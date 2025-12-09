Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí

Chương Tử Di lạnh nhạt với đồng nghiệp quê nhà, nhiệt tình với sao quốc tế

Nguyễn Quang Hải
09/12/2025 17:13 GMT+7

Buổi công chiếu 'Avatar 3' tại Trung Quốc chứng kiến sự đổ bộ của dàn sao nổi tiếng, nhưng tâm điểm chú ý lại đổ dồn vào Chương Tử Di và mối quan hệ với đồng nghiệp của nữ diễn viên trong giới giải trí.

Buổi công chiếu phim Avatar 3 vừa được tổ chức tại Trung Quốc vào ngày 8.12, với sự xuất hiện của đạo diễn James Cameron và nữ chính Zoe Saldana. Phía các nghệ sĩ Trung Quốc góp mặt có Chương Tử Di, Tôn Lệ, Đặng Siêu và Hoàng Hiên với vai trò diễn viên lồng tiếng bản tiếng Trung. Đạo diễn Quách Phàm cũng có mặt để theo dõi buổi chiếu. Đây được xem là một trong những sự kiện điện ảnh có quy mô lớn nhất gần đây.

Chương Tử Di lạnh nhạt với đồng nghiệp quê nhà, nhiệt tình với sao quốc tế - Ảnh 1.

Dàn sao nổi tiếng góp mặt trên thảm đỏ buổi công chiếu Avatar 3 tại Trung Quốc hôm 8.12

Ảnh: Sohu

Tuy nhiên, từ hình ảnh thảm đỏ đến phần giao lưu trước buổi chiếu, Chương Tử Di trở thành tâm điểm tranh cãi. Nữ diễn viên liên tục bị bàn tán về tạo hình, thái độ và cách ứng xử với đồng nghiệp trong nước lẫn khách mời quốc tế.

Cách ứng xử với đồng nghiệp khiến khán giả bất bình

Ngay khi xuất hiện, Chương Tử Di đã bị nhận xét là kém tinh tế. Bộ váy cầu kỳ kết hợp kiểu tóc búi cao nặng nề khiến cô bị so sánh vui là "dì lớn". Nhiều ý kiến cho rằng nữ diễn viên dường như cố gắng quá mức và thiếu sự tiết chế vốn có của một minh tinh hạng A.

Chương Tử Di lạnh nhạt với đồng nghiệp quê nhà, nhiệt tình với sao quốc tế - Ảnh 2.

Tạo hình của Chương Tử Di tại sự kiện bị nhận xét là rườm rà, thiếu tinh tế và "quá lố"

Ảnh: Sohu

Một số chi tiết trang điểm và phục trang của cô cũng bị nhận xét là cẩu thả: son lem dính trên răng, đường chân tóc lệch, váy không vừa vặn. Càng nhìn kỹ, khán giả càng cảm thấy Chương Tử Di trông có phần luống cuống, trái ngược hoàn toàn với hình ảnh sang trọng mà cô muốn thể hiện.

Chương Tử Di lạnh nhạt với đồng nghiệp quê nhà, nhiệt tình với sao quốc tế - Ảnh 3.

Tôn Lệ dường như bị cho "ra rìa" trong suốt buổi trò chuyện

Ảnh: Sohu

Theo Sohu, tranh cãi không dừng lại ở ngoại hình. Khi chụp ảnh thảm đỏ, đạo diễn James Cameron và Zoe Saldana đứng giữa, các diễn viên Trung Quốc đứng hai bên. Chương Tử Di nhanh chóng trò chuyện thân thiết với đạo diễn James Cameron, Zoe Saldana thỉnh thoảng tham gia vài câu khiến bầu không khí giữa ba người khá vui vẻ.

Chương Tử Di lạnh nhạt với đồng nghiệp quê nhà, nhiệt tình với sao quốc tế - Ảnh 4.

Chương Tử Di khá hờ hững với vợ chồng Đặng Siêu, Tôn Lệ...

Ảnh: Sohu

Tuy nhiên, cư dân mạng lại chú ý đến Tôn Lệ, người đứng ngay cạnh nhưng hoàn toàn không chen vào nổi cuộc trò chuyện. Nhiều người cho rằng với vai trò "chị cả" trong dàn nghệ sĩ Trung Quốc, Chương Tử Di lẽ ra nên chủ động kéo Tôn Lệ vào câu chuyện, hoặc ít nhất có ánh mắt tạo cơ hội để đàn em hòa nhập.

Một số người biện minh rằng Tôn Lệ vốn là người ít phô trương, ngại giao tiếp tại sự kiện lớn, nhưng những đoạn video lan truyền cho thấy cô vẫn nói chuyện rất thoải mái với Zoe Saldana trước đó. Việc Tôn Lệ không bước vào cuộc trò chuyện với James Cameron và Chương Tử Di có thể xuất phát từ sự dè dặt trong không khí trang trọng này.

Tại phần giao lưu trước buổi chiếu, cách các nghệ sĩ được sắp xếp đứng và di chuyển vẫn giữ nguyên thứ tự như thảm đỏ. Tại đây, khán giả một lần nữa nhận thấy sự khác biệt rõ rệt trong thái độ của Chương Tử Di.

Khi gặp Đặng Siêu và Tôn Lệ, cô chào hỏi nhưng khá lạnh nhạt. Thế nhưng chỉ vài phút sau, khi James Cameron tiến vào khán phòng, Chương Tử Di lập tức nở nụ cười, chủ động đưa cả hai tay ra chào, thậm chí hơi cúi người với thái độ rất nhiệt tình. Nhiều cư dân mạng nhận xét cách cô thể hiện có phần quá mức và dễ gây hiểu lầm là đang nịnh bợ.

Chương Tử Di lạnh nhạt với đồng nghiệp quê nhà, nhiệt tình với sao quốc tế - Ảnh 5.

... nhưng lại cực kỳ phấn khích khi chào hỏi đạo diễn James Cameron

Ảnh: Sohu

Không ít người cho rằng sự chỉ trích này có phần khắt khe, bởi việc Chương Tử Di chủ động kết nối với các đạo diễn quốc tế là điều dễ hiểu. Tuy vậy, khi những khoảnh khắc đặt cạnh nhau, sự chênh lệch thái độ quá rõ khiến khán giả khó tránh khỏi cảm giác cô đang coi trọng khách quốc tế hơn đồng nghiệp quê nhà.

Xem thêm bình luận