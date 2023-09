Hơn 140 người bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì Phượng

Chiều 14.9, ông Mai Văn Mười, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam, cho biết Sở đã báo cáo Bộ Y tế về vụ ngộ độc thực phẩm tại TP.Hội An. Tính đến chiều qua, ngành y tế ghi nhận có 141 trường hợp bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì mua tại hộ kinh doanh bánh mì Phượng trên đường Phan Châu Trinh (P.Minh An, TP.Hội An), trong đó có 34 người nước ngoài.

Hầu hết bệnh nhân đều có triệu chứng lâm sàng của người bị ngộ độc thực phẩm gồm: nôn mửa, đau bụng, sốt cao, đại tiện lỏng nhiều lần, đau đầu... Hiện tình trạng sức khỏe các bệnh nhân cơ bản ổn định và đang được tiếp tục theo dõi tại các cơ sở y tế trên địa bàn Quảng Nam và TP.Đà Nẵng.

Các bệnh nhân bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì Phượng đang được theo dõi, điều trị tại Bệnh viện đa khoa Vĩnh Đức NAM THỊNH

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) tỉnh Quảng Nam đã phối hợp Trung tâm y tế TP.Hội An lập đoàn kiểm tra để nắm thông tin. Qua đó xác định ngày 11.9 tiệm bánh mì Phượng đã bán 1.920 ổ bánh mì, ngày 12.9 bán hơn 1.700 ổ bánh mì; khu vực sơ chế chưa đảm bảo vệ sinh… Chi cục ATVSTP tỉnh Quảng Nam đã lấy mẫu gửi Viện Pasteur Nha Trang, sẽ có kết quả kiểm nghiệm trong thời gian từ 7 - 10 ngày tới.