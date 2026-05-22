Nhiếp ảnh gia Pháp kể những 'lát cắt dịu dàng' của phụ nữ Mù Cang Chải

Giữa không gian tre uốn lượn mềm mại và vẻ bình yên của ruộng bậc thang Mù Cang Chải, Réhahn kể câu chuyện về người phụ nữ vùng cao qua những bức chân dung đầy cảm xúc.

Ẩn mình giữa những dãy núi trập trùng của vùng Tây Bắc, Garrya Mù Cang Chải không chỉ là một khu nghỉ dưỡng mang tinh thần wellbeing, mà còn trở thành nơi kết nối nghệ thuật, văn hóa và con người thông qua triển lãm nhiếp ảnh của Réhahn Croquevielle ẢNH: LỆ THỦY

Triển lãm như một lát cắt dịu dàng về đời sống văn hóa miền núi phía bắc, nơi người phụ nữ hiện lên không chỉ trong vai trò gìn giữ truyền thống, mà còn là linh hồn của bản làng. Qua ống kính của Réhahn, vẻ đẹp ấy không nằm ở sự cầu kỳ hay sắp đặt, mà đến từ đôi bàn tay nhuộm màu chàm, ánh mắt sâu thẳm hay nụ cười e ấp sau lớp khăn truyền thống.

Đôi bàn tay của cụ bà mang sắc tím thẫm của chàm nhuộm, thứ màu đã ngấm qua năm tháng lao động lặng thầm. Màu chàm không còn nằm trên bề mặt da, mà dường như đã thấm sâu, trở thành một phần của cơ thể, của đời sống và ký ức.

Réhahn bắt đầu quan tâm đến kỹ thuật nhuộm chàm khi gặp nhóm người Dao. Những người phụ nữ lớn tuổi đã cho ông thấy quy trình nhuộm thân thiện với môi trường mà người Dao đã sử dụng qua nhiều thế kỷ để tạo ra những tấm vải dệt rực rỡ màu sắc.

Bà cụ giấu nụ cười hiền hậu của mình sau đôi bàn tay nhuốm màu xanh ngọc bích ẢNH: RÉHAHN

Dấu vết của thời gian vẫn không thể làm phai mờ niềm vui trong nụ cười của người phụ nữ Mông ấy ẢNH: RÉHAHN

Bức ảnh này thuộc đồng thời hai bộ tác phẩm “Hidden Smile” và “Indigo”, nơi vẻ đẹp của cảm xúc và dấu ấn của chàm nhuộm cùng hiện diện như một phần của ký ức văn hóa.

Một trong những tác phẩm gây ấn tượng mạnh là “Purple Hands”, chân dung người phụ nữ Mông với đôi bàn tay tím thẫm màu chàm. Màu chàm ấy không đơn thuần là dấu vết của lao động, mà dường như đã trở thành một phần ký ức và đời sống của người phụ nữ vùng cao. Réhahn không chỉ ghi lại chân dung, ông còn kể câu chuyện về sự bền bỉ và lặng lẽ của những người phụ nữ đã dành cả đời gắn bó với nghề dệt, nhuộm vải và gìn giữ văn hóa dân tộc mình. Điều đặc biệt trong các tác phẩm của Réhahn là cách ông để cho nhân vật được hiện diện một cách tự nhiên nhất ẢNH: RÉHAHN Người phụ nữ Mông trong “The Hmong Lady” lặng lẽ nhìn về núi đồi trập trùng, mang theo vẻ điềm tĩnh và kiêu hãnh của những con người sống giữa thiên nhiên khắc nghiệt nhưng giàu nội lực. Hay trong “Laughing Time”, khoảnh khắc người phụ nữ bật cười giữa làn khói thuốc lại trở nên đầy sức sống, như một lát cắt đời thường chân thật và ấm áp. Không chỉ dừng lại ở chân dung con người, triển lãm còn đưa người xem chạm đến vẻ đẹp văn hóa của Mù Cang Chải qua ruộng bậc thang, nghề nhuộm chàm hay trang phục truyền thống của người Mông, người Dao ẢNH: RÉHAHN Những chi tiết ấy xuất hiện xuyên suốt trong từng bức ảnh như một cách lưu giữ ký ức văn hóa đang dần biến đổi theo thời gian. Với Réhahn, nhiếp ảnh không chỉ là nghệ thuật thị giác, mà còn là hành trình bảo tồn và tôn vinh sự đa dạng văn hóa Việt Nam. Giữa không gian tĩnh lặng của Garrya Mù Cang Chải, triển lãm của Réhahn giống như một cuộc đối thoại nhẹ nhàng giữa nghệ thuật và thiên nhiên ẢNH: LỆ THỦY Ở đó, người xem không chỉ ngắm nhìn những bức ảnh đẹp, mà còn cảm nhận được nhịp sống, hơi thở và tâm hồn của vùng đất Mù Cang Chải - Tây Bắc ẢNH: LỆ THỦY Hơn cả những bức ảnh chân dung, hình ảnh người phụ nữ vùng cao - giản dị nhưng mạnh mẽ, lặng lẽ mà sâu sắc - chính là điểm chạm cảm xúc đặc biệt nhất xuyên suốt triển lãm. Triển lãm diễn ra từ tháng 5.2026 - 5.2027 tại Garrya Mù Cang Chải, khu nghỉ dưỡng được Liên minh Kỷ lục thế giới (World Records Union - WRU) công nhận là khu nhà kiến trúc tre lớn nhất thế giới, nằm giữa vùng ruộng bậc thang Mù Cang Chải, di tích quốc gia đặc biệt nổi tiếng của vùng Tây Bắc.

Réhahn Croquevielle là nhiếp ảnh gia người Pháp nổi tiếng với các bức ảnh chân dung mang màu sắc nhân văn, đặc biệt về con người và văn hóa Việt Nam. Sinh năm 1979 tại Normandy (Pháp), ông chuyển đến sinh sống tại Hội An, Đà Nẵng từ năm 2011 và dành nhiều năm thực hiện các hành trình ghi lại đời sống của hơn 50 dân tộc thiểu số Việt Nam. Réhahn được biết đến rộng rãi qua "Precious Heritage", một dự án dài hơi nhằm lưu giữ trang phục truyền thống, câu chuyện văn hóa và vẻ đẹp đang dần biến mất của các cộng đồng bản địa. Các tác phẩm của ông nổi bật nhờ ánh sáng tự nhiên, cảm xúc chân thực cùng khả năng kể chuyện qua ánh mắt và nụ cười nhân vật.














