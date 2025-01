Hơn 200 hộ dân khổ vì triều cường

Theo ông Phạm Văn Chạy (60 tuổi, ở thôn Đông Điền), vào mùa đông, triều cường dâng cao khiến tuyến đê ngăn mặn, cũng là tuyến giao thông chính qua thôn Đông Điền, ngập sâu, mọi người đi lại rất vất vả. Những năm trước, đường chỉ ngập khoảng 15 - 20 cm trong thời gian ngắn, còn từ 2 năm trở lại đây ngập tới 40 - 50 cm, kéo dài đến 20 ngày/tháng. "Đường ngập liên tục vào mùa đông. Để bảo đảm an toàn cho con em mình, nhất là các cháu đang tuổi đi học, cha mẹ phải dành thời gian đưa đến trường và đón về ngày hai buổi nên ảnh hưởng lớn tới công ăn việc làm. Trong các cuộc tiếp xúc cử tri, bà con đều nêu ý kiến xin nhà nước cho nâng cấp tuyến đê kết hợp làm đường giao thông vượt mức triều cường để người dân đi lại thuận tiện, con em đến trường được an toàn hơn", ông Phan Văn Trung (52 tuổi, ở thôn Đông Điền) nói.

Mỗi khi triều cường, tuyến đường qua thôn Đông Điền bị ngập nặng ẢNH: MINH LÊ

Ông Nguyễn Văn Công, Chủ tịch UBND xã Phước Thắng, xác nhận việc người dân phản ánh tình trạng ngập đường do triều cường tại thôn Đông Điền là đúng, song, kinh phí để nâng cấp tuyến đường lên tới gần 2 tỉ đồng, vượt quá khả năng của xã. Hơn nữa, tuyến đường là tuyến đê Đông do Chi cục Phòng chống lụt bão và quản lý đê điều tỉnh Bình Định (trực thuộc Sở NN-PTNT) quản lý nên việc nâng cấp phải có sự đồng ý của đơn vị chủ quản. "Đoạn đê Đông kết hợp giao thông nói trên có chiều dài 1.200 m, từ thôn Đông Điền đến thôn Huỳnh Giản Bắc (xã Phước Hòa, H.Tuy Phước). Địa phương đang làm tờ trình xin kinh phí từ huyện và Sở NN-PTNT tỉnh Bình Định để đầu tư nâng cấp, nhằm vừa bảo đảm an toàn tuyến đê Đông vừa đảm bảo đường giao thông để việc đi lại của người dân được thuận lợi", ông Công cho biết thêm.