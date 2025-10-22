Hơn 23 năm mòn mỏi chờ nhận nền nhà

Đ ÒI TRONG KHẮC KHOẢI

Theo trình bày của ông Nguyễn Văn Hải, mua đất dự án này vào đầu năm 2002, ông và hàng trăm khách hàng khác đã ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất với Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Phú Mỹ (gọi tắt: Công ty Phú Mỹ) để mua đất. Thời điểm đó, Công ty Phú Mỹ cam kết sẽ hoàn tất thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ hồng) và giấy phép xây dựng trong vòng 24 tháng.

Tuy nhiên, năm 2004, Công ty Phú Mỹ tự ý bổ sung 2 phụ lục hợp đồng, dời thời hạn giao sổ hồng và đổi tên hợp đồng thành "Hợp đồng góp vốn đầu tư xây dựng nhà theo quy định - Khu dân cư Phú Mỹ". Khi đó, toàn bộ khách hàng đã thanh toán 60 - 90% nghĩa vụ tài chính theo hợp đồng. Từ năm 2011 đến nay, Công ty Phú Mỹ dừng mọi giao dịch với khách hàng mà không thông báo, không giải thích lý do, đồng thời phong tỏa dự án, cấm khách hàng ra vào.

Cơ sở hạ tầng của dự án 13D - Phú Mỹ trở nên hoang tàn Ảnh: DUY KHANG

Ông Nguyễn Văn Hải và nhiều khách hàng đã nhiều lần gửi đơn khiếu nại đến Công ty Phú Mỹ nhưng không nhận được phản hồi. Đơn thư gửi đến Ban quản lý (BQL) Khu Nam cũng không mang lại kết quả.

"Dự án đã kéo dài 23 năm mà không được triển khai đúng cam kết, chưa bàn giao nền, hệ thống hạ tầng hư hại nặng, đã gây tổn thất nặng nề về kinh tế và tinh thần cho chúng tôi. Công ty Phú Mỹ vi phạm nghiêm trọng các quy định khi lợi dụng kẽ hở pháp luật để kéo dài dự án, chiếm dụng vốn của khách hàng. Không chỉ vậy, chủ đầu tư còn tự ý áp đặt quy định phong tỏa dự án, cấm sang nhượng, cấm xây dựng, gây thiệt hại kinh tế nghiêm trọng cho cư dân", ông Nguyễn Văn Hải bức xúc.

Những người mua đất dự án và ông Hải đã nhiều lần yêu cầu Công ty Phú Mỹ công khai tiến độ triển khai dự án, thực hiện các nghĩa vụ tài chính và pháp lý, xác định rõ tình trạng cấp sổ hồng cho khách hàng và công khai lộ trình giải quyết.

"23 năm chờ đợi là quá dài. Chúng tôi đã tin tưởng và tuân thủ mọi nghĩa vụ hợp đồng, nhưng đến nay vẫn bị đẩy vào tình thế bế tắc. Việc Công ty Phú Mỹ tiếp tục chây ì, không minh bạch và không thực hiện cam kết không chỉ gây tổn hại đến cá nhân chúng tôi mà còn ảnh hưởng đến uy tín của thị trường bất động sản", ông Nguyễn Hoàng Tuấn, một người mua đất của dự án, nói.

X EM NHẸ CHỈ ĐẠO CỦA CƠ QUAN CHỨC NĂNG

Dự án 13D - Phú Mỹ có quy mô 279.269 m2 gồm 2 phân khu. Trong đó, khu thấp tầng có diện tích hơn 39.000 m2, với 140 lô nền và khu nhà ở cao tầng có diện tích 240.000 m2.

Cơ quan chức năng đã nhiều lần yêu cầu Công ty Phú Mỹ hoàn thành dự án, thực hiện cam kết với khách hàng. Cụ thể, BQL Khu Nam và các sở ban ngành của TP.HCM gồm Sở Xây dựng, Sở NN-MT, Sở Tài chính đã nhiều lần họp với chủ đầu tư yêu cầu hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, đường giao thông, cấp thoát nước, điện và các công trình công cộng khác; phối hợp chặt chẽ với BQL Khu Nam để giám sát tiến độ và hoàn thiện pháp lý dự án; lập kế hoạch chi tiết về hoàn thiện cơ sở hạ tầng và báo cáo tiến độ định kỳ; hoàn tất nghĩa vụ tài chính, cấp phép xây dựng, hoàn thiện thủ tục cấp sổ hồng cho khách hàng.

Khu điều hành của dự án bị bỏ phế Ảnh: DUY KHANG

Thế nhưng, chủ đầu tư vẫn không thực hiện, tiếp tục trì hoãn, thậm chí báo cáo về tiến độ thực hiện dự án không đúng thực tế khiến khách hàng không còn biết bám víu vào đâu để sớm nhận được nền đất mình mua đã 23 năm qua.

Từ ngày nhận đơn của ông Nguyễn Văn Hải và người dân vào tháng 6.2025 đến nay, chúng tôi đã nhiều lần liên hệ làm việc với lãnh đạo Công ty Phú Mỹ để tìm hiểu nguyên nhân nhưng không gặp được.