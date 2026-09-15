Hơn 2,1 tỉ USD vốn ngoại chuẩn bị đổ bộ vào cổ phiếu

Theo cập nhật mới nhất của FTSE Russell, tỷ trọng Việt Nam trong các chỉ số mô phỏng đã tăng đáng kể so với công bố trước đó. Trong đó, tỷ trọng tại FTSE Emerging All Cap tăng từ 0,329% lên 0,488%, còn FTSE Emerging tăng từ 0,192% lên 0,309%. Sự thay đổi đến từ mặt bằng giá cổ phiếu cao hơn, cập nhật tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng (free-float) và hạn mức ngoại giúp cải thiện khả năng đầu tư, cùng việc số lượng cổ phiếu trong rổ mô phỏng tăng từ 23 lên 27 mã.

Từ đó, Công ty Rồng Việt nâng ước tính giá trị đầu tư vào Việt Nam từ một số quỹ thụ động tiêu biểu từ hơn 1,5 tỉ USD lên khoảng 2,114 tỉ USD, tăng 38,5%. Tuy nhiên, dòng vốn này không được dự kiến giải ngân cùng lúc mà phân bổ qua 4 đợt đến tháng 9.2027. Cụ thể, ngày 21.9.2026, ước tính vốn phân bổ 211,9 triệu USD, tương đương 10%; tháng 3.2027 khoảng 423,5 triệu USD, tương đương 20%; tháng 6.2027 khoảng 740,1 triệu USD, tương đương 35%; tháng 9.2027 khoảng 738,9 triệu USD, tương đương 35%.

Vốn ngoại sẽ đổ vào những cổ phiếu nào ẢNH: NHẬT THỊNH

Điểm đáng chú ý là 58% giá trị giải ngân dự kiến tập trung vào 5 cổ phiếu lớn nhất gồm VIC, VHM, MCH, MSN và VNM; riêng VIC và VHM chiếm khoảng 45,4% tổng giá trị của cả 4 đợt. Điều này cho thấy dòng vốn nâng hạng có mức độ tập trung cao, thay vì lan tỏa đồng đều trên toàn thị trường.

Trước ngày nâng hạng có hiệu lực 21.9, tuần 14 - 18/9 được Rồng Việt xác định là cao điểm tái cơ cấu. Đây là thời điểm đợt giải ngân đầu tiên của FTSE GEIS diễn ra đồng thời với kỳ cơ cấu của Fubon Vietnam ETF, tạo nên những tác động khác nhau ở từng cổ phiếu. Theo mô hình dự báo của Rồng Việt, Fubon có thể xoay khoảng 28,9% danh mục, tương đương khoảng 103,2 triệu USD ở mỗi chiều mua và bán. Theo đó, các mã cổ phiếu VCB, FPT, VPB, MCH và VPL là nhóm có khả năng "hưởng lợi kép" khi cùng lúc đón hai dòng tiền.

Tuy nhiên, mức độ ảnh hưởng không chỉ phụ thuộc vào số tiền tuyệt đối. Tương quan giữa dòng vốn dự kiến và thanh khoản của từng cổ phiếu mới là yếu tố quan trọng để đánh giá mức độ tác động lên giá. Với MCH và VPL, thanh khoản mỏng hơn khiến hoạt động tái cơ cấu có thể tạo biến động rõ hơn; trong khi VCB, VPB và FPT có thanh khoản cao hơn nên khả năng hấp thụ các lệnh lớn tốt hơn.

Vì vậy, Rồng Việt cho rằng tác động của riêng sự kiện nâng hạng lên điểm số chung có thể không quá lớn, nhưng ảnh hưởng ở cấp độ từng cổ phiếu sẽ rõ nét hơn, đặc biệt với những mã phải hấp thụ lượng cung hoặc cầu lớn so với thanh khoản thông thường.

Sau nâng hạng, Rồng Việt nhận định thanh khoản có thể đáng chú ý hơn điểm số. Kinh nghiệm từ các thị trường từng được FTSE nâng hạng cho thấy tháng có hiệu lực thường ghi nhận thanh khoản khớp lệnh cao nhất chu kỳ, đạt khoảng 1,1 - 2,7 lần bình quân 12 tháng trước. Trong khi đó, thanh khoản Việt Nam tháng 8.2026 mới ở khoảng 0,59 lần mặt bằng 12 tháng trước, thể hiện dư địa cải thiện về khối lượng giao dịch vẫn còn.

Ở chiều giá, diễn biến sau nâng hạng lại không đồng nhất. Rồng Việt lưu ý rằng mức tăng trước sự kiện có vai trò đáng kể đối với quỹ đạo giá sau đó. Việt Nam đã tăng khoảng 10,3% trong 11 tháng đến thời điểm phát hành báo cáo, cao nhất trong nhóm thị trường được so sánh. Vì vậy, kịch bản cơ sở là VN-Index dao động đi ngang quanh sự kiện nâng hạng, nhưng có thể diễn biến tích cực hơn nếu nhà đầu tư nước ngoài quay trở lại mua ròng. Theo đó, điểm đáng theo dõi quanh cột mốc 21.9 có thể không chỉ nằm ở mức tăng của chỉ số, mà còn ở sự cải thiện thanh khoản và sự dịch chuyển dòng tiền giữa các cổ phiếu.