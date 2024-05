Trường Phổ thông Năng khiếu trao hàng trăm giải thưởng quốc gia, quốc tế cho học sinh

Nhiều học sinh trúng tuyển sớm vào các ĐH danh tiếng trong và ngoài nước

Trong năm học vừa qua, trường chuyên này đã tham gia Hiệp hội Tuyển sinh quốc tế IACAC nhằm kết nối, hợp tác đề cử học bổng trực tiếp từ hiệu trưởng cho nhiều học sinh xuất sắc đến học tại các trường đại học hàng đầu châu Á và thế giới như City University of Hong Kong, Polytechnic University of Hong Kong, Chinese University of Hong Kong-Shenzhen, Tokyo International University,…

Trong đợt tuyển sinh đại học sớm vừa qua, hơn 20 học sinh Phổ thông Năng khiếu được nhận học bổng toàn phần 100% và hơn 100 học sinh được nhận học bổng bán phần các trường đại học trên thế giới, với tổng trị giá học bổng ước tính trên 100 tỉ đồng.