Trong nhiều giờ qua, cái tên Mailisa liên tục xuất hiện trên các tin tức khi hệ thống thẩm mỹ viện của bà chủ Phan Thị Mai bị kiểm tra bởi cơ quan chức năng. Trước đó, mỗi lần hệ thống này khai trương một chi nhánh mới đều nhận được nhiều sự chú ý với sự sang trọng, xa hoa, nhưng đi kèm đó là bao câu chuyện xoay quanh uy tín và hoạt động kinh doanh của thương hiệu.

Hơn 20 năm phát triển, thương hiệu Mailisa nổi tiếng thế nào?

Mailisa bắt đầu từ năm 1998 với một cơ sở nhỏ tại TP.HCM, nơi bà Phan Thị Mai (50 tuổi, quê Hà Tĩnh) trực tiếp điều hành. Sau hơn 20 năm phát triển, hệ thống đã mở rộng thành 17 chi nhánh trên khắp cả nước, từ Hà Nội, TP.HCM đến các tỉnh như Đắk Lắk, Cần Thơ, Lâm Đồng, Khánh Hòa...