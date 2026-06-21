Hơn 20 năm ghi dấu vẻ đẹp Việt Nam qua ống kính Hồ Vũ

NSNA Hồ Vũ lần đầu mở triển lãm ảnh sau hơn 20 năm cầm máy Ảnh: NVCC

Triển lãm giới thiệu những tác phẩm tiêu biểu được NSNA Hồ Vũ (tên thật Hồ Lê Hoàng Vũ) thực hiện trong hơn hai thập niên cầm máy, ghi lại vẻ đẹp của đất nước và con người Việt Nam qua nhiều vùng miền. Từ những bản làng vùng cao phía bắc, cánh đồng muối miền Trung, mùa nước nổi miền Tây đến nhịp sống sôi động của TP.HCM, mỗi bức ảnh là một lát cắt đời sống được kể bằng ánh sáng, cảm xúc và góc nhìn riêng của người nghệ sĩ.

50 tác phẩm trưng bày tại triển lãm là kết tinh của hành trình lao động nghệ thuật bền bỉ và niềm đam mê không ngừng nghỉ. Trong đó, Hòn Khói Salt Fields được thực hiện sau chuyến đi hàng trăm cây số để ghi lại khoảnh khắc bình minh ngắn ngủi trên cánh đồng muối; còn Cha và con là thành quả của nhiều giờ kiên nhẫn chờ đợi giữa nắng gió để bắt trọn một khoảnh khắc đời thường giàu cảm xúc.

Với Hồ Vũ, nhiếp ảnh không chỉ là hành trình chinh phục giải thưởng hay danh hiệu, mà còn là cơ hội gặp gỡ con người, khám phá những vùng đất mới và lưu giữ vẻ đẹp bình dị của cuộc sống.

NSNA Hồ Vũ bên các tác phẩm triển lãm Ảnh: NVCC

Tác phẩm Con đường mơ ước, từng giành giải nhất cuộc thi Ảnh đẹp Lào Cai 2015, tham gia triển lãm Cuộc thi ảnh Quốc tế tại VN 2017 Ảnh: Hồ Vũ

Lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước qua từng bức ảnh

Chia sẻ về lý do thực hiện triển lãm cá nhân sau nhiều năm gắn bó với nhiếp ảnh, NSNA Hồ Vũ cho biết ông từng nhận được không ít lời mời tổ chức triển lãm từ các đơn vị và địa điểm khác nhau. Tuy nhiên, ở những thời điểm đó, ông vẫn chưa cảm thấy đây là việc thực sự cần thiết.

Theo ông, Hồ Vũ - Góc nhìn nửa thế kỷ diễn ra vào một dấu mốc đặc biệt, khi bản thân đã có hơn 26 năm công tác trong lĩnh vực đào tạo tại Trường CĐ Phát thanh - Truyền hình II. Vì vậy, triển lãm không chỉ là dịp nhìn lại hành trình sáng tác của mình mà còn là cơ hội giới thiệu những hình ảnh được ghi lại trên khắp mọi miền đất nước, qua đó lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước và truyền cảm hứng cho các thế hệ sinh viên theo học ngành báo chí - truyền thông.

Một số tác phẩm được NSNA Hồ Vũ trưng bày tại triển lãm Ảnh: Hồ Vũ

Tại triển lãm còn diễn ra hoạt động đấu giá một số tác phẩm nhằm gây quỹ học bổng hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn Ảnh: NVCC

Bên cạnh vai trò nghệ sĩ nhiếp ảnh, Hồ Vũ còn là một nhà giáo gắn bó nhiều năm với công tác đào tạo trong lĩnh vực báo chí, truyền thông và nghệ thuật. Vì vậy, triển lãm không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường sáng tạo của bản thân mà còn là lời tri ân ông dành cho gia đình, đồng nghiệp, bạn bè, nhà trường và nhiều thế hệ học trò đã đồng hành trong suốt quá trình làm nghề

Điểm nhấn của triển lãm là hoạt động đấu giá một số tác phẩm nghệ thuật nhằm đóng góp cho Quỹ học bổng Trần Lâm của Trường CĐ Phát thanh - Truyền hình II. Thông qua hoạt động ý nghĩa này, tác giả mong muốn góp phần hỗ trợ những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, tiếp thêm động lực để các em vững bước trên con đường học tập và theo đuổi nghề nghiệp trong tương lai.