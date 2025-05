Hơn 20.000 khán giả cổ vũ cuộc chiến vũ đạo kịch tính tại Đà Lạt

Tối 1.5, tại quảng trường Lâm Viên, TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) tiếp tục diễn ra chung kết Dalat Best Dance Crew 2025 - Hoa Sen Home International Cup (bảng quốc tế) với chủ đề Into the dance verse - Chinh phục vũ trụ vũ đạo.

Nhóm F.E.D Crew đoạt giải quán quân Dalat Best Dance Crew 2025 - Hoa Sen Home International Cup ẢNH: L.V

Vòng chung kết với sự góp mặt của 8 nhóm nhảy xuất sắc: F.E.D Crew, Kallus, Lyrícst, Randomly, Hustle Crew, Bzone Dance Group (Việt Nam), Special King Crew (Trung Quốc), Bitgoeul Dancers (Hàn Quốc) có cuộc đối đầu đầy kịch tính.

Ngồi ghế "nóng" đêm chung kết Dalat Best Dance Crew 2025 (bảng quốc tế) là 3 giám khảo: biên đạo Việt Max, biên đạo Viết Thành và biên đạo người Pháp Rochka Noel.

Hơn 20.000 khán giả đến với cuộc thi Dalat Best Dance Crew 2025 ẢNH: L.V

Dưới sự dẫn dắt sôi động của MC Kirby, Bzone Dance Group và Kallus có màn "so găng" đầy kịch tính hạng mục Battle. Mỗi đội thi đấu theo thể thức đối kháng trực tiếp với 5 lượt trình diễn, mỗi lượt kéo dài tối đa 90 giây. Với kỹ thuật nổi trội, tinh thần thi đấu máu lửa và phong độ ổn định, đội Bzone Dance Group đã xuất sắc vượt qua đối thủ để đoạt quán quân hạng mục Battle, nhóm Kallus giành vị trí á quân.

Ở hạng mục Showcase, 8 đội thi với 8 phong cách riêng biệt đã cống hiến cho khán giả một đêm nghệ thuật mãn nhãn, cho thấy sự đầu tư bài bản từ biên đạo, nội dung đến âm nhạc. Kết quả, nhóm F.E.D Crew giành quán quân hạng mục Showcase.

Ca sĩ Jaykii biểu diễn trong đêm chung kết Dalat Best Dance Crew 2025 ẢNH: L.V

Cũng cần nhắc đến phần dự thi của 2 nhóm Special King Crew (Trung Quốc), Bitgoeul Dancers (Hàn Quốc) đã mang đến những phần trình diễn đậm chất quốc tế, thể hiện tinh thần vũ đạo không biên giới khi cháy hết mình cùng hơn 20.000 khán giả tại quảng trường Lâm Viên. Bên cạnh đó, đại tiệc âm nhạc, vũ đạo còn có sự góp mặt của các nghệ sĩ khách mời như nhóm nhạc Lunas, ca sĩ Jaykii, Trang Pháp, Diệp Lâm Anh, Ninh Dương Lan Ngọc, Huyền Baby, Khổng Tú Quỳnh… đã nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả tại quảng trường Lâm Viên.

Theo ban tổ chức, qua 4 mùa diễn ra thành công, Dalat Best Dance Crew đã trở thành giải đấu về vũ đạo hiện đại có quy mô hoành tráng, đẳng cấp tại Việt Nam. Sân chơi này là sự cộng hưởng, lan tỏa niềm đam mê nhảy múa và nguồn năng lượng tích cực đến với cộng đồng thanh – thiếu niên trên cả nước, góp phần thúc đẩy và đưa bộ môn nhảy hiện đại trở thành phong trào vận động, rèn luyện thể chất, tinh thần của giới trẻ trong nước và khu vực.

Á quân cuộc thi thuộc về nhóm Kallus ẢNH: L.V

Giải ba thuộc về nhóm Lyrícst với giải thưởng 2.000 USD ẢNH: L.V

Kết quả chung cuộc, quán quân gọi tên nhóm F.E.D Crew với giải thưởng trị giá 6.000 USD, cùng bằng khen của Tỉnh đoàn và Cúp vô địch. Á quân là nhóm Kallus nhận giải thưởng 3.000 USD, giải ba thuộc về nhóm Lyrícst với giải thưởng 2.000 USD và giải khuyến khích thuộc về nhóm Bitgoeul Dancers (Hàn Quốc) với giải thưởng 1.000 USD.