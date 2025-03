Hơn 1,7 triệu mũ bảo hiểm Honda tiếp tục đến với học sinh lớp một

Đây là chuỗi chương trình do Công ty Honda Việt Nam (HVN) phối hợp cùng Ủy ban ATGT Quốc gia và Bộ GD-ĐT thực hiện.

HVN trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp một, kết hợp đào tạo kiến thức an toàn giao thông cho học sinh và phụ huynh Ảnh: HVN

Chung tay cùng Chính phủ hiện thực hóa mục tiêu không có tử vong do tai nạn giao thông đường bộ vào năm 2045, cũng như mục tiêu toàn cầu của Honda là giảm một nửa số ca tử vong do va chạm giao thông vào năm 2030 và không có tử vong do va chạm giao thông liên quan đến xe máy và ô tô Honda vào năm 2050, HVN đã phối hợp với nhiều cơ quan để triển khai các hoạt động nâng cao kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho người dân cả nước, trong đó tặng mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho học sinh lớp một trên toàn quốc là một trong những hoạt động quan trọng nhất.

Chương trình ý nghĩa này xuất phát từ nhận thức về vai trò quan trọng của việc đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn trong việc bảo vệ người tham gia giao thông. Đặc biệt, với học sinh lớp một, lứa tuổi đang hình thành nhận thức, việc tạo cho các em thói quen luôn đội mũ bảo hiểm khi ngồi sau xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện, xe đạp điện là vô cùng cần thiết.

Hơn 1,7 triệu mũ bảo hiểm đã được trao cho học sinh lớp một trong năm học 2024 - 2025 Ảnh: HVN

Trong năm học 2024 - 2025, HVN đã phối hợp với Ủy ban ATGT Quốc gia và Bộ GD-ĐT triển khai hơn 1.000 sự kiện và trao tặng hơn 1,7 triệu mũ bảo hiểm đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia cho học sinh lớp một thuộc hơn 14.000 điểm trường trên toàn quốc; kết hợp đào tạo kiến thức ATGT cho hơn 1,7 triệu học sinh và 300.000 phụ huynh. Tổng số mũ bảo hiểm đạt chuẩn mà HVN trao tặng đến nay đã lên đến gần 10,3 triệu chiếc.

Nỗ lực này đã góp phần nâng tỷ lệ đội mũ bảo hiểm của trẻ em từ 37% (trước năm 2019) lên 85% (năm 2025). Trong đó, tỷ lệ đội mũ bảo hiểm đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đạt 83%. Đây là kết quả khảo sát do Ủy ban ATGT Quốc gia, Bộ GD-ĐT và HVN thực hiện.

Phụ huynh trải nghiệm trên máy tập lái xe Honda Ảnh: HVN

Việc triển khai chuỗi chương trình "Trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp một trên toàn quốc năm học 2024 - 2025" không chỉ nhằm xây dựng và định hình thói quen tham gia giao thông an toàn cho trẻ em mà còn giúp phụ huynh nâng cao nhận thức và ý thức về tầm quan trọng của việc đội mũ bảo hiểm đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

HVN cho biết, công ty này kỳ vọng chuỗi chương trình trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp một trên toàn quốc năm học 2024 - 2025 sẽ góp phần tích cực nâng cao kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh và phụ huynh trong cả nước, hướng tới xã hội giao thông an toàn và văn minh tại Việt Nam.

Phụ huynh học sinh được hướng dẫn kỹ thuật lái xe an toàn trong sự kiện trao mũ bảo hiểm cho học sinh lớp một Ảnh: HVN

Chương trình trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp một kết hợp đào tạo kiến thức ATGT cho học sinh và phụ huynh trên toàn quốc năm học 2024 - 2025 là bước tiếp nối của chương trình "Trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp một" do HVN, Ủy ban ATGT Quốc gia, Bộ GD-ĐT triển khai trong cả nước từ năm 2018. Tổng số mũ bảo hiểm đạt chuẩn mà HVN đã trao tặng cho học sinh lớp một đến nay lên đến gần 10,3 triệu chiếc. Nỗ lực này của HVN hướng tới mục tiêu hình thành thói quen đội mũ bảo hiểm của người sử dụng xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện, xe đạp điện tại Việt Nam, hướng tới nâng tỷ lệ đội mũ bảo hiểm đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lên 100%; nâng cao nhận thức về ATGT cho học sinh và phụ huynh thông qua các hoạt động đào tạo và truyền thông.