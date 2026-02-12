Hơn 30 mùa xuân ươm mầm xanh hy vọng

Vốn là nghệ sĩ ở Nhà hát Tuổi trẻ, bà Phúc rẽ ngang sang con đường giáo dục đặc biệt từ đầu những năm 1990. Câu lạc bộ "Văn nghệ trẻ em khuyết tật Hà Nội" cũng được bà thành lập từ đó. Không phấn trắng, bảng đen, bà dùng nghệ thuật làm "ngôn ngữ" để giao tiếp, giúp hàng chục trẻ khuyết tật xóa bỏ mặc cảm để hòa nhập cộng đồng.

Hơn 30 năm, để chạm được trái tim của những học trò đặc biệt, phương châm của bà gói gọn trong sự chân thành. "Tất cả phải xuất phát từ tình thương yêu đầu tiên, rồi từ đó mới có sự san sẻ, thấu hiểu. Bản thân mình đơn giản, như thế khi gặp các con mới ôm mình", bà Phúc tâm sự. Rồi chính sự mộc mạc ấy khiến bao thế hệ học trò coi đây là ngôi nhà thứ hai, gọi bà là "mẹ Phúc".

Chị Nguyễn Minh Hồng (30 tuổi, P.Đồng Nhân), một học trò gắn bó với "mẹ Phúc" suốt 20 năm qua, từ một cô bé nhút nhát, không biết giao tiếp, nay đã trở thành trụ cột, phụ "mẹ" chăm sóc các em trong lớp. Với chị Hồng, mong ước lớn nhất là "mẹ luôn khỏe mạnh để tuần nào các con cũng được gặp".

Dành trọn tâm huyết cả đời người vào mái ấm này, với bà Phúc, tài sản lớn nhất không phải là tiền bạc, mà là khi thấy những đứa con vốn bị xem là "gánh nặng", nay có thể tự tin đứng trên sân khấu, tự nuôi sống bản thân mình. Ở tuổi "xưa nay hiếm", nhưng bà vẫn chưa cho phép mình nghỉ ngơi. "Có những lúc mệt, nhưng nghĩ vắng mình thì chẳng ai lo cho lớp, nên tôi lại gác chuyện ốm đau sang một bên để tiếp tục", bà Phúc chia sẻ.

Và thế là, giữa lòng Hà Nội, "mẹ Phúc" vẫn ngày ngày thắp lửa, giữ cho "ngôi nhà" đặc biệt luôn ấm áp tiếng cười.

Mỗi sáng chủ nhật, khuôn viên nhỏ của nhà sinh hoạt cộng đồng khu tập thể X1 (P.Láng Hạ, Hà Nội) lại trở nên rộn ràng bởi tiếng đàn, hát của 35 học sinh đặc biệt thuộc Câu lạc bộ “Văn nghệ trẻ em khuyết tật Hà Nội” Ảnh: Tuấn Minh

Anh Nguyễn Quốc Tuấn (36 tuổi, bị rối loạn phổ tự kỷ) là một trong những học sinh khóa đầu tiên. Nhờ sự kiên trì chỉ dạy của “mẹ Phúc”, đến nay anh Tuấn đã chủ động giao tiếp, biết hát, múa cùng các bạn Ảnh: Tuấn Minh

Chị Nguyễn Thị Vân (47 tuổi) đã tham gia câu lạc bộ được 7 năm. “Hồi trước, con tôi rụt rè lắm, lúc nào cũng đứng rúm vào, ai hỏi cũng không nói. Vào đây được các cô dạy hát nên Vân biết nói nhiều từ hơn, tâm trạng cũng phấn chấn hơn hẳn mỗi khi đi học về”, bà Nguyễn Thị Tuyên, mẹ chị Vân, chia sẻ Ảnh: Tuấn Minh

Anh Nguyễn Hoàng Việt (48 tuổi, bị rối loạn phổ tự kỷ) dù không nói sõi nhưng được coi là “ngôi sao” trong câu lạc bộ với khả năng đánh đàn. “Bạn Việt tiến bộ nhanh lắm. Cứ mỗi bài tôi dạy, bạn ấy nghe rồi tập 1 - 2 tuần là làm được trôi chảy”, cô Vũ Thị Tá, giáo viên dạy đàn 20 năm tại câu lạc bộ, cho biết Ảnh: Tuấn Minh

Nhờ tâm huyết của bà Phúc cùng các cộng sự, mỗi ngày tới lớp lại là một ngày vui đối với những học sinh đặc biệt này. Ngoài dạy văn nghệ, bà Phúc còn mở thêm các lớp dạy nghề như: may vá, vẽ tranh, đan móc… cho trẻ khuyết tật. Qua đó, câu lạc bộ không chỉ trở thành nơi ươm mầm tài năng nghệ thuật mà còn giúp các em trang bị kỹ năng để tự nuôi sống bản thân Ảnh: Tuấn Minh

Em Lê Thanh Trúc (17 tuổi) là thành viên mới của câu lạc bộ. “Gia đình tôi phấn khởi lắm. Dù mới tham gia được 5 tháng, nhưng giờ cháu đã kiểm soát được hành vi, thậm chí còn phụ giúp được một số việc nhà”, chị Hoa, người nhà em Trúc, nói Ảnh: Tuấn Minh

Bà Phúc xúc động nhớ lại kỷ niệm về lứa học trò đầu tiên. “Sau ngần ấy năm, tôi “lãi” nhất là có những người con biết yêu cuộc sống, biết san sẻ cùng mọi người”, bà tâm sự Ảnh: Tuấn Minh