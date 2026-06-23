Gần 150 tư liệu, hiện vật kể chuyện chiến khu Hòa Mỹ

Ngày 23.6, Bảo tàng Lịch sử thành phố Huế tổ chức khánh thành và bàn giao cho phường Phong Điền (thành phố Huế) công trình không gian trưng bày "Hòa Mỹ - Nơi in dấu sử vàng" tại di tích lịch sử Nhà đại chúng, một địa chỉ đỏ gắn liền với chiến khu Hòa Mỹ xưa.

Với gần 150 hình ảnh, tư liệu và hiện vật, không gian trưng bày "Hòa Mỹ - Nơi in dấu sử vàng" tái hiện hành trình phát triển của vùng đất Hòa Mỹ qua 3 chủ đề: Vùng đất và con người Hòa Mỹ; Hòa Mỹ - căn cứ địa cách mạng trong kháng chiến giải phóng dân tộc; Hòa Mỹ - nửa thế kỷ vững bước trên con đường đổi mới.

Giám đốc Bảo tàng lịch sử thành phố Huế Nguyễn Đức Lộc (trái) bàn giao công trình cho đại diện phường Phong Điền ẢNH:THƯƠNG ĐOÀN

Các tư liệu, hình ảnh và hiện vật tiêu biểu góp phần phác họa bức tranh văn hóa đa sắc màu của cộng đồng các dân tộc anh em trên địa bàn. Nổi bật trong đó là các nhạc cụ truyền thống, trang phục thổ cẩm, vật dụng sinh hoạt, kỷ vật chiến trường cùng những hình ảnh phản ánh thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, du lịch sinh thái và du lịch văn hóa của địa phương.

Ông Nguyễn Đức Lộc, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử thành phố Huế, cho biết không gian trưng bày này thuộc dự án "Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch", trong chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

Các đại biểu nghe giới thiệu về không gian trưng bày "Hòa Mỹ - Nơi in dấu sử vàng" ẢNH: THƯƠNG ĐOÀN

Thực hiện dự án, những năm qua Bảo tàng Lịch sử thành phố Huế xác định công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản lịch sử - văn hóa không chỉ dừng lại ở việc lưu giữ hiện vật mà còn hướng đến việc đưa di sản trở thành nguồn lực giáo dục, kết nối quá khứ với hiện tại và tương lai. Thông qua hoạt động nghiên cứu, sưu tầm, trưng bày và giáo dục di sản, bảo tàng mong muốn đưa lịch sử đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

"Không gian trưng bày 'Hòa Mỹ - Nơi in dấu sử vàng' là kết quả của quá trình nghiên cứu, khảo sát và sưu tầm công phu, với sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chuyên môn, chính quyền địa phương, các nhà nghiên cứu, nhân chứng lịch sử và người dân địa phương", ông Nguyễn Đức Lộc cho biết.

Điểm đến của du lịch về nguồn

Được thành lập vào tháng 3.1947 theo chủ trương của Tỉnh ủy Thừa Thiên, chiến khu Hòa Mỹ nằm giữa vùng núi rừng phía tây và nhanh chóng trở thành căn cứ địa cách mạng đặc biệt quan trọng trong những năm đầu kháng chiến chống thực dân Pháp. Mỗi ngọn núi, cánh rừng hay mái nhà nơi đây đều gắn với những câu chuyện về tinh thần đoàn kết, ý chí kiên cường và niềm tin vào thắng lợi của cách mạng.

Chiến khu Hòa Mỹ không chỉ là nơi đứng chân của các cơ quan đầu não cách mạng mà còn là trung tâm huấn luyện, hậu cần, quân giới và y tế, đóng vai trò điểm tựa quan trọng cho phong trào kháng chiến trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo Sở VH-TT thành phố Huế tặng giấy khen và tặng hoa tri ân các cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa địa phương ẢNH: THƯƠNG ĐOÀN

Dù chỉ tồn tại trong thời gian ngắn (từ tháng 3.1947 đến tháng 5.1948), chiến khu Hòa Mỹ đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh lịch sử của mình, góp phần bảo toàn lực lượng cách mạng, ghi dấu nhiều chiến công.

Không gian trưng bày "Hòa Mỹ - Nơi in dấu sử vàng" tại di tích lịch sử Nhà đại chúng ẢNH: THƯƠNG ĐOÀN

Sau khi được bàn giao, công trình được kỳ vọng trở thành điểm đến tham quan hấp dẫn, góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị lịch sử của chiến khu Hòa Mỹ, đồng thời giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp bản sắc văn hóa và thúc đẩy phát triển du lịch của thành phố Huế.