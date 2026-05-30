Hơn 2,5 tỉ đồng tiếp sức Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn

Ngày 30.5, trong không khí ấm áp và đầy xúc động, Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn (xã Nghĩa Hành, Quảng Ngãi) tổ chức lễ bế giảng năm học 2025 - 2026, khép lại một năm học với nhiều nỗ lực vượt khó của thầy và trò nơi đây.

Các em học sinh ở Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn biểu diễn văn nghệ tại buổi lễ ẢNH: HẢI PHONG

Không chỉ là một buổi tổng kết năm học, lễ bế giảng còn là dịp để nhìn lại hành trình bền bỉ của những đứa trẻ kém may mắn trên con đường học tập, rèn luyện kỹ năng và hòa nhập cộng đồng.

Năm học 2025 - 2026, trung tâm có 90 học sinh là trẻ em khuyết tật theo học các lớp văn hóa và học nghề. Trong đó, cơ sở 1 có 34 em vừa học văn hóa vừa học nghề; cơ sở 2 có 6 em, gồm 3 em đang theo học tại Trường ĐH Mỹ thuật TP.HCM, 2 em học THCS và 1 em vừa học vừa làm tại Công ty Vàng bạc Đá quý TP.HCM.

Các em học sinh thực hiện nghi thức chào cờ trong lễ bế giảng năm học 2025 - 2026 ẢNH: HẢI PHONG

Dù còn nhiều hạn chế về khả năng nghe, hiểu và ghi nhớ bài học, đa số học sinh đều chăm ngoan, nỗ lực vươn lên. Kết quả năm học cho thấy 84,8% học viên đạt từ mức đạt (Trung bình) trở lên, một con số mang nhiều ý nghĩa đối với môi trường giáo dục đặc thù này.

Không chỉ học văn hóa, các em còn được trang bị nghề nghiệp để chuẩn bị cho cuộc sống tương lai. Từ tháng 6.2025 đến tháng 5.2026, tổ nghề của trung tâm đã sản xuất hơn 100 bộ quần tây, áo sơ mi học sinh, 600 cái nhắc nồi, 40 áo khoác và 8 áo chống nắng trẻ em. Các học viên còn tham gia may gia công gần 500 tấm ga trải giường và thêu 100 bảng tên học sinh.

Bên cạnh đó, hoạt động tăng gia sản xuất tiếp tục được duy trì hiệu quả. Trung tâm đã nuôi và thu hoạch khoảng 200 con gà cùng nhiều loại rau xanh với sản lượng khoảng 600 kg, góp phần cải thiện chất lượng bữa ăn cho các em.

Đối với nhiều phụ huynh, Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn không đơn thuần là một cơ sở giáo dục mà còn là nơi gửi gắm niềm tin.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi trao thưởng cho học sinh có thành tích xuất sắc ở Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn ẢNH: HẢI PHONG

Khen thưởng cho học sinh hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập ẢNH: HẢI PHONG

Có mặt tại buổi lễ, anh Nguyễn Tấn Thành (42 tuổi, xã Sơn Tịnh, Quảng Ngãi) không giấu được niềm vui khi nhắc đến cô con gái bị khiếm thính đã gắn bó với trung tâm suốt 7 năm qua.

"Con gái tôi vào trung tâm từ khi mới 5 tuổi. Bây giờ cháu rất hoạt bát, biết tự làm việc nhà, biết giao tiếp và sống tự lập hơn trước rất nhiều. Nhìn con thay đổi từng ngày, gia đình tôi thật sự rất phấn khởi và yên tâm", anh Thành chia sẻ.

Phía sau những tiến bộ ấy là sự tận tâm, yêu thương và hy sinh thầm lặng của đội ngũ giáo viên, nhân viên nơi đây.

Thầy cô như người cha, người mẹ thứ hai

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, đại diện Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn, cho biết năm học 2025 - 2026 là một hành trình đầy nỗ lực của tập thể giáo viên, nhân viên và học sinh.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, đại diện Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn, phát biểu tại buổi lễ ẢNH: HẢI PHONG

Theo bà Hà, nhiều em khi mới vào trung tâm còn rụt rè, ít giao tiếp, thu mình với thế giới xung quanh. Nhưng sau một thời gian được chăm sóc, dạy dỗ và yêu thương, các em đã mạnh dạn hơn, biết chào hỏi, biết nói lời cảm ơn và biết sẻ chia với bạn bè, thầy cô.

"Mỗi ngày trên bục giảng, thầy cô không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn thực hiện một hành trình đầy kiên nhẫn và yêu thương. Có những con chữ, những phép tính phải nhắc đi nhắc lại hàng chục lần mới đổi lấy được một cái gật đầu hiểu bài của các em", bà Hà xúc động nói.

Không chỉ dạy học, các thầy cô và bảo mẫu còn đảm nhận vai trò như những người cha, người mẹ thứ hai. Những đêm thức trắng chăm sóc học sinh ốm đau, những bữa cháo, viên thuốc được tận tình chuẩn bị đã trở thành hình ảnh quen thuộc tại trung tâm.

Dịp này, nhiều tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh đã trao tặng tiền mặt và quà cho học sinh, với tổng trị giá hơn 2,5 tỉ đồng ẢNH: HẢI PHONG

"Sự tận tâm trên bục giảng cùng sự chăm sóc chu đáo trong từng bữa ăn, giấc ngủ giúp các cháu cảm nhận được tình yêu thương và sự an toàn. Nhờ đó, trung tâm trở thành ngôi nhà thứ hai, nơi các em được yêu thương vô điều kiện, được học tập và trưởng thành mỗi ngày", bà Hà chia sẻ.

Gửi gắm tình cảm đến các học sinh trong ngày bế giảng, bà Hà nhắn nhủ: "Một năm học đã khép lại với nhiều cố gắng và sự tiến bộ của các con. Mỗi bước tiến dù nhỏ của các con đều là niềm hạnh phúc lớn lao đối với gia đình và thầy cô. Hãy luôn tin vào chính mình, bởi mỗi con đều có những khả năng và giá trị rất riêng, rất đáng quý. Trung tâm sẽ luôn là mái nhà yêu thương, đồng hành cùng các con trên hành trình trưởng thành và hòa nhập cộng đồng".

Ông Đinh Xuân Sâm, Bí thư Đảng ủy xã Nghĩa Hành (bên trái), trao hoa và quà chúc mừng Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn ẢNH: HẢI PHONG

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đinh Xuân Sâm, Bí thư Đảng ủy xã Nghĩa Hành, đánh giá cao những kết quả mà Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn đạt được trong năm học vừa qua.

"Với tình cảm, sự tận tụy và tâm huyết, trung tâm đã huy động mọi nguồn lực để chăm lo, dạy dỗ các em học sinh, giúp các em vượt qua khó khăn, tự tin hòa nhập cộng đồng", ông Sâm nói.

Tại lễ bế giảng, nhiều tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh đã trao tặng tiền mặt và quà cho học sinh, với tổng trị giá hơn 2,5 tỉ đồng. Nguồn kinh phí này sẽ được sử dụng để nâng cấp cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị và nâng cao chất lượng nuôi dạy trẻ khuyết tật trong thời gian tới.

Ở ngôi nhà mang tên Võ Hồng Sơn, mỗi bước tiến của một đứa trẻ khuyết tật đều là một kỳ tích. Và phía sau những kỳ tích ấy là tình yêu thương, lòng kiên nhẫn cùng niềm tin chưa bao giờ tắt vào tương lai của các em.