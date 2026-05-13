Hơn 13.000 chuyến bay có thể bị hủy trong tháng 5

Giá xăng Jet A-1 tiếp tục tăng

Báo cáo Bộ Xây dựng về tình hình khai thác vận tải hàng không, Cục Hàng không Việt Nam cho biết: Trong giai đoạn tháng 4 - đầu tháng 5, thị trường nhiên liệu hàng không toàn cầu tiếp tục chịu tác động mạnh từ xung đột tại Trung Đông.

Mặc dù đã xuất hiện một số tín hiệu ngoại giao tích cực trong thời gian trước đó, tình hình khu vực Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp. Các gián đoạn trong vận chuyển và chuỗi cung ứng năng lượng đã đẩy giá nhiên liệu hàng không tăng trở lại và neo ở mức cao trong những ngày đầu tháng 5.

Các quốc gia phụ thuộc nhập khẩu, trong đó có Việt Nam, đối mặt với mức độ rủi ro cao hơn trong cuộc khủng hoảng nhiên liệu bay toàn cầu ẢNH: NHẬT THỊNH

Giá nhiên liệu hàng không Jet A-1 trên thị trường Singapore đã tăng từ khoảng 85 - 90 USD/thùng trước khủng hoảng lên khoảng 150 - 200 USD/thùng trong đầu tháng 5.

Cục Hàng không đánh giá diễn biến này phản ánh trực tiếp tác động của việc hạn chế lưu thông qua eo biển Hormuz, đồng thời cho thấy nguồn cung nhiên liệu hàng không tiếp tục chịu áp lực trong ngắn hạn. Trong trường hợp khủng hoảng kéo dài, một số khu vực (đặc biệt tại châu Âu) có thể đối mặt với nguy cơ suy giảm đáng kể dự trữ nhiên liệu từ tháng 6.

Về khả năng bảo đảm dự trữ nhiên liệu, các quốc gia có mức độ chống chịu khác nhau trước biến động nguồn cung toàn cầu: Mỹ và Nhật Bản hiện duy trì mức dự trữ lớn và khả năng bảo đảm nguồn cung dài hạn; trong khi các quốc gia phụ thuộc nhập khẩu, trong đó có Việt Nam, đối mặt với mức độ rủi ro cao hơn và cần triển khai các biện pháp điều phối, tối ưu hóa nguồn cung trong nước nếu khủng hoảng kéo dài.

Theo khảo sát của Cục, tác động từ giá nhiên liệu tăng cao và gián đoạn nguồn cung đã ảnh hưởng rõ rệt đến hoạt động khai thác của các hãng hàng không toàn cầu. Nhiều hãng hàng không quốc tế đã phải điều chỉnh kế hoạch khai thác, tăng giá vé, cắt giảm tần suất hoặc thu hẹp mạng bay nhằm kiểm soát chi phí nhiên liệu.

2 triệu ghế và hơn 13.000 chuyến bay có thể bị cắt giảm

Ước tính, trong tháng 5, khoảng 2 triệu ghế cung ứng và hơn 13.000 chuyến bay có thể bị cắt giảm trên toàn cầu.

Mặc dù thị trường nhiên liệu và tình hình địa chính trị quốc tế tiếp tục tiềm ẩn nhiều biến động, hoạt động khai thác của các hãng hàng không Việt Nam vẫn duy trì xu hướng phục hồi và tăng trưởng tích cực trong quý 1.

Đối với thị trường quốc tế, các hãng hàng không Việt Nam vận chuyển khoảng 4,98 triệu lượt hành khách và 59.600 tấn hàng hóa, tăng tương ứng khoảng 13% về hành khách và 11% về hàng hóa so với cùng kỳ năm trước.

Đối với thị trường nội địa, sản lượng vận chuyển đạt khoảng 10,1 triệu lượt hành khách và 56.100 tấn hàng hóa, tăng khoảng 12% về hành khách nhưng giảm khoảng 7,4% về hàng hóa.

"Trong bối cảnh nguồn cung còn tiềm ẩn nhiều bất ổn và chi phí nhiên liệu duy trì ở mức cao, các hãng hàng không dự kiến sẽ tiếp tục điều chỉnh kế hoạch khai thác theo hướng thận trọng, đồng thời tăng cường các biện pháp tối ưu chi phí và đảm bảo an toàn khai thác trong thời gian tới" - Cục Hàng không báo cáo.



