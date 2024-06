Hơn 16.500 thí sinh Đà Nẵng bước vào kỳ thi lớp 10 THPT

Lúc 8 giờ ngày 2.6, hơn 16.500 thí sinh Đà Nẵng chính thức thi ngữ văn, môn đầu tiên của kỳ thi lớp 10 THPT năm học 2024-2025.

Ghi nhận của PV Thanh Niên tại điểm thi Trường THPT Phan Châu Trinh (Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) ngay từ sáng sớm, đông đảo phụ huynh chở con đến điểm thi để tránh trường hợp xảy ra sự cố trên đường đi dẫn đến trễ giờ thi.

Chị Hà Thị Thanh Thùy (trú Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng), cho biết kỳ thi năm nay tổ chức vào ngày chủ nhật nên vợ chồng chị Thùy thuận tiện cùng đưa con đi thi.

"Vợ chồng tôi sẽ đứng ngoài cổng trường để chờ đợi con, cũng là tiếp sức cho cháu trong phòng thi tự tin làm bài tốt. Hồi hộp, lo lắng suốt thời gian dài con ôn thi, giờ chỉ mong rằng con làm bài tốt, đạt điểm cao và bước chân vào ngôi trường THPT mà con ước mơ", chị Thùy tâm sự.

Chị Ngọc Quyên, phụ huynh có con đăng ký thi lớp 10 năm nay, cũng tỏ ra lo lắng khi con vào phòng thi. "Do chỉ tiêu năm nay ít hơn nên gia đình tôi những ngày qua rất căng thẳng, chỉ biết động viên con cố gắng bình tĩnh, tự tin để làm bài!", chị Quyên chia sẻ.

Phụ huynh chở con đến và đứng chờ trước cổng trường tại điểm thi Trường THPT Phan Châu Trinh (Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) HUY ĐẠT

Sở GD-ĐT TP.Đà Nẵng cho biết kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2024-2025 có 16.505 thí sinh đăng ký dự thi (trong đó có 324 thí sinh được tuyển thẳng vào lớp 10 THPT). Tổng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT công lập năm học 2024-2025 là 11.916, với tổng số 275 lớp.

Ông Mai Tấn Linh, Phó giám đốc Sở GD-ĐT Đà Nẵng, cho biết trong kỳ thi lớp 10 THPT năm học 2024-2025 đơn vị đã huy động 2.545 cán bộ, giáo viên tham gia ban/tổ của hội đồng thi; trong đó, cán bộ coi thi là 1.564 người được điều động từ các đơn vị trực thuộc sở, các trường THCS, THPT.

Trước đó, vào ngày 1.6, tại 33 hội đồng thi trên toàn TP.Đà Nẵng, cán bộ coi thi phổ biến quy chế thi cho thí sinh, lưu ý thí sinh tuân thủ các quy định khi vào phòng thi và trong quá trình thi. Đồng thời, giúp thí sinh rà soát lại thông tin đăng ký dự thi, điều chỉnh sai sót kịp thời.

Hơn 16.500 thí sinh ở TP.Đà Nẵng hào hứng bước vào kỳ thi lớp 10 THPT năm học 2024-2025 HUY ĐẠT

Để chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi này, trước đó trong 2 ngày 30 - 31.5, Sở GD-ĐT Đà Nẵng đã thành lập 4 tổ kiểm tra cơ sở vật chất tại 33 điểm thi. Tại mỗi điểm thi, đoàn kiểm tra cơ sở vật chất, thiết bị; các điều kiện bảo đảm khu vực thi được an toàn, bảo mật và phòng, chống cháy nổ theo quy chế thi.

Đặc biệt, chú ý đến công tác chuẩn bị tốt điều kiện ánh sáng, quạt mát, khu vực vệ sinh nhằm bảo đảm sức khỏe cho thí sinh dự thi. Sở GD-ĐT Đà Nẵng có công văn đề nghị Sở Y tế, Công an thành phố hỗ trợ nhân viên y tế, công an phục vụ tại các điểm thi; đồng thời, phối hợp với công an xây dựng phương án bảo đảm an toàn công tác vận chuyển, bảo quản đề thi, bài thi…; phối hợp Sở Y tế có phương án chăm sóc sức khỏe kịp thời cho các đối tượng tham gia kỳ thi, tăng cường vệ sinh an toàn thực phẩm... tại các điểm thi.

Lực lượng công an túc trực đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông tại các điểm thi trên toàn địa bàn TP.Đà Nẵng HUY ĐẠT

Trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi, lực lượng công an tham gia bảo vệ giao đề thi đến các điểm thi, thu bài thi, hồ sơ thi tại các điểm thi về địa điểm làm phách, chấm thi; bảo vệ khu vực lưu trữ bài thi; bảo vệ khu vực làm phách và chấm thi; bảo đảm an ninh, trật tự tại mỗi điểm thi,...

Nhằm bảo đảm an toàn cho thí sinh trong thời gian diễn ra kỳ thi vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Đà Nẵng tạm dừng hoạt động đối với một số loại phương tiện trên một số tuyến đường.