Hàng chục hộ dân thấp thỏm nỗi lo núi lở

Mỗi mùa mưa đến, gia đình ông Đinh Hồng (58 tuổi, thôn Chánh Thắng) lại nơm nớp lo sợ, bởi nhà của ông nằm ngay dưới chân núi Cấm, nơi từng xảy ra vụ sạt lở kinh hoàng năm 2021.

Dấu vết vụ sạt lở năm 2021 vẫn còn hằn trên sườn núi Cấm, đe dọa khu dân cư Chánh Thắng bên dưới ẢNH: TUỆ LÂM

Ông Hồng kể, người dân Chánh Thắng sống yên bình dưới chân núi Cấm qua nhiều thế hệ. Vài năm trước, một số hộ dân lên núi trồng bạch đàn lấy gỗ. Đến tháng 7.2021, khi cây đến kỳ thu hoạch, họ thuê máy ủi mở đường lên núi vận chuyển gỗ. Con đường này vô tình làm thay đổi kết cấu đất đá trên sườn núi. Tháng 11 cùng năm, mưa lớn kéo dài, rừng bạch đàn bị đốn hạ khiến nhiều tảng đá lớn mất chỗ bám. "Nửa đêm, chúng tôi nghe tiếng ầm ầm từ trên núi, rồi đất đá ào ào đổ xuống. Cả xóm chỉ kịp hô hoán nhau chạy thoát thân. Sáng ra, hàng chục căn nhà bị bùn đất vùi lấp", ông Hồng nhớ lại.

Chỉ trong một đêm, hàng trăm nghìn mét khối đất đá từ núi Cấm đổ ập xuống, tràn qua sườn đồi, uy hiếp hơn 300 nóc nhà ở thôn Chánh Thắng. Người dân hoảng hốt tháo chạy giữa mưa đêm. Chính quyền và lực lượng chức năng lập tức sơ tán hàng trăm người đến nơi an toàn.

Sau thảm họa, địa phương ban bố tình huống khẩn cấp về thiên tai, đồng thời triển khai các biện pháp khắc phục. Chính quyền tỉnh quyết định xây dựng khu tái định cư cho 64 hộ dân nằm trong vùng có nguy cơ cao, mở ra hy vọng ổn định lâu dài.

Khu tái định cư đã hoàn thiện cơ sở hạ tầng nhưng chưa thể di dời người dân đến sinh sống vì thiếu vốn ẢNH: ĐỨC NHẬT

Thế nhưng 4 năm trôi qua, khu tái định cư vẫn chưa thể đón người dân vào ở. Ông Nông Văn Vũ (55 tuổi) cho biết vụ sạt lở năm 2021 khiến nhà ông ngập trong bùn đất. Phải mất cả tuần, nhờ sự hỗ trợ của bộ đội và thanh niên, gia đình mới dọn sạch. "Chúng tôi sợ nhất sạt lở xảy ra ban đêm, không kịp trở tay. Khu tái định cư nghe nói đã xong, nhưng đến nay vẫn chưa bàn giao, không biết vì sao lại chậm vậy", ông Vũ thắc mắc.

Ông Trần Khánh Chương, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng xã Cát Tiến, cho biết khu tái định cư cho 64 hộ dân vùng sạt lở đã hoàn thành hạ tầng cơ bản. Tuy nhiên, việc bồi thường tài sản ở nơi cũ vẫn chưa có kinh phí. "Tổng kinh phí bồi thường cho 64 hộ dân khoảng 70 - 80 tỉ đồng. Đây là số tiền rất lớn so với khả năng của cấp xã sau khi sáp nhập. Chúng tôi rất mong sớm di dời người dân, nhưng hiện nguồn vốn chưa bố trí được nên lực bất tòng tâm", ông Chương nói.

Ông Nguyễn Văn Hưng, Bí thư Đảng ủy xã Cát Tiến, cho biết xã đã nhiều lần kiến nghị tỉnh hỗ trợ vốn để sớm di dời người dân. "Trước khi sáp nhập hành chính, H.Phù Cát (cũ) đã kiểm đếm và áp giá tài sản cho người dân. Nay phải thực hiện lại toàn bộ thủ tục. Chỉ khi khu tái định cư hoàn thiện và có chính sách bồi thường rõ ràng, người dân mới thật sự yên tâm", ông Hưng nói.