Trường công lập đầu tiên của TP.HCM tổ chức thi lớp 10 chuyên

Sáng nay, Trường Phổ thông Năng khiếu (ĐH Quốc gia TP.HCM) chính thức tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2024-2025.



Kỳ thi sẽ diễn ra trong 2 ngày 25.5 (thí sinh dự thi 3 môn bắt buộc ngữ văn, tiếng Anh, toán) và 26.5 (thi các môn chuyên) tại 3 điểm thi là: Trường Phổ thông Năng khiếu, Trường Trung học thực hành Sài Gòn, Trường ĐH Sài Gòn.

Thí sinh bước vào điểm thi Trường Trung học thực hành Sài Gòn BÍCH THANH

Tại điểm thi Trường Trung học thực hành Sài Gòn, học sinh T.D, Trường THCS Nguyễn Du (Q.1) chia sẻ: "Em đăng ký thi chuyên Anh Trường Phổ thông Năng khiếu và Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong. Lớp chuyên Anh của trường năng khiếu luôn đứng đầu bảng về tỷ lệ chọi nhưng em sẽ cố gắng hết sức để vào học lớp chuyên ngoại ngữ mà mình yêu thích từ khi còn nhỏ".

Lãnh đạo Trường Phổ thông Năng khiếu cho hay, tổng chỉ tiêu tuyển sinh năm nay không thay đổi (600 học sinh) như mọi năm nhưng thí sinh sẽ cạnh tranh hơn so với năm trước do trường đã tiếp nhận 3.843 hồ sơ (tăng khoảng 24% so với năm 2023).

Thí sinh kiểm tra sơ đồ phòng thi HƯỜNG NGUYỄN

Nhà trường đánh giá có sự phân hóa khá cao trong đăng ký các nguyện vọng vào 17 lớp chuyên, với số đông thí sinh lựa chọn nguyện vọng ưu tiên vào các lớp chuyên Anh, toán, hóa học, ngữ văn, tin học. Tuy vậy, hầu như tất cả thí sinh đều đăng ký 2 nguyện vọng trở lên để tăng cơ hội trúng tuyển vào trường. Trước kỳ thi, nhà trường cũng đưa ra lời khuyên thí sinh hãy tập trung hết sức vào các môn mình đã đăng ký thi và cẩn trọng khi làm bài để đạt số điểm tối đa có thể.

Năm nay, Trường Phổ thông Năng khiếu tuyển sinh 7 lớp chuyên tại cơ sở quận 5 và 10 lớp chuyên tại cơ sở Thủ Đức. Theo đó, mỗi lớp toán-liên ngành (LN), văn-LN và tiếng Anh-LN có số lượng 70 chỉ tiêu (2 lớp), các lớp còn lại là 35 chỉ tiêu (1 lớp).