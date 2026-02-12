Hơn 30 mùa xuân ươm mầm xanh hy vọng

Nép mình trong con ngõ nhỏ giữa thủ đô nhộn nhịp là một lớp học đặc biệt hơn 3 thập niên bền bỉ gieo những mầm xanh hy vọng. Ở đó, "người mẹ" 85 tuổi Phan Thị Phúc đang cùng những đứa con đặc biệt của mình viết nên định nghĩa đẹp nhất về lòng nhân ái.
Vốn là nghệ sĩ ở Nhà hát Tuổi trẻ, bà Phúc rẽ ngang sang con đường giáo dục đặc biệt từ đầu những năm 1990. Câu lạc bộ "Văn nghệ trẻ em khuyết tật Hà Nội" cũng được bà thành lập từ đó. Không phấn trắng, bảng đen, bà dùng nghệ thuật làm "ngôn ngữ" để giao tiếp, giúp hàng chục trẻ khuyết tật xóa bỏ mặc cảm để hòa nhập cộng đồng.
Hơn 30 năm, để chạm được trái tim của những học trò đặc biệt, phương châm của bà gói gọn trong sự chân thành. "Tất cả phải xuất phát từ tình thương yêu đầu tiên, rồi từ đó mới có sự san sẻ, thấu hiểu. Bản thân mình đơn giản, như thế khi gặp các con mới ôm mình", bà Phúc tâm sự. Rồi chính sự mộc mạc ấy khiến bao thế hệ học trò coi đây là ngôi nhà thứ hai, gọi bà là "mẹ Phúc".
Chị Nguyễn Minh Hồng (30 tuổi, P.Đồng Nhân), một học trò gắn bó với "mẹ Phúc" suốt 20 năm qua, từ một cô bé nhút nhát, không biết giao tiếp, nay đã trở thành trụ cột, phụ "mẹ" chăm sóc các em trong lớp. Với chị Hồng, mong ước lớn nhất là "mẹ luôn khỏe mạnh để tuần nào các con cũng được gặp".
Dành trọn tâm huyết cả đời người vào mái ấm này, với bà Phúc, tài sản lớn nhất không phải là tiền bạc, mà là khi thấy những đứa con vốn bị xem là "gánh nặng", nay có thể tự tin đứng trên sân khấu, tự nuôi sống bản thân mình. Ở tuổi "xưa nay hiếm", nhưng bà vẫn chưa cho phép mình nghỉ ngơi. "Có những lúc mệt, nhưng nghĩ vắng mình thì chẳng ai lo cho lớp, nên tôi lại gác chuyện ốm đau sang một bên để tiếp tục", bà Phúc chia sẻ.
Và thế là, giữa lòng Hà Nội, "mẹ Phúc" vẫn ngày ngày thắp lửa, giữ cho "ngôi nhà" đặc biệt luôn ấm áp tiếng cười.
