Hơn 20 năm, chưa thế hệ nào vượt qua dàn 'tứ đại hoa đán' Trung Quốc

Hơn 20 năm sau khi khái niệm "tứ đại hoa đán" ra đời, bốn nữ diễn viên Chương Tử Di, Châu Tấn, Triệu Vy và Từ Tịnh Lôi vẫn được xem là biểu tượng của điện ảnh Hoa ngữ. Khác với một giải thưởng chính thức, "tứ đại hoa đán" là danh xưng do truyền thông và giới chuyên môn đặt ra để tôn vinh bốn nữ diễn viên có sức ảnh hưởng lớn nhất đầu những năm 2000.

Nhiều tác phẩm có sự tham gia của Chương Tử Di từng được đề cử hoặc vinh danh tại các giải thưởng điện ảnh quốc tế, góp phần nâng cao vị thế của điện ảnh Trung Quốc trên bản đồ thế giới Ảnh: AFP

'Tứ đại hoa đán' vẫn chưa có người kế vị

Điểm chung của họ không đến từ một bộ phim đình đám hay hào quang nhất thời, mà được xây dựng bằng thực lực diễn xuất và một sự nghiệp với nhiều tác phẩm có giá trị bền vững. Chương Tử Di góp phần đưa điện ảnh Trung Quốc vươn ra thế giới qua các bộ phim như Ngọa hổ tàng long, Anh hùng, Thập diện mai phục và Hồi ức của một Geisha. Châu Tấn chinh phục giới chuyên môn bằng khả năng biến hóa trong Sông Tô Châu, Nếu như yêu, Phong thanh và Anh hùng xạ điêu. Trong khi đó, Triệu Vy khẳng định vị thế ngôi sao ở cả màn ảnh nhỏ lẫn màn ảnh rộng với Hoàn Châu cách cách, Tân dòng sông ly biệt, Họa bì và Đại chiến Xích Bích. Về phía Từ Tịnh Lôi, cô ghi dấu ấn không chỉ với tư cách diễn viên mà còn thành công ở vai trò đạo diễn và nhà sản xuất qua Thư tình một người lạ, Giấc mơ Thượng Hải và Du Lala thăng chức ký.

Sự nghiệp của "tứ đại hoa đán" cũng gắn liền với giai đoạn điện ảnh Trung Quốc phát triển mạnh mẽ, liên tục ghi dấu ấn tại các liên hoan phim quốc tế. Thành công của họ không chỉ được đo bằng doanh thu phòng vé hay tỷ suất người xem mà còn được khẳng định qua các giải thưởng danh giá và những vai diễn kinh điển vẫn được nhiều thế hệ khán giả yêu mến.

Trong những năm gần đây, nhiều nữ diễn viên như Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch, Dương Tử, Lưu Diệc Phi, Địch Lệ Nhiệt Ba hay Châu Đông Vũ được đánh giá là những gương mặt nổi bật của làng giải trí Hoa ngữ. Tuy nhiên, khác với "tứ đại hoa đán" đời đầu, đến nay vẫn chưa có thế hệ nào nhận được sự công nhận tuyệt đối từ cả giới chuyên môn lẫn công chúng. Các danh sách "tân tứ đại hoa đán" liên tục thay đổi theo từng giai đoạn và vẫn gây nhiều tranh cãi.

Dương Mịch, Dương Tử, Lưu Diệc Phi và đặc biệt là Triệu Lệ Dĩnh (ảnh) được đánh giá là những ngôi sao nổi bật của màn ảnh Hoa ngữ đương đại, được kỳ vọng sẽ kế thừa di sản mà "tứ đại hoa đán" để lại Ảnh: Chụp màn hình phim Minh Lan truyện

Theo nhiều ý kiến, nguyên nhân là tiêu chí đánh giá ngôi sao hiện nay đã khác trước. Nếu thế hệ đầu khẳng định vị thế bằng các tác phẩm đoạt giải và sức ảnh hưởng bền bỉ, thì các diễn viên hiện nay còn chịu tác động lớn từ mạng xã hội, dữ liệu trực tuyến và mức độ nổi tiếng trên các nền tảng số.

Trong số các gương mặt đương đại, Triệu Lệ Dĩnh được nhiều nhà quan sát đánh giá là người tiến gần nhất đến hình mẫu của "tứ đại hoa đán" nhờ cân bằng giữa thành tích thương mại và sự ghi nhận từ giới chuyên môn. Châu Đông Vũ nổi bật ở mảng điện ảnh, trong khi Lưu Diệc Phi, Dương Tử và Dương Mịch vẫn duy trì sức hút mạnh mẽ cùng các hợp đồng quảng cáo lớn. Dẫu vậy, để đạt tầm ảnh hưởng mang tính biểu tượng như Chương Tử Di, Châu Tấn, Triệu Vy và Từ Tịnh Lôi, nhiều ý kiến cho rằng thế hệ hiện tại vẫn cần thêm thời gian để chứng minh giá trị lâu dài.