ra triệu chứng là các cơn đau thắt ngực). Tình trạng thiếu máu kéo dài không được cải thiện, sẽ dẫn đến cơ tim hoại tử, gây ra tổn thương vĩnh viễn ở tim, có thể dẫn đến tử vong.

Mỗi năm có khoảng gần 100.000 người bệnh được thực hiện các thủ thuật tim mạch can thiệp, trong đó có 40.000 - 50.000 ca can thiệp đặt stent mạch vành được thực hiện để cứu sống bệnh nhân.

Đại diện Hội Tim mạch Việt Nam cho biết thêm, ngoài các ca mạch vành, số bệnh nhân được can thiệp các bệnh lý tim mạch khác cũng gia tăng nhanh chóng như: can thiệp nhịp, can thiệp các bệnh tim cấu trúc, can thiệp mạch máu lớn và mạch máu ngoại biên.

Cả nước hiện có 6 trung tâm được chứng nhận quốc tế là trung tâm độc lập can thiệp thay van động mạch chủ qua đường ống thông, trong đó 2 trung tâm trở thành là trung tâm đào tạo kỹ thuật này.

Hiện, tất cả các bệnh lý tim mạch đều có thể được chẩn đoán và điều trị ngay trong nước, mang lại cho bệnh nhân cơ hội tiếp cận với những thành tựu khoa học hiện đại ngay tại Việt Nam mà không cần phải ra nước ngoài.

Tim mạch can thiệp ngày càng phát triển, ngày càng chứng minh được vai trò quan trọng và tiên phong trong chẩn đoán và nhất là điều trị những bệnh lý tim mạch phức tạp. Nhờ những tiến bộ vượt bậc của khoa học kỹ thuật, các kỹ thuật can thiệp tim mạch ngày càng được phổ biến hơn, hiệu quả hơn, mang lại nhiều lợi ích hơn cho người bệnh. Hội nghị khoa học Tim mạch can thiệp toàn quốc lần này với chủ đề "Can thiệp tim mạch trong kỷ nguyên mới: Kết nối - chia sẻ - thành công" là diễn đàn chia sẻ những kinh nghiệm, những thành tựu đã đạt được, đồng thời cập nhật những kiến thức mới nhất về các kỹ thuật can thiệp tiên tiến. Tại Việt Nam, con số trên 140 trung tâm tim mạch can thiệp trên cả nước, bao phủ gần như hầu hết các tỉnh thành, thể hiện sự phát triển vượt bậc của ngành Tim mạch can thiệp nước ta. (GS Nguyễn Lân Việt, Phó chủ tịch thường trực Hội Tim mạch Việt Nam)