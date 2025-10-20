Khổ vì đường trăm tỉ thi công chậm ở Vĩnh Long

C ON ĐƯỜNG ĐAU KHỔ

Nhiều tháng qua, cuộc sống của người dân xã Cầu Ngang đảo lộn bởi việc nâng cấp, mở rộng đường bị chậm tiến độ. Mùa nắng, bụi bay mịt mù. Mùa mưa, xuất hiện "ổ voi, ổ gà" mất an toàn giao thông, nhất là đoạn đi qua trung tâm xã.

Nhiều tuyến đường qua chợ Cầu Ngang gây bụi bặm, ảnh hưởng sinh hoạt và kinh doanh của người dân ẢNH: NAM LONG

Dự án nâng cấp mở rộng hạ tầng xã Cầu Ngang có tổng mức đầu tư hơn 228 tỉ đồng, gồm nhiều hạng mục thi công, như: nâng cấp QL53 dài hơn 1,8 km (một nhánh từ đầu đường tránh QL53 đến ngã tư Mỹ Long dài hơn 0,8 km và một nhánh từ Cầu Ngang đến cuối đường tránh QL53 dài hơn 1 km), nâng cấp đường nội ô TT.Cầu Ngang (cũ), nâng cấp mở rộng các đường Trương Văn Kỉnh, Nguyễn Văn Hưng, 30/4, Hương lộ 18, Hồ Văn Biện, đoạn đường từ đường tránh QL53 đến đường vành đai, đường cặp kè sông Cầu Ngang… Trong đó, chi phí bồi thường tái định cư hơn 107 tỉ đồng, chi phí xây dựng hơn 109 tỉ đồng, phần còn lại là chi phí quản lý dự án, tư vấn xây dựng, dự phòng và chi phí khác. Dự kiến cuối năm 2025 sẽ hoàn thành.

Người dân dùng ni lông che bụi trước cửa nhà ẢNH: NAM LONG

Bà N.N.T (chủ quán cơm trên đường 3/2, xã Cầu Ngang) cho biết, con đường bắt đầu thi công từ hồi tháng 2.2025 nhưng đến giờ vẫn chưa đâu vào đâu và ngưng hơn 1 tháng nay. "Nắng lên là bụi mịt mù, bám đầy bàn ghế, lau qua một phút sau trở lại y như cũ. Bụi quá nên khách ngại đến ăn. Trời mưa, nhiều người đi xe máy bị té, ra đỡ người ta lên mà thấy tội quá. Mong sao đường sớm hoàn thành để người dân sinh sống, buôn bán, đi lại thuận tiện hơn", bà T. nói.

Tương tự, nhiều người dân ở hai bên tuyến đường này cũng than thở và nhiều lần phản ánh lên chính quyền về tình trạng khổ sở do đường thi công quá chậm.

T HAY ĐỔI CHỦ ĐẦU TƯ, THIẾU VẬT LIỆU

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, các tuyến đường ở khu vực chợ xã Cầu Ngang đang tạm dừng thi công, mặt đường chỉ mới đổ đá cấp phối, trong khi lượng phương tiện lưu thông nhiều nên gây bụi bặm và xuất hiện rất nhiều ổ voi, ổ gà, mất an toàn giao thông. Nhiều nhà dân chống bụi bằng cách xịt nước và che chắn bằng ni lông… nhưng không có tác dụng.

Ông Đường Quang Thập, Chủ tịch UBND xã Cầu Ngang, cho biết xã đã nhận rất nhiều phản ánh của người dân về tình trạng nêu trên. Tuy nhiên, do xã không phải là chủ đầu tư nên chỉ có thể vận động người dân cố gắng "sống chung" để đợi công trình hoàn thành.

"Công trình chậm tiến độ do nhiều nguyên nhân. Ở góc độ địa phương, chúng tôi đã kiến nghị Ban quản lý dự án khu vực Cầu Ngang đẩy nhanh tiến độ và có biện pháp khắc phục bụi bặm để người dân yên tâm hơn", ông Thập nói.

Người dân phải liên tục xịt nước cho bớt bụi ẢNH: NAM LONG

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Dương Phong Phú, Giám đốc Ban quản lý dự án khu vực Cầu Ngang, cho biết công trình đang gặp nhiều khó khăn bởi nhiều nguyên nhân, như thay đổi chủ đầu tư dự án từ UBND H.Cầu Ngang, Trà Vinh (cũ) sang Ban quản lý dự án dân dụng và công nghiệp tỉnh Vĩnh Long, thiếu vật liệu thi công, vướng mặt bằng, thời tiết…

"Ban đang cố gắng phối hợp với các đơn vị, nhà thầu chuyển phần kinh phí do thay đổi chủ đầu tư về Ban quản lý dự án dân dụng và công nghiệp tỉnh Vĩnh Long để tiếp tục giải ngân cho đơn vị thi công công trình. Riêng các tuyến đường thuộc dự án hiện tại đã xong phần nền đường, do ảnh hưởng mưa nhiều nên chưa thi công thảm nhựa được. Trời nắng, đơn vị sẽ thi công thảm nhựa và cố gắng khắc phục tình trạng bụi bặm ảnh hưởng đến cuộc sống người dân", ông Phú cho biết thêm.