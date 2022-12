Hơn 150 sinh viên vượt khó, học giỏi nhận học bổng của Giải thưởng KOVA 2022

Ngày 10.12, tại Thư viện Vật liệu mẫu C-Space TP.HCM, đã diễn ra lễ trao Giải thưởng-Học bổng KOVA lần thứ 20 (năm 2022) cho sinh viên vượt khó, học tốt. Đây là sự kiện lần thứ hai trong năm 2022, tiếp nối lễ trao Giải thưởng-Học bổng KOVA vào ngày 26.11 tại Hà Nội. Ngoài học bổng nghị lực, còn có hơn 150 cá nhân, tập thể tiêu biểu trên nhiều lĩnh vực đã được vinh danh.

Theo đó, ở hạng mục triển vọng, trong khuôn khổ Giải thưởng KOVA lần thứ 20 năm 2022, bên cạnh việc trao cho sinh viên xuất sắc có thành tích nghiên cứu khoa học, giải thưởng còn hướng đến những dự án khởi nghiệp sáng tạo do sinh viên thực hiện, có khả năng ứng dụng thực tiễn đã từng đạt giải thưởng (từ giải ba trở lên) trong các cuộc thi có liên quan được tổ chức bởi Bộ GD-ĐT và đang tiếp tục cần thêm sự hỗ trợ hay khích lệ từ các tổ chức.

Giải thưởng năm nay được trao cho 11 sinh viên học tốt có thành tích nghiên cứu khoa học, trị giá 10 triệu đồng/giải. Riêng dự án khởi nghiệp “Thiết bị hỗ trợ xe lăn Automov” do tập thể sinh viên Trường ĐH Lạc Hồng thực hiện được trao giải tập thể, trị giá 30 triệu đồng/giải.

Hạng mục kiến tạo (dành cho những công trình nghiên cứu khoa học, công nghệ ứng dụng có tính sáng tạo, nhân văn, có giá trị với cộng đồng, trị giá 50 triệu đồng/giải tập thể), giải thưởng được trao cho 2 tập thể.

Đó là công trình “Nghiên cứu: Thiết bị đèn tảo lọc không khí, hấp thụ CO 2 , giúp cải thiện chất lượng không khí trong nhà” do PGS-TS Đoàn Thị Thái Yên của Viện Khoa học và công nghệ môi trường, ĐH Bách khoa Hà Nội làm chủ nhiệm và thực hiện cùng kỹ sư Nguyễn Quang Dũng. Thông qua nghiên cứu này, tình trạng ô nhiễm không khí trong phòng được giải quyết, thiết bị giúp loại bỏ bụi mịn nhờ lớp màng hepa, làm giảm CO 2 tích tụ trong phòng và sinh ra oxy nhờ cơ chế quang hợp của tảo.

Kế đến là công trình “Nghiên cứu thành phần và các biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại trên cây chanh leo ở Việt Nam” do TS Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó viện trưởng Viện Bảo vệ thực vật, làm chủ nhiệm và thực hiện cùng nhóm cộng sự. Sau thời gian nghiên cứu và ứng dụng, các đối tượng gây bệnh chính trên chanh leo đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận là tiến bộ kỹ thuật. Mô hình áp dụng quy trình này giúp tăng năng suất từ 20-37,8% và tăng hiệu quả kinh tế từ 31,3-52,1% (tại thời điểm nghiên cứu).





Hạng mục sống đẹp (dành cho những việc làm tử tế, nhân văn và có sức lan tỏa trong cộng đồng, những câu chuyện truyền cảm hứng về sự nhân ái, sẻ chia, trị giá 30 triệu đồng/giải cá nhân) được trao cho các cá nhân: Nguyễn Thị Ngọc Tâm, Nguyễn Thị Minh Tâm, Đỗ Thúy Nga và Sùng Y Múa.

Chị Nguyễn Thị Ngọc Tâm, nhà sáng lập và điều hành lớp học Ngọc Tâm thủy tinh, Quỹ học bổng Ngọc Tâm thủy tinh. Dù mang căn bệnh xương thủy tinh, nhưng với ý chí và nỗ lực, chị đã thành lập lớp học Ngọc Tâm thủy tinh, dạy miễn phí cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Nam Định.

Chị Nguyễn Thị Minh Tâm, giáo viên-người sáng lập Hội thiện nguyện Nhất Tâm (tỉnh Đồng Tháp), vượt qua biến cố tai nạn xe gây 61% thương tật năm 2019, chị không ngừng truyền cảm hứng, động lực và giúp đỡ cho người khuyết tật thông qua các công tác thiện nguyện.

Bà Đỗ Thúy Nga là nhà sáng lập Trung tâm Hy vọng (Thủ đô Hà Nội). Ở độ tuổi hưu trí, năm 1998, bà thành lập Trung tâm Hy vọng. Bằng tình yêu trẻ, yêu nghề, trong 24 năm qua, bà miệt mài chăm lo, dạy dỗ, thắp lên niềm tin cho trẻ em bại não, chậm phát triển.

Còn chị Sùng Y Múa, cán bộ trạm Y tế xã Hang Kia-hội viên phụ nữ xóm Hang Kia, xã Hang Kia, là một trong những người phụ nữ tiên phong phát triển du lịch cộng đồng, nỗ lực cải thiện an toàn sức khỏe của chị em tại tỉnh Hòa Bình thông qua việc giáo dục, tuyên truyền sức khỏe sinh sản.