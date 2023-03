Hơn 2.000 học sinh quốc tế tham gia ngày hội Công dân toàn cầu

Trong 2 ngày 17 và 18.3, hơn 2.000 học sinh và 500 giáo viên đến từ 15 trường học tại 5 quốc gia, gồm Việt Nam, Thái Lan, Campuchia, Hàn Quốc và New Zealand tham gia ngày hội Công dân toàn cầu (Global Citizens' Day) tại Trường THPT Lê Quý Đôn - Long Bình Tân (TP.Biên Hòa, Đồng Nai).

Đây là lần đầu tiên, ngày hội Công dân toàn cầu được Tập đoàn giáo dục IGC (IGC Group) tổ chức nhằm tạo không gian kết nối văn hóa và học thuật, giúp học sinh tự tin giao lưu với bạn bè quốc tế, thể hiện bản thân và đóng góp tích cực cho cộng đồng.

Đại diện lãnh đạo các tổ chức giáo dục thực hiện nghi thức khai mạc ngày hội MỸ DUYÊN

Ông Đinh Hoàng Triều, Phó tổng giám đốc thường trực IGC Group, cho biết ngày hội Công dân toàn cầu 2023 quy tụ hơn 2.000 học sinh và 500 giáo viên đến từ 15 trường học tại 5 quốc gia. Với gần 60 hội thảo, gian hàng và loạt hoạt động triển lãm, sự kiện này đón nhận sự tham gia, chia sẻ của nhiều tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân quan tâm đến giáo dục và mục tiêu phát triển bền vững.

Học sinh ứng dụng hình học không gian tạo ra sản phẩm giải trí thân thiện môi trường MỸ DUYÊN

Các chủ đề nổi bật tại ngày hội diễn ra sôi nổi như sách và học thuật (xu hướng văn hóa đọc trong kỷ nguyên số, triển lãm sách, giao lưu với nhà thám hiểm đến từ National Geographic…). Tại ngày hội, các học sinh được tham gia thực hành, trải nghiệm các công nghệ tiên tiến như lập trình cảm biến, coding, lớp học thông minh… cùng với các chuyên gia công nghệ đến từ những doanh nghiệp uy tín trong và ngoài nước. Đặc biệt, các học sinh được tìm hiểu về ảnh hưởng của IoT (Internet of Things) trong giáo dục, đời sống và các ngành nghề khác qua chia sẻ của học sinh IGC và các trường đối tác: Ambassador Education Group (Thái Lan), Korea International School (Hàn Quốc), CIA First International School (Campuchia).

Học sinh Việt Nam và quốc tế trải nghiệm văn hóa ẩm thực 3 miền tại ngày hội MỸ DUYÊN

Trong khuôn khổ của ngày hội, các học sinh và giáo viên còn tham gia hoạt động "Run for Green - Chạy bộ vì môi trường". Mỗi người đăng ký tham gia đường chạy sẽ đóng góp cho dự án với mục tiêu trồng mới 1.000 cây xanh sau sự kiện; học cách biến đồ cũ thành vật dụng hữu ích với workshop "Tái chế những vật dụng cũ thành túi và đồ cột tóc" mang đến bởi Gen Xanh - tổ chức phi lợi nhuận hoạt động về môi trường tại TP.HCM. Ngoài ra còn hoạt động tìm hiểu về văn hóa các vùng miền Việt Nam thông qua báo cáo dự án "Lưu giữ hồn Việt" - dự án học tập lớn, xuyên suốt và mang tính kế thừa cho các thế hệ học sinh nhằm lưu giữ truyền thống văn hóa dân tộc. Các học sinh còn thưởng thức các món ăn truyền thống 3 miền Bắc - Trung - Nam của Việt Nam và ẩm thực các quốc gia Thái Lan, Hàn Quốc, New Zealand, Campuchia… do học sinh và giáo viên thực hiện.

"Thông qua sự kiện này, chúng tôi mong muốn thể hiện tinh thần công dân toàn cầu trong từng lĩnh vực cụ thể. Tinh thần này đã và đang được lan tỏa rộng rãi, sâu rộng bởi các hoạt động thực tiễn, thiết thực dành cho học sinh, giáo viên và các nhà quản lý giáo dục. Đặc biệt, sự trưởng thành và tự tin của các em học sinh chính là 'quả ngọt' của hành trình theo đuổi mục tiêu giáo dục MKSA (Mindset – Tư duy, Knowledge – Kiến thức, Skills – Kỹ năng, Attitute – Thái độ), đồng thời là tâm huyết dựng xây môi trường học tập hạnh phúc tại Việt Nam", ông Đinh Hoàng Triều chia sẻ.

Chạy vì môi trường – sự kiện sôi nổi trong khuôn khổ ngày hội LÊ BÌNH

Cũng trong khuôn khổ của ngày hội, hơn 500 giáo viên đến từ 5 quốc gia được tham gia "Ngày hội trường học sáng tạo - E2 Việt Nam" do Microsoft Việt Nam phối hợp với Cục Nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục (Bộ GD-ĐT) tổ chức; Tọa đàm chia sẻ những xu hướng, bài học thực tế về chuyển đổi số trong giáo dục, ứng dụng của Microsoft trong thiết kế bài giảng sáng tạo và triển lãm top 150 sản phẩm ứng dụng công nghệ xuất sắc trong hoạt động dạy học.