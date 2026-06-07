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Hơn 200 trường đại học, thí sinh nên dựa vào đâu để chọn trường phù hợp?
Video Giáo dục

Hơn 200 trường đại học, thí sinh nên dựa vào đâu để chọn trường phù hợp?

Yến Thi
Yến Thi
07/06/2026 11:00 GMT+7

Theo thống kê của Bộ GD-ĐT, hiện nay cả nước có hơn 200 cơ sở đào tạo bậc đại học gồm cả công lập và tư thục. Vậy chọn trường phù hợp cần căn cứ vào những tiêu chí nào?

Thầy Phùng Văn Trúc, Phó trưởng phòng, Phòng Đại học, Trường ĐH Tôn Đức Thắng, cho hay để chọn trường phù hợp cần xác định niềm đam mê của mình là gì, năng lực của mình có đáp ứng đam mê hay không và khoanh vùng lĩnh vực mà mình thích học. Sau đó các em chọn trường nào có đào tạo những ngành học đó. Mỗi ngành có nhiều trường đào tạo, em cần xem xét điểm giống và khác nhau giữa các trường để lựa chọn, trong đó có các tiêu chí cơ sở vật chất, học phí, chương trình đào tạo, cơ hội việc làm, phương thức tuyển sinh của trường đó.

Hơn 200 trường đại học, thí sinh nên dựa vào đâu để chọn trường phù hợp? - Ảnh 1.

Bổ sung thông tin, thầy Nguyễn Hồng Tín, Phụ trách Phòng Quản lý đào tạo và người học, Phân hiệu Trường ĐH Tôn Đức Thắng tại tỉnh Khánh Hòa, cho rằng các em cần cân nhắc các tiêu chí sở thích, năng lực phù hợp với ngành nghề mình lựa chọn. Xem xét chất lượng đào tạo của trường ĐH, môi trường có tạo điều kiện cho người học phát triển hay không trong đó có cơ sở vật chất, chương trình, giảng viên, quan hệ với doanh nghiệp...

''Về vị trí địa lý cũng là một tiêu chí để thí sinh xem xét. Phân hiệu Trường ĐH Tôn Đức Thắng tại Khánh Hoà phù hợp với nhóm thí sinh ở Nam trung bộ và Tây nguyên. Các em cân đối tính toán vị trí địa lý để đăng ký tại Khánh Hoà, mức chi phí ở đây cũng rất hợp lý'', thầy Hồng Tính nhấn mạnh.

Thầy Lê Quốc Bảo, Trợ lý Trưởng phòng, Phòng Công tác học sinh - sinh viên, Trường ĐH Tôn Đức Thắng, cho rằng một trong những tiêu chí cũng rất quan trọng là cơ sở vật chất. Quá trình học các em phải tham gia thực hành, nghiên cứu nên cơ sở vật chất tốt sẽ thuận lợi hơn. Bên cạnh đó là học phí, các em xem xét học phí có phù hợp với gia đình không. Chính sách học bổng cũng nên được quan tâm. Cuối cùng là môi trường rèn luyện. 4 năm học các em không chỉ học tập nghiên cứu mà còn rèn luyện kỹ năng mềm, phát triển bản thân thông qua các hoạt động học thuật, văn hóa thể thao, các hoạt động tình nguyện...

Hơn 200 trường đại học, thí sinh nên dựa vào đâu để chọn trường phù hợp?

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