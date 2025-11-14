Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Hơn 20 năm phát triển, thương hiệu Mailisa nổi tiếng thế nào?
Video Thời sự

Hơn 20 năm phát triển, thương hiệu Mailisa nổi tiếng thế nào?

14/11/2025 07:24 GMT+7

Với mạng lưới chi nhánh trải dài khắp cả nước và hình ảnh gắn liền với sự sang trọng, Mailisa đã trở thành một trong những thương hiệu thẩm mỹ nổi bật tại Việt Nam.

Trong nhiều giờ qua, cái tên Mailisa liên tục xuất hiện trên các tin tức khi hệ thống thẩm mỹ viện của bà chủ Phan Thị Mai bị kiểm tra bởi cơ quan chức năng. Trước đó, mỗi lần hệ thống này khai trương một chi nhánh mới đều nhận được nhiều sự chú ý với sự sang trọng, xa hoa, nhưng đi kèm đó là bao câu chuyện xoay quanh uy tín và hoạt động kinh doanh của thương hiệu.

Hơn 20 năm phát triển, thương hiệu Mailisa nổi tiếng thế nào?

Mailisa bắt đầu từ năm 1998 với một cơ sở nhỏ tại TP.HCM, nơi bà Phan Thị Mai (50 tuổi, quê Hà Tĩnh) trực tiếp điều hành. Sau hơn 20 năm phát triển, hệ thống đã mở rộng thành 17 chi nhánh trên khắp cả nước, từ Hà Nội, TP.HCM đến các tỉnh như Đắk Lắk, Cần Thơ, Lâm Đồng, Khánh Hòa...

Công an kiểm tra biệt phủ của chủ thẩm mỹ viện Mailisa ở TP.HCM - Ảnh 7.

Lực lượng công an đồng loạt kiểm tra hệ thống thẩm mỹ Mailisa tại TP.HCM ở các địa chỉ 86, 88 và 91 Huỳnh Văn Bánh (phường Cầu Kiệu, TP.HCM)

ẢNH: HOÀNG LÊ

Quá khứ vợ chồng đại gia Mailisa: Từ dàn siêu xe vượt đèn đỏ đến biệt phủ bị kiểm tra

Quá khứ vợ chồng đại gia Mailisa: Từ dàn siêu xe vượt đèn đỏ đến biệt phủ bị kiểm tra

Hệ thống thẩm mỹ viện Mailisa nổi tiếng cùng với biệt phủ cá nhân của bà chủ Phan Thị Mai đã bị lực lượng Công an đồng loạt kiểm tra trên nhiều tỉnh thành vào ngày 13.11.2025.

