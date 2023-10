Hơn 20 năm không cất được nhà vì quy hoạch treo

Bà Nguyễn Hồng Vân hơn 20 năm phải sống trong quy hoạch treo TRẦN NGỌC

Dẫn chúng tôi đi vào căn nhà là nơi sinh sống của 14 người (8 người lớn, 6 cháu nhỏ) thuộc 3 thế hệ trong gia đình, bà Vân bức xúc nói: "Nhà tôi cất tạm gần 20 năm rồi nên bị xuống cấp. Gần đây, nhà nước làm đường xong tưởng được cất nhà, ai ngờ lại bị vướng quy hoạch làm vỉa hè cho đường mới làm. Mấy đứa con dành dụm tiền xây nhà cho tôi dưỡng già nhưng chính quyền không cấp phép".

Theo bà Vân, năm 1982, vợ chồng bà được cha mẹ chồng mua cho miếng đất ngang gần 8 m, dài 18 m tại ngã tư đường Nguyễn Văn Trỗi - Nguyễn Trãi (thuộc khóm 3, P.2, TX.Cao Lãnh, nay là TP.Cao Lãnh) cất nhà tạm để ở. Năm 1998, bà đến UBND P.2 xin phép sửa nhà thì địa phương báo khu vực nhà bà đang được quy hoạch mở rộng đường Nguyễn Văn Trỗi nên chưa cấp phép. Mãi đến năm 2022, quy hoạch mở rộng đường Nguyễn Văn Trỗi được triển khai thi công và hoàn thành vào tháng 3.2023.

Bà Vân cho biết thêm ngày 4.7.2022, UBND TP.Cao Lãnh có quyết định thu hồi 46,1 m2 đất của nhà bà để mở rộng đường. Bà được hỗ trợ bồi thường đất, nhà hơn 1,7 tỉ đồng, nhưng không được hỗ trợ tái định cư vì còn đất và nhà đang ở. Phần đất của căn nhà chính 4,7 x 18m sau đó được UBND TP.Cao Lãnh cấp sổ hồng đất ở đô thị có diện tích 85,6 m2, nhưng ghi chú trong sổ hồng là "đất thuộc quy hoạch".

T IẾN THOÁI LƯỠNG NAN

Ngày 28.12.2022, gia đình bà Vân nộp đơn kèm theo bản thiết kế nhà cho UBND TP.Cao Lãnh xin phép cất lại căn nhà đang ở thành nhà cấp 3 (1 trệt, 2 lầu). Tuy nhiên, ngày 17.1.2023, ông Lê Xuân Thoại, Trưởng phòng Quản lý đô thị TP.Cao Lãnh, có công văn trả lời không thể cấp phép xây nhà cho bà Vân bởi ngày 14.9.2006 UBND tỉnh Đồng Tháp đã phê duyệt quy hoạch chi tiết khu vực P.2, trong đó, hơn 1/2 căn nhà của bà Vân thuộc quy hoạch vỉa hè đường Nguyễn Văn Trỗi.

Bà Vân cho biết: "Tôi mong chính quyền địa phương nếu không làm vỉa hè thì bỏ quy hoạch để tôi được cất nhà. Còn nếu làm thì làm sớm để bố trí tái định cư cho tôi ở nơi khác. Hơn 20 năm sống trong quy hoạch treo, tôi quá mệt mỏi rồi".

Liên quan đến khiếu nại của bà Vân, vì UBND TP.Cao Lãnh đã bác đơn yêu cầu xem xét nâng giá hỗ trợ bồi thường đất do mở rộng đường Nguyễn Văn Trỗi, nên bà Vân gửi đơn cho UBND tỉnh Đồng Tháp xem xét. Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo Sở TN-MT xác minh, tham mưu cho UBND tỉnh giải quyết theo thẩm quyền. Ngày 28.6.2023, tổ xác minh của Thanh tra Sở TN-MT Đồng Tháp khảo sát thực tế. Do gia đình bà Vân có yêu cầu được cấp phép cất lại nhà và xem xét hỗ trợ thêm một nền tái định cư do đông nhân khẩu nên Sở TN-MT Đồng Tháp hướng dẫn bà nộp đơn cho UBND TP.Cao Lãnh xem xét giải quyết.

Ông Võ Phan Thành Minh, Chủ tịch UBND TP.Cao Lãnh, cho biết: "Hiện khu đất của gia đình bà Vân đang ở thuộc quy hoạch vỉa hè đường Nguyễn Văn Trỗi đã được UBND tỉnh phê duyệt nên thành phố không thể cấp phép xây dựng nhà. Nếu bà thực sự có nhu cầu cất lại nhà thì làm đơn gửi thành phố trình bày cụ thể xin bỏ quy hoạch làm vỉa hè hoặc yêu cầu sớm triển khai thi công vỉa hè để thành phố trình lên UBND tỉnh xem xét và có hướng giải quyết. Thực sự, thành phố rất muốn mở rộng đường Nguyễn Văn Trỗi kết hợp luôn với làm vỉa hè đường, nhưng chi phí hỗ trợ bồi thường khu vực này rất lớn mà nguồn kinh phí của địa phương hạn hẹp nên phải triển khai từng bước, làm đường trước và làm vỉa hè sau".