Hơn 98.000 thí sinh TP.HCM sẽ thi lớp 10 ở những địa điểm nào?

Học sinh lớp 9 tập trung ôn thi lớp 10 BÍCH THANH

Theo đó, TP.HCM có tổng số 98.681 thí sinh đã đăng ký dự thi lớp 10, Sở GD-ĐT đã quy hoạch 160 điểm thi (gồm 150 điểm thi lớp 10 thường và 10 điểm thi lớp 10 chuyên).

DANH SÁCH VÀ ĐỊA CHỈ CỤ THỂ CÁC ĐIỂM THI LỚP 10

Sau khi phân bổ 24 thí sinh/phòng, kỳ thi lớp 10 năm nay sẽ có 4.513 phòng thi (trong đó 4.156 phòng thi lớp 10 thường) và mỗi điểm thi sẽ có 3 phòng thi dự phòng.

Sở GD-ĐT lên kế hoạch huy động 13.539 giáo viên làm cán bộ coi thi và 2.370 nhân viên, bảo vệ, công an... làm nhiệm vụ tại các điểm thi.

Ông Lê Hoài Nam, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, cho biết Sở GD-ĐT phối hợp với Công an TP bảo đảm tính bảo mật, an toàn tuyệt đối cho các kỳ thi lớp 10 từ khâu ra đề thi, in, sao đề thi; bảo vệ các điểm thi, điểm in sao đề thi, điểm chấm thi cùng tham gia áp tải, bảo vệ đề thi, bài thi theo đúng quy chế và kế hoạch.

Bên cạnh đó, Công an TP sẽ chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông có kế hoạch trực chốt và phối hợp với các lực lượng của Sở Giao thông vận tải, lực lượng Thanh niên xung phong giải tỏa nhanh các khu vực kẹt xe trong những ngày thi, tạo điều kiện để giáo viên và học sinh đến điểm thi lớp 10 đúng giờ quy định.

Sở GD-ĐT TP.HCM quy định, kỳ thi lớp 10 diễn ra trong 2 ngày 6 và 7.6, thí sinh dự thi lần lượt các môn ngữ văn, ngoại ngữ, toán và môn chuyên/tích hợp.

Vào ngày 5.6, thí sinh có mặt tại điểm thi vào lúc 9 giờ 30 để sinh hoạt quy chế và kiểm tra thông tin cá nhân.