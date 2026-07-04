Hơn 20 năm không điều trị khối u vùng dưới tai vì nỗi lo liệt mặt

Nỗi lo liệt mặt khiến người bệnh trì hoãn điều trị suốt nhiều năm

Anh H. (29 tuổi, quốc tịch nước ngoài) đến khám tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn trong tình trạng sưng to vùng tuyến mang tai bên phải. Được biết, khối u này đã xuất hiện khi anh còn nhỏ nhưng không gây ảnh hưởng đến sức khỏe, vì vậy gia đình đã quyết định không điều trị.

Khoảng 2 - 3 năm gần đây, khối u có xu hướng tăng kích thước rõ rệt. Nhận thấy sự thay đổi bất thường, người bệnh đã đến một cơ sở y tế tại địa phương kiểm tra và được tư vấn phẫu thuật. Tuy nhiên, do lo ngại can thiệp vùng tuyến mang tai có thể ảnh hưởng đến dây thần kinh mặt, dẫn đến méo miệng hoặc liệt mặt nên anh quyết định trì hoãn điều trị.

Bác sĩ kiểm tra vết mổ và theo dõi quá trình hồi phục của người bệnh ẢNH: BVCC

Đến khoảng thời gian gần đây, vùng mang tai xuất hiện tình trạng sưng đau, ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày. Do đó, người bệnh đã tìm hiểu các cơ sở y tế tại Việt Nam và quyết định sang Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn kiểm tra.

Tại đây, anh được các bác sĩ chỉ định thực hiện siêu âm tuyến nước bọt và chụp cộng hưởng từ (MRI) phần mềm vùng cổ có tiêm thuốc. Kết quả cho thấy có khối u kích thước khoảng 3cm ở tuyến nước bọt mang tai phải.

BS.CKI Trần Ngọc Mạnh, bác sĩ Tai Mũi Họng, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn cho biết, qua thăm khám và các kết quả cận lâm sàng, khối u của người bệnh chưa ghi nhận dấu hiệu xâm lấn hay di căn, nhiều khả năng là u Warthin, một dạng u lành tính của tuyến mang tai.

Ứng dụng hệ thống theo dõi thần kinh NIM để bảo toàn dây thần kinh mặt

Sau khi đánh giá toàn diện tình trạng người bệnh và đặc điểm khối u, BS.CKI Trần Ngọc Mạnh nhận định đây là trường hợp có độ khó cao do khối u nằm gần dây thần kinh số VII (dây thần kinh mặt) – cấu trúc giữ vai trò chi phối các hoạt động biểu cảm và vận động của khuôn mặt.

Vết mổ liền thương tốt trong giai đoạn hậu phẫu ẢNH: BVCC

BS Mạnh chia sẻ: Nếu dây thần kinh số VII bị tổn thương trong quá trình phẫu thuật, người bệnh có thể gặp các biến chứng như yếu cơ mặt, méo miệng, nhắm mắt không kín. Vì vậy, việc bóc tách và cắt bỏ khối u đòi hỏi sự chính xác cao nhằm đảm bảo lấy trọn tổn thương nhưng vẫn bảo tồn tối đa chức năng của dây thần kinh mặt.

Để tăng độ an toàn cho ca mổ, BS.CKI Trần Ngọc Mạnh, bác sĩ Tai Mũi Họng cùng ê-kíp phẫu thuật đã quyết định thực hiện phương pháp phẫu thuật Cắt u tuyến mang tai bảo toàn dây thần kinh số VII dưới sự hỗ trợ của hệ thống máy theo dõi thần kinh NIM. Đây là hệ thống cho phép các bác sĩ xác định và giám sát liên tục hoạt động của dây thần kinh VII trong suốt quá trình phẫu thuật. Nhờ đó, các bác sĩ có thể nhận diện chính xác vị trí dây thần kinh, giảm nguy cơ tổn thương và nâng cao khả năng bảo tồn chức năng vận động khuôn mặt cho người bệnh.

Niềm vui của người bệnh và gia đình sau hành trình điều trị thành công ẢNH: BVCC

Nhờ sự hỗ trợ của công nghệ cùng kinh nghiệm của ê-kíp phẫu thuật, khối u được cắt bỏ thành công. Sau 3 ngày phẫu thuật, người bệnh phục hồi tốt, chức năng vận động khuôn mặt được bảo tồn, không ghi nhận các dấu hiệu liệt mặt hay yếu cơ mặt.

Khối u lành tính nhưng không nên chủ quan

Theo BS Mạnh: Các khối u lành tính của tuyến mang tai thường phát triển âm thầm trong thời gian dài, ít gây đau nên dễ khiến người bệnh chủ quan. Tuy nhiên, theo thời gian, khối u có thể tiếp tục tăng kích thước, gây mất thẩm mỹ, chèn ép các cấu trúc lân cận, một số trường hợp để kéo dài còn có nguy cơ chuyển dạng ác tính.

Bác sĩ khuyên rằng khi phát hiện khối bất thường vùng trước tai, dưới tai hoặc góc hàm kéo dài, người bệnh nên đến cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám sớm. Việc phát hiện và điều trị đúng thời điểm không chỉ giúp giảm nguy cơ biến chứng mà còn tăng khả năng bảo tồn chức năng và mang lại kết quả điều trị tối ưu.