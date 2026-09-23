Hơn 3 triệu euro tiền mặt được giấu khắp tường, sàn nhà trong căn hộ của mafia

Một phần tang vật được tìm thấy bên trong đồ nội thất ở địa chỉ tại Caivano

ảnh: cảnh sát Naples

Lực lượng chức năng chống mafia ở tỉnh Naples đã phát hiện nhiều xấp tiền 50 euro bên trong căn hộ ở đô thị Caivano, theo CNN dẫn thông báo từ lực lượng cảnh sát quân sự Carabinieri ở Naples (Ý) hôm nay 23.9.

Những xấp tiền được bọc bằng màng nylon, và xếp ngay ngắn bên dưới các viên gạch lát sàn, gạch ốp tường và trong những ngăn kéo bí mật của tủ quần áo. Phía cảnh sát đã dùng nhiều xô nhựa vận chuyển tiền ra ngoài và chuyển vào xe bọc thép.

Cảnh sát còn tìm thấy 11 chiếc đồng hồ Rolex xa xỉ, cùng với vũ khí và những dụng cụ phục vụ cho việc buôn bán ma túy.

Cuộc đột kích được tiến hành theo sau chiến dịch ngầm kéo dài nhiều tháng dưới sự chỉ đạo của ông Nicola Gratteri, công tố viên chống mafia tại Naples.

Ông Gratteri cho biết đội ngũ của mình đã tiến hành nghe lén điện thoại di động của các thành viên băng nhóm đang thụ án trong tù. Đây là những chiếc điện thoại được người thân tuồn vào nhà giam cho tù nhân.

Cuộc điều tra được khởi động sau khi lực lượng chức năng nhận được tin trình báo của những người muốn cung cấp chứng cứ để đổi lấy sự bảo vệ của nhà chức trách.

Tổng cộng 34 người đã bị bắt giữ trong cuộc đột kích rạng sáng 21.9, toàn bộ là thành viên của băng Angelino khét tiếng tại địa phương.

Băng Angelino đã thâm nhập sâu vào đời sống và chính quyền Caivano, buộc Rome phải tiến hành biện pháp quản lý đặc biệt đối với đô thị này từ năm ngoái.

Năm 2023, chính phủ của Thủ tướng Giorgia Meloni triển khai một chương trình tái thiết đô thị và phòng chống tội phạm mang tên "mô hình Caivano", theo đó xác định và triển khai ngay mô hình phù hợp tại Caivano để chống mafia.