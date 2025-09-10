Vừa tái xuất, Chương Tử Di lập tức trở thành tâm điểm chú ý

Dù đã 46 tuổi, cô vẫn trông trẻ trung như mới ngoài 30. Vừa nuôi con, vừa duy trì sự nghiệp, Chương Tử Di cho thấy khả năng quản lý thời gian đáng nể.

Chương Tử Di rạng rỡ trong lần tái xuất mới đây, khiến khán giả ngỡ ngàng trước vẻ ngoài trẻ trung so với tuổi thật ẢNH: SOHU

Ở những góc quay cận mặt, người hâm mộ gần như không tìm thấy một nếp nhăn nào, kể cả vết chân chim cũng "tàng hình". Nhiều cư dân mạng nói vui rằng, nếu Chương Tử Di livestream bán mỹ phẩm, cô chắc chắn sẽ lọt top doanh số.

Hành trình hơn hai thập kỷ giữ vững vị thế đỉnh cao

Nhiều người nhận xét chỉ cần nhìn là thấy Chương Tử Di luôn giữ phong độ tuyệt vời. Dù chưa từng giành cúp Nữ chính xuất sắc tại ba liên hoan phim lớn ở châu Âu, nhưng cô vẫn luôn giữ vững danh tiếng. Trường hợp mới nhất khi Tân Chỉ Lôi đoạt giải Nữ chính xuất sắc tại Liên hoan phim Venice được xem phần nào nhờ yếu tố may mắn, bởi đối thủ không quá mạnh. Nhưng với Chương Tử Di, điều này không mấy ảnh hưởng, bởi cô đã sở hữu những tác phẩm vang danh quốc tế như Ngọa Hổ Tàng Long, Hồi ức của một Geisha hay Nhất Đại Tông Sư.

Chính vai diễn trong Hồi ức của một Geisha đã đưa Chương Tử Di lọt đề cử Quả cầu vàng hạng mục Nữ chính phim chính kịch - một kỷ lục mà đến nay chưa nữ diễn viên Trung Quốc nào phá vỡ. Riêng Nhất Đại Tông Sư giúp cô thắng liền 12 chiếc cúp nữ chính, một con số chưa ai vượt qua. Bởi vậy, bản lĩnh và hào quang của Chương Tử Di không chỉ đến từ nhan sắc, mà quan trọng hơn cả là từ chính các tác phẩm của cô.

Từ khi nổi lên ở tuổi 20 đến nay đã 26 năm, Chương Tử Di vẫn duy trì vị thế hàng đầu và được kỳ vọng danh tiếng sẽ còn trải dài ít nhất một thập kỷ nữa. Không chỉ ở lĩnh vực điện ảnh, cô còn khẳng định sức hút mạnh mẽ trong thời trang, trở thành gương mặt đại diện cho nhiều thương hiệu toàn cầu.

Nhan sắc và phong thái thanh lịch giúp Chương Tử Di giữ vững vị thế hàng đầu trong làng giải trí suốt hơn 20 năm qua ẢNH: INSTAGRAM TIFFANY&CO

Chương Tử Di được xem là hình mẫu phấn đấu của nhiều nữ diễn viên trẻ. Có người cho rằng cô may mắn, có người nhìn vào nhan sắc rực rỡ, nhưng không ai phủ nhận sự nỗ lực và bền bỉ. Khi tham gia Ngọa Hổ Tàng Long, trong lúc đạo diễn Lý An còn đang phỏng vấn nhiều ứng viên, Chương Tử Di đã ngày đêm tập luyện trong đoàn. Chính tinh thần "không ai ngoài tôi" đã giúp cô hóa thân thành Ngọc Kiều Long đầy sức sống - một vai diễn để đời.

Điều thú vị là Tân Chỉ Lôi - ngôi sao nữ Trung Quốc vừa thắng giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim Venice, từng thừa nhận hai nữ diễn viên cô ngưỡng mộ nhất là Chương Tử Di và Củng Lợi. Trên trường quốc tế, Tân Chỉ Lôi còn thần tượng minh tinh gạo cội Meryl Streep. Điều này cho thấy, dù không giành giải thưởng Venice, Chương Tử Di vẫn là thần tượng số một trong mắt nhiều đàn em.

Từ Ngọc Kiều Long trong Ngọa Hổ Tàng Long đến Cung Nhị trong Nhất Đại Tông Sư, những vai diễn của Chương Tử Di đã trở thành dấu ấn khó ai thay thế. Mỗi nhân vật đều mang đậm bản sắc cá nhân, thể hiện sự dụng tâm và khổ luyện.

Khi Giang Viên Nông được chọn chiếu tại Liên hoan phim Toronto, dù tác phẩm chưa hoàn hảo, nhưng với việc Chương Tử Di đảm nhận vai chính, bộ phim vẫn trở thành tâm điểm đáng mong đợi.

Người hâm mộ bình luận: "Chỉ cần nhìn thấy Chương Tử Di, mọi thứ đều trở nên tốt đẹp hơn. Cô xứng đáng với sự ngưỡng mộ, bởi nét đẹp thanh thoát, sự sang trọng và thần thái tràn đầy sức sống".